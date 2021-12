“AYER”

El 7 de mayo de 2018 publiqué en el Diario de Santiago, una columna titulada “LA CRISIS DE LA DC, LOS ZOMBIS DE LA POLÍTICA CHILENA” .

En una de sus partes dije:

DEMOCRACIA CRISTIANA

“Cuando comentábamos las razones por la cual Sebastián Piñera seria elegido presidente de la nación, mencionamos la profunda crisis de la Nueva Mayoría y en especial de uno de sus integrantes, la Democracia Cristiana, dónde decíamos que la candidatura paralela a la presidencia de Carolina Goic era un intento desesperado por sobrevivir, y que una vez más, porque nuestros análisis han sido certeros, he decidido escribir esta columna”…

“La DC jugó mucho tiempo con fuego, muchos de sus representantes optaron por mirar para el lado, cerrar los ojos ante diferencias ideológicas abismantes solo por y para seguir disfrutando de los beneficios del poder, en un acto perverso, alienante y suicida .

. Estamos ad portas de ver pasar su cadáver, pero con la tremenda contradicción de que son muertos en vida, la DC, hoy por hoy, los primeros Zombis de la política chilena.

Llegamos al tema central, la tremenda crisis de la DC. Dijimos en nuestra columna que los dirigentes que optaron por el camino propio eran los verdaderos DC., que entendían plenamente el juego de la política, que sabían que era una medida desesperada, quizás extemporánea, pero que era la única que podían tomar de acuerdo a la izquierdización de la N.M y el menosprecio y falta de respeto con que se estaba mirando al partido por parte de sus socios políticos.

Todos los discursos, análisis y posturas post elecciones no hacen sino darnos la razón, al quedar expuesto a la “opinión pública”, como estamos ante un partido que está luchando por sobrevivir, por no desaparecer y /o no ser tragado por sus “socios” políticos.

Desde mi infancia, en una familia donde se respiraba la política, recuerdo las adjetivaciones y el menosprecio que existía por la Democracia Cristiana, al ser definido como un partido acomodaticio a las circunstancias.

Una vez más el tiempo nos ha dado la razón, la DC se está desangrando.

Está grave, muy grave.

Señores, espero aprendan la lección y entiendan de que no es bueno traicionarse a sí mismos. Lo curioso de todo esto, es que veremos a los traidores ideológicos, aquellos que renegaron de sí mismos y de venderse al poder, acusar de traidores a los verdaderos DC.

Mis respetos a Jorge Burgos y a todos aquellos que han privilegiado los valores que les representan por cualquiera otra consideración”…

De esta situación, creo que todos debemos aprender que no hay nada más terrible que:

Perder el norte propio para perpetuarse en el poder;

Ceder lo más sagrado que posees, tu dignidad;

Tus propios valores, tu marco ideológico referencial;

Tu postura como ser humano ante la vida y peor aun;

Ser derrotado, quedando como se dice en jerga popular, “sin pan y pedazo”. Fuente: Víctor Sforzini: La Crisis De La DC, Los Zombis De La Política Chilena . 7 Mayo 2018 Diario De Santiago

HOY 17 De Dic. De 2021

Hoy día, vemos que esta crisis se agranda, y la podemos representar en la disgregación de sus miembros por sentirse traicionados ideológicamente por quienes o están en el partido equivocado y deberían migrar definitivamente a partidos de la izquierda, y/o;

Están vendiendo su alma al diablo, por perpetuar para sí mismos las ventajas del poder, es decir, por ambición subyacente, sus propios principios ideológicos, son ignorados y pisoteados .

Hoy uno de los partidos más importantes de nuestro quehacer político, ha obtenido un magro 4,1%, que es humillante para los verdaderos DC.

ANTECEDENTES QUE NOS FUNDAMENTAN

Patricio Aylwin es y fue figura emblemática de la DC, históricamente hablando le correspondió asumir un rol protagónico en Chile y por ende, un orgullo para todo DC, pues bien, ¿que ha dicho Boric sobre él?:

Un ejemplo de la visión de Boric sobre la falange quedó patente en la columna que escribió tras la muerte del ex Presidente Patricio Aylwin en abril de 2016. En ese texto, el hoy abanderado sostuvo que:

en abril de 2016. En ese texto, el hoy abanderado sostuvo que: Si tuviera que definir en una sola palabra a una de las principales figuras DC, “diría que fue un personaje contradictorio”.

