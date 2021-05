Tras algunas semanas alejado de las pantallas, Claudio Palma vuelve a su puesto de relator en televisión. Su alejamiento se debió a la caída repentina del párpado izquierdo, lo que le llevó a consultar a un médico. Pero las cosas no salieron bien.

«Primero el neurólogo me dijo ‘esto solo es estrés, se va a levantar a los tres días’, me dio pastillas para dormir, ansiolíticos, pero la cosa no mejoró», le contó Palma al portal El Filtrador. Por ello, consultó a varios especialistas hasta dar con el problema; Palma fue diagnosticado con ptosis palpebral. Por ello, debió someterse a una cirugía ambulatoria para sujetar el nervio que sostiene el párpado.

«No es común, pero no es doloroso y es fácil de solucionar. El tema fueron las primeras dos semanas, que pedí no salir en pantalla. Era terrible», explica Palma. De allí se explica el período que estuvo alejado de las cámaras.

Como suele ocurrir, lo peor vino tras el postoperatorio. «No estoy del todo bien, pero créeme que estuve una semana tomando unas pastillas para dormir que despertaba a las 2 de la tarde porque supuestamente era todo producto del estrés y que tenía que relajarme, y al final me miraba al espejo cada un minuto y era una desesperación de no saber lo que era».

Según Palma, su problema tuvo un antecedente. «Sobre los 50 años puede provocar esto, y no necesariamente por estrés. A mí me sucedió hace años pero me tiene que haber durado dos días, yo creo que ahí quedó delicado (el párpado)».

El relator confirmó al medio mencionado que desde este miércoles se reintegra a Radio Futuro, y para el fin de semana se espera su regreso a TNT Sports. Además, señaló que estará presente en la transmisión televisiva de los partidos de La Roja contra Argentina y Bolivia, el próximo 3 y 8 de junio.

/gap