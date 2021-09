Siguen los coletazos tras la transmisión de «La batalla de Chile» en La Red. Luego de la polémica entre el canal y Carozzi, la doctora María Luisa Cordero se refirió al documental político y apuntó a su autor, Patricio Guzmán.

«Estamos hartos de oscuridad, ponerse a hablar de… deberíamos cancelar el tema del Golpe, de lo que pasó con Allende. ¿Cuándo lo vamos a cerrar? Las personas adultas cuando hemos tenidos crisis, ¿qué hacemos? Cancelamos el tema, elaboramos la perdida, vivimos el duelo y a seguir caminando ligero de equipaje», aseguró la psiquiatra.

En Sentido Común, la doctora argumentó que «aquí la historia de Chile es un ekeko. Como hay tan poca creatividad en los canales, entonces vamos registrando lo que escribió Patricio Guzmán. Uno que era tan valiente que escribió la cuestión y salió apretando cueva de Chile. Lo voy a decir y qué (…) Estos ‘héroes’ de izquierda».

Sobre la transmisión de la serie en televisión abierta, insistió en que «es como anacrónico. Ya está bueno sacar del maldito bolso de los recuerdos cuestiones que fueron… ¿ustedes creen que yo no sufrí para el Golpe? El día que fue el Golpe, mi hijo era guagua y no tenía ánimo ni de cambiarle los pañales, porque yo estaba desecha. Me puse a pensar y conversamos con mi marido, qué iba a ser de nosotros. Estábamos asustadísimos y yo estaba muerta de tristeza por dos razones».

«No es bonito»

«Primero, por el horror del golpe militar; y segundo, porque yo nací en Puerto Montt y le tenía un cariño entrañable a las Fuerzas Armadas. Ellos, cuando nos pasaban cosas en el sur, eran tan amigos de nosotros que para mí fue uno de los dolores más grandes. Comprobar que esas personas que yo quería y respetaba, nos iban a someter a un gobierno antidemocrático», añadió.

Finalmente, indicó que «no es bonito estar acordándose de la cuestión, ¿cuándo vamos a elaborar el duelo?».

/psg