“Contradictorio porque promovió el golpe de Estado del 11 de septiembre y una vez consumado este lo justificó sin ambages, como también fue promotor de la recuperación de la democracia una vez consolidada la dictadura, más extensa y más brutal de lo que cualquiera se hubiera imaginado en los tensos días de 1973″, indicó.

y una vez consumado este lo justificó sin ambages, como también fue promotor de la recuperación de la democracia una vez consolidada la dictadura, más extensa y más brutal de lo que cualquiera se hubiera imaginado en los tensos días de 1973″, indicó. Si nos remontamos a estos días, la distancia entre ambas partes es patente. Para buena parte de la DC, Boric representa a una izquierda marxista con la cual no quieren comulgar.

Así lo dejó en claro el ex presidente de la tienda, Ignacio Walker, quien sostuvo que preferiría votar nulo para no respaldar al legislador. 24/11/2021 Boric y la DC: La tensa relación histórica entre el candidato de Apruebo Dignidad y el partido que fue eje de la Concertación | Emol.com

DESANGRÁNDOSE

Ha comenzado la sangría interna, lo que sabíamos y anticipamos que iba a suceder.

No existe nada mas terrible, destructor y auto-destructor que el suicidio y si es colectivo, es muchísimo más execrable, y para mejor entender, como es que:

La errática conducción del partido;

Las discrepancias intestinas;

La traición ideológica, está exterminando para regocijo de la izquierda, a uno de los grandes partidos de la historia, no sólo la chilena, veamos:

Ex diputado Salas renuncia a la DC tras reunirse con Kast: “El partido por el que he trabajado toda mi vida, ha desviado su ruta” …”el actual consejero regional del Bío Bío se adelantó y presentó su dimisión, a través de una carta dirigida a la timonel de la falange, “toda vez que (la DC) ya no representa los valores democráticos y el compromiso social cristiano que fue instaurado por la Falange Nacional”.

“He luchado durante toda mi vida para hacer de nuestro país una sociedad libre, justa y solidaria. Milité 50 años en la DC, aportando trabajo, convicción e ideas. Siempre apoyé al partido en las decisiones que se tomaron, con la entera convicción de que el fin último era lograr la mayor realización posible de todas las personas que componen nuestra sociedad, sin distinción alguna”, consignó Salas.

Luego, expresó que “el partido por el cual he trabajado toda mi vida, ha desviado su ruta.

Ya no se escucha la voz de los militantes y las decisiones se adoptan en cuatro paredes.

Ya no hay discusiones permanentes sobre nuestra visión común, no se sabe hacia dónde avanzamos.

El día de hoy existe una estructura que favorece la intolerancia, la descalificación y no hay espacios para el debate con altura de miras”.

Me despido del partido que me acompañó durante estos 50 años con un gran nudo en la garganta.

Sin embargo, debo ser fiel a mis valores, a esa Democracia Cristiana a que pertenecí, a la Falange Nacional. A esa, que ya no existe más que en mis recuerdos”.

Esta despedida, es patética, es terrible llegar a esas conclusiones, es un duelo terrible, en el que acompañamos a tan ideológicamente auténtico político.

PARTIDO COMUNISTA

También en aquella columna del año 2018 en referencia al partido comunista escribí lo siguiente: Es ya parte de nuestro quehacer político que el PC, una minoría, en todos los aspectos, se está aprovechando de las debilidades de sus “socios” políticos, que no son otras que sus ambiciones de poder perpetuo, para, determinar las pautas y los caminos que deben recorrer los partidos de la Ex Concertación; ex Nueva Mayoría y ex…

Su lenguaje agresivo, dominante, hegemónico , más su firmeza inquebrantable, y debemos reconocer, -ser el único partido de la izquierda chilena y sus aliados con una línea ideológica definida-, le ha dotado de un poder impensado para una minoría tan clara en nuestro acontecer político, algo que a las claras habla de la poca capacidad de liderazgo de los partidos de la Nueva Mayoría, que como ya he señalado, queda claramente determinado con la elección de su representante y candidato a la presidencia de un “independiente”.

