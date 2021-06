La luz del sol no ha tocado fondo en mil millones de años. Agua por debajo del punto de congelación en un paso y aguas termales en otro. Presión aplastante de huesos y un paisaje que a menudo se describe como ‘lunar’. Por debajo de unos 11 mil metros sobre el nivel del mar existe un mundo submarino lleno de misterio e inmensas posibilidades de investigación para los científicos. Esta es la historia del lugar más profundo del mundo: la Fosa de las Marianas. La profundidad de la Fosa de las Marianas la convierte en uno de los lugares más mortíferos del planeta. Siempre cubierto de oscuridad, la temperatura del agua está por debajo de 0 grados. Lo que hace que sea casi imposible que exista la vida tal como la conocemos es la presión extrema del agua.

La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza terrestre. El 23 de enero de 1960 por primera vez que se envió una misión tripulada al mundo acuático desconocido. Un sumergible llamado Trieste pilotado por el oceanógrafo Jacques Piqard y el teniente John Walsh de la marina de los Estados Unidos presenciaron una vida ajena a los humanos en ese momento. Pero la pregunta más importante era si había vida en condiciones extremadamente duras como esas. Ahora conocemos algunos de los animales que viven allí, pero no todos. Hay teorías que sugieran la existencia de criaturas que escapan a nuestra imaginación, e incluso que si lograran adaptarse a nuestros océanos serian un verdadero peligro no solo para la fauna marina que conocemos, sino también para la humanidad. Y tal vez este sea el caso para un misterioso video publicado en Instagram, que parece mostrar una extraña criatura persiguiendo a un surfista en San Diego.

Misteriosa criatura

El video, publicado en Instagram el pasado 18 de marzo, muestra al surfista Ryland Rubens montando las olas en San Diego, al sur de California, como parte de una participación para la competición Regional Wave Of The Winter. Si bien su habilidad en una tabla de surf es ciertamente impresionante, el video terminó atrayendo la atención por una razón muy diferente: si miras de cerca el lado izquierdo, verás un extraño objeto y muy grande persiguiendo al surfista.

«Bastante emocionado de tener un videoclip sentado en la primera posición en el sitio web de @surfline en este momento”, dice la descripción que acompaña el video publicado por el productor de cine Chris Gabriel en Instagram. “Aún más emocionado por los chicos, manteniendo presionada la ciudad natal de San Diego con algunas ondas sólidas ingresadas en la Ola regional del invierno. En orden de presentación en Ryland Rubens, Jonathan Dupont, Myles Lanie-Toner, Mick Davey, David Dupont. ¿Quién ganará el SoCal Wave Of The Winter de este año?”

Como podemos comprobar, Gabriel no menciona en ningún momento el extraño objeto dentro de las olas y que parece perseguir a Rubens, lo que provocó todo tipo de reacciones en sus seguidores. Tal como se puede apreciar en las imágenes, la misteriosa criatura tiene una apariencia realmente extraña, especialmente dada su forma casi de araña, con cuatro patas largas. Incluso segundos después se puede apreciar una segunda criatura o tal vez la continuación de la primera, por lo que realmente seria enorme.

Algunos han especulado que el extraño objeto podría ser una especie de criatura marina procedente de lo más profundo de nuestros océanos y que por motivos que desconocemos ha emergido, mientras que otros han ofrecido interpretaciones más surrealistas, como un pterodáctilo submarino y que sea un ser extraterrestre. Pero los más escépticos no comparten estas opiniones, y aseguran que no es más que un gran grupo de algas que ha sido arrastrado desde el fondo del océano. Hay que reconocer que el objeto en si es ciertamente extraño, especialmente dada su apariencia casi de araña, por no mencionar lo que posteriormente parece ser su cola. Lamentablemente, no tenemos mucha más información al respecto ni tampoco más imágenes que confirmen su verdadero origen.

Pero llegados a este punto debemos recordar que aunque los océanos cubren más del 70 por ciento de la Tierra, solo el 5 por ciento de los océanos de la Tierra se han explorado y cartografiado, especialmente el océano debajo de la superficie. El resto permanece en su mayoría sin ser descubierto ni visto por los humanos.

Como hemos comentado al principio de esta noticia, gran parte de la Fosa de las Marianas continúa inexplorada, por lo que sus habitantes son completamente desconocidos. Lo que aparece en el video probablemente seguirá siendo un misterio: si se trataba de una extraña criatura marina, algas o algún otro objeto.