, más su firmeza inquebrantable, y debemos reconocer, -ser el único partido de la izquierda chilena y sus aliados con una línea ideológica definida-, que como ya he señalado, queda claramente determinado con la elección de su representante y candidato a la presidencia de un “independiente”. Sin embargo, su falta de respeto por sus “socios” es rayana al suicidio político, verbigracia, Guiller y sus saludos de extrema izquierda, “che Guevara y Cia., limitada.

Le faltó tan solo la metralleta y el puño en alto para ser lo más patético y degradante de político chileno alguno en los últimos cuarenta años.

No somos proclives y/o tan inclinados a una sociedad “socialista” o “comunista “polarizada, menos sí ésta se demostró absolutamente incompetente, sobre todo en los dos paupérrimos períodos de Bachelet.

Chile se “levantó a votar”, a decir en un acto encomiable de madurez cívica no muy común en nosotros, ¡Queremos otro tipo de sociedad, no las que nos han dado hasta ahora, los integrantes de la coalición de centro-IZQUIERDA!, que se veía exacerbada por un discurso errático, “revolucionario” y torpe del candidato. Fuente: Víctor Sforzini: LA CRISIS DE LA DC, LOS ZOMBIS DE LA POLÍTICA CHILENA . 7 Mayo 2018 Diario De Santiago

¿BORIC, UNA NUEVA PANTOMIMA DEL PC?

Hoy Boric es Guiller, mismo perfil, manejado por el PC, y esto queda claramente denotado y connotado con sus desdichos cuanto estos han afectado al PC o a alguno de sus miembros, como Jadue, por ejemplo.

No olvidemos que en ellos manda el comité del partido, por ende la pregunta clara es ¿Podrá gobernar Boric o tendrá que obedecer al partido so pena que comiencen actos de “agresión” en las calles?

GRAMSCI Y CHILE

Cuando hice mi Post-Grado y Maestría en Comunicación Social en Arcis, mi tesis final, versó sobre: “La Función de los Intelectuales a partir de Gramsci y Jean Paul Sartre”

Entre las cosas más llamativas que encontré, fue precisamente descubrir que la izquierda chilena actual, es eminentemente gramsciana y que Gramsci fue un gran intelectual, que plasmo grandes análisis y aportes a la concepción del mundo desde la perspectiva marxista, pero, superando con creces a Marx.

Pues bien, dejaré para vuestra reflexión y comprensión de lo que viene ocurriendo en nuestros años, sobre todo con nuestra juventud en algunas de sus frases famosas:

“La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”. Gramsci

Para poder llegar a obtener el control político de un país, deberemos antes haber obtenido el control de los medios de comunicación. Gramsci

Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura. Gramsci

La educación y la cultura, son aspectos totalmente fundamentales dentro de cualquier sociedad. Estos dos aspectos crean dos de sus pilares de sustentación más firmes. Gramsci

La autoridad del partido comunista, o del partido que lidera el proceso, será omnipresente e invisible como un decreto divino. La mayoría obedecerá sin saber que obedecen. Gramsci

Los diarios son dispositivos ideológicos cuya función es transformar una verdad de clase en un sentido común, asimilada por las otras clases como verdad colectiva, es decir, tiene un papel cultural de propagar la ideología. Implica ética, pero la ética tampoco es inocente: es ética de clase. Gramsci

Esto significa claramente, el mensaje explícito es que, mediante el uso de los medios de comunicación, podemos llegar a conseguir que la gente piense lo que nosotros deseamos.

Pues bien, en sus análisis Gramsci postulaba que el “partido político” más exitoso de la historia era la iglesia católica ya que, se había apoderado del sentido común de la gente, mediante los conceptos del pecado, el paraíso, la vida junto a Dios después de la muerte y con ello, había logrado una hegemonía y un poder increíbles.

Por lo tanto, ese era el camino, la revolución con las armas es necesaria para Gramsci, pero, si no tienes el sentido común de la gante ganado, si no has logrado plasmar en su cerebro tu ideología y visión de mundo, no has conseguido mucho.

ENTREGAR LA EDUCACIÓN

¿Ustedes creen que es casual que la izquierda haya luchado por dirigir el Ministerio de Educación durante todo los períodos de la concertación?

Pues es precisamente algo que trate de hacer ver desde hace años en mis comentarios en Radio y en mis columnas.

“Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura” Gramsci.

Conversando con padres de estratos altos, con hijos en colegios “católicos” me dicen que:

No pueden conversar con sus hijos de política, de los militares y fuerzas armadas en general, ya que, inmediantamente los descalifican y adjetivan a estos de asesinos y violadores;

Cuando les explico que hay un sector de nuestra sociedad que persigue esos objetivos y que han seguido por años, una estrategia gramsciana, entran a comprender lo que sucede.

LA VOTACIÓN “JOVEN” DE BORIC

Hoy, en este Chile, en este momento histórico de nuestra sociedad, estamos a punto de pagar muy caro:

El abandono ideológico y amoroso con nuestros hijos;

El materialismo excesivo, que podría fatalmente, permitir al partido comunista, desde la sombras y la semi-sombra, llegar a la presidencia de nuestro país, con un Títere que está siendo manejado inteligentemente.

El mensaje del odio que ha calado fuertemente en el inconsciente colectivo en nuestra juventud, por ejemplo en video publicado en YouTube https://youtu.be/lX8OAlbNM3Y se ve a dos manifestantes, uno con palabras y el otro con su gestualidad, encarando a un joven soldado, de la misma edad que él, sobre hechos que ocurrieron cuando ninguno nacía.

¿Qué podría contestar este soldado ante tal agresión, donde lo inculpan de hechos desconocidos para él? ;

Pero, el odio queda, arrastra a todos, involucra a todos y eso, es manejo político, es demonizar a todos por todo.

Lo que es digno de estudio, es que los propios hijos de mucha gente de derecha, está demonizando a la derecha, es decir, a sus propios padres.

LA IMAGEN

Puedo hablar con propiedad, desde la vereda de la experiencia y la praxis que la “imagen” de los candidatos son tratados como un producto de marketing, que hay que saber vender ya que, con nuestra empresa asesoramos a un candidato a la presidencia de nuestro país

La imagen de un Boric con lentes que le den un aire intelectual, mas allá de que se me diga que usa lentes, no es casual, se trata de “suavizar y acercar la imagen a los posibles votantes, que se dejan llevar por la apariencia.

La imagen de “revolucionario” increpando a militares y/o representantes de las fuerzas armadas no es una apetecible.

Menos aun, el tipo de peinado y todo aquello que ha sido su imagen permanente.

Ha perdido autenticidad, ha aceptado ser y actuar como un producto más del mercado que el “desprecia”.

DUELO NO ELABORADO:

Pues bien, grupos políticos, por distintas razones, todas mezquinas, no nos han dejado despegar de los terribles hechos acaecidos desde el pronunciamiento militar, donde unos pocos, generalmente, los psicópatas vestidos de uniforme, al parecer, violaron y torturaron, lo que es propio de los seres humanos enfermos que abusan de un poder momentáneo sobre sus víctimas y esto ha ocurrido en todas las culturas, países dada la falta de empatía y respeto por la vida y sentimiento del otro que nos muestran los psicópatas.

Todo psicópata es una bestia, una “aberración humana” un inútil y fracasado que cree que las personas que tienen éxito le deben algo. Sforzini.

Sin embargo, no son todas las fuerzas armadas, ni todos sus integrantes, pero no han querido dejarnos en paz estos minoritarios grupos, que, aún claman llenos de odio, traspasándolo de generación en generación.

DUELO:

Por ende, debemos preguntarnos:

¿Qué es el duelo?;

¿Es posible tener un duelo por 50 años?

¿Es posible que tenga un duelo aquel que no conoció o interaccionó nunca afectivamente con un ser humano en particular?

Pues bien, el duelo es:

Estado de tristeza en que se encuentra un individuo que ha sufrido la pérdida por la muerte de una persona querida y/o por separación;

Se recuerda cada una de las escenas felices vividas con su objeto sepultado y/o perdido por separación, y este recordar le emociona y le ocasiona dolor;

En el duelo la apreciación de la realidad sufre una perturbación parcial;

En ese instante la vida le parece poco interesante, el mundo incoloro y hasta desagradable;

Las actividades se realizan de un modo indeliberado;

Durante su derrotero, el yo va disminuyendo lentamente la intensidad de las cargas afectivas dirigidas a la representación intra-psíquica del objeto libidinoso perdido;

Esta disminución de la intensidad de las cargas afectivas —trabajo del duelo, según la designación de Freud—va acompañado de mucha tristeza;

Se siente así que predominan los objetos internos “malos”, y que su mundo interno está en peligro de desgarrarse.(Melanie Klein).

Sabemos que, en el sujeto en duelo, la pérdida de la persona amada lo conduce hacia un impulso de reinstalar en el yo este objeto amado perdido (Freud y Abraham).

A veces se presentan tendencias auto-agresivas en forma de:

Deseos de muerte;

De causarse daño arañándose;

Arrancándose los pelos;

Cometiendo otros actos de violencia en su contra.

Pero, ulteriormente, si todo sigue su curso normal:

La carga emotiva de los recuerdos originados en la representación mental del objeto perdido se hace menor;

La carga afectiva vinculada al recuerdo disminuye notablemente y,

Por lo tanto, el dolor es también menos intenso.

“La realidad impone a cada uno de los recuerdos y esperanzas, su veredicto de que dicho objeto no existe ya, y el yo, decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisistas de la vida, decide abandonar su ligamen con el objeto destruido”

El duelo ha realizado su labor.

DUELO NO ELABORADO

Cuando una persona ha sufrido una pérdida por la muerte o por la separación de un ser querido, -padres-hermanos-hijos-marido-esposa, y no logra elaborar su duelo después de un período determinado de tiempo, -máximo un año y medio-, pasamos a hablar del proceso patológico de “Duelo no elaborado”

Freud, nos dice:

“La aflicción normal supera también la pérdida del objeto y absorbe igualmente todas las energías del yo.

En el complejo estado psicológico del duelo por la muerte o la separación de una persona querida, -no olvidemos que en el caso de la separación matrimonial son muchas las pérdidas, tanto emocionales como económicas-, existen cuatro factores que debemos valorar y considerar:

Disminución de la intensidad de los apegos dirigidos a la representación mental del objeto amado;

Tristeza;

Depreciación de la realidad;

Tendencias agresivas en contra del yo.

Todo este proceso puede acentuarse negativamente, al no lograr la superación de la pérdida y acercándonos a la posibilidad del suicidio.

“En el duelo de un sujeto, la pena por la pérdida real de la persona amada está en gran parte aumentada, según pienso, por las fantasías inconscientes de haber perdido también los objetos “buenos” internos”. “– Melanie Klein

Freud en su artículo sobre “Duelo y melancolía” señaló:

“Muchos sujetos en duelo pueden sólo lentamente restablecer los vínculos con el mundo externo porque están luchando todavía con el caos interior;

Cuando no elaboramos el duelo, sobreviene la depresión y el suicidio.

El proceso que conduce a el, sobre todo en la pérdida por muerte, es:

La identificación con la persona querida que ha muerto es a veces tan intensa que puede conducir a desear la misma muerte que aquella.

Ahora sólo les invito a esta reflexión:

¿Qué han perdido las nuevas generaciones aplicando estos conceptos de duelo, si jamás interaccionaron con los desgraciadamente asesinados y/o desaparecidos?

¿No es un odio traspasado, un señalar a culpables generales y no específicos para mantener el odio vigente en nuestra sociedad?

Les voy a dar un par de elementos más:

Estamos viviendo una sociedad extra polarizada y no nos queremos hacer cargo de ello:

Celebramos con odio;

Fomentamos el odio.

Acaso, no es signo de ello:

¿Las horas de trabajo extenuantes, y única en la cámara de diputados por la consecución de una acusación constitucional contra un presidente porque es de derecha?;

La celebración irracional en la cámara de diputados;

El show denigrante de Naranjo, celebrado por todos aquellos que solo cobijan sentimientos detestables, el querer pasar por sobre la ley buscando vulnerarnos a todos, ¿no es odio finalmente?

Ustedes tienen la respuesta a estas interrogantes y reflexiones, la cual veremos reflejada este domingo.

Lo que me preocupa, es que desde hace rato, “Lo ideológico ha quedado tramposamente fuera de contexto”.

ESTO ESTA PASANDO, ADEMÁS POR:

Entregamos la formación de la juventud;

La polarización que no queremos ver;

El odio que domina nuestra sociedad;

La anarquía que se ha instaurado;

La prostitución de valores;

VOTO LA DERECHA POR BORIC POR MIEDO A JADUE.

Uno de los grandes errores que ha cometido la derecha es ir a votar por Boric , al concluir erróneamente que Jadue era el peligro. La verdad es que, Jadue es tan rojo, por dentro y por fuera ,que sus posibilidades ante cualquiera en una carrera presidencial eran prácticamente nulas.

Debemos entender, que cuando nuestras decisiones fundamentales están basadas en las emociones y no en la razón , se pueden cometer estos errores graves gravísimos.

Boric está camuflado y disfrazado y ahí esta el peligro. Es un candidato caza-bobos.

ACTOS REPUDIABLES PARA CUALQUIER DEMÓCRATA

Todo esto queda plasmado en imágenes que son indelebles y que no debemos olvidar, ya que, un presidente debe ser, ante todo, un estadista, un hombre moralmente y éticamente cercano a lo intachable:

“El diputado Boric recibió hace tiempo una polera con la imagen de Jaime Guzmán con dos balas en la frente, que era ofensivo para los derechos humanos de la familia y del propio Jaime Guzmán.

Boric se ríe de la figura alguien que fue asesinado, brutalmente”;

Podemos decir que las risas o las burlas de Gabriel Boric al ver la polera de Jaime Guzmán son un hecho aislado?

¿FUE CONDENADO?

Todo lo contrario, muchos lo celebraron y entonces, ¿eso anhelamos, tan poco nos queremos?

Para terminar mi columna, les presentaré el caso del buen Samaritano y lo metafórico del caso y lo que se decide este fin de semana en nuestro país:

PARÁBOLA BUEN SAMARITANO

Lucas 10:25-37

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:

Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?

Jesús replicó:

¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?

Como respuesta el hombre citó:

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”,[a] y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[b]

Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?

Jesús respondió: (Parábola del Buen Samaritano)

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.

Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo.

Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo.

Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.

Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.

Al día siguiente, sacó dos monedas de plata[c] y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”.

¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?

El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.

Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

SAMARITANO POBRE… HISTORIA FICCIÓN

Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó cuando cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de sus pertenencias, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto.

Un sacerdote que bajaba por aquel camino lo vio y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que al verlo también siguió su camino. Un samaritano, que venía por el mismo camino se detuvo y se acercó a preguntarle qué había pasado.

En esta historia, a diferencia de la parábola bíblica, (Evangelio de Lucas, capítulo 10 versículos 30-35) vamos a hacer ficción y vamos a suponer que el samaritano era pobre.

Por tal razón, el samaritano, debido a su pobreza, no tendría:

El asno para trasladarlo a lugar alguno donde pudieran ayudarle;

Mucho menos tendría ropa o medicinas;

Y que decir de la posibilidad de dinero para dejarlo en la posada de la historia de Jesús ;

Por ende, nadie podría curar sus heridas;

Finalmente este pobre hombre, “moriría a causa de sus heridas”, ya que las buenas intenciones del Samaritano no bastarían.

Aquí entonces, las palabras de Margaret Thatcher cobran una inusual importancia:

“Nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones.

También tenía dinero”.

Muchos en el mundo, han intentado hacernos creer por años, que pueden resolver los problemas que les agobian sin tener recursos para hacerlo y en la política, los “ofertones” basadas en las encuestas de lo que la gente quiere, es parte del engaño, y/o bien como está demostrado en los países donde la izquierda manda, se gastan todo el dinero, para luego, vivir en la pobreza absoluta, caso Venezuela.

Una de las grandes frases de Margaret Thatcher “El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás”.

Para peor, haciendo el juego de la izquierda concertada de Latinoamérica, con la constituyente y los elegidos para ella, si sale Kast, el período presidencial será lo mas probable reducido a un temporario gobierno de dos años, y si sale Boric, será postulado a seis u ocho años… Por lo pronto, que quede escrito.

/Escrito por Victor Sforzini

