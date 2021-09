La noche de este miércoles se realizó el primer debate televisado con miras a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Un encuentro que enfrentó a cinco de los siete candidatos inscritos en la papeleta: Eduardo Artés (Unión Patriótica), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

En la convocatoria que abordó temas como el cuarto retiro de fondos de pensiones, AFP, salud pública, aborto y orden público, entre otros; se presentó un formato en el que los candidatos pudieron destinar más tiempo a preguntas cruzadas.

Si bien los distintos candidatos y candidata consideraron positiva la innovación, a juicio del candidato independiente por el pacto Chile Podemos Más, no se profundizó lo suficiente en temas como migración y reforma a Carabineros.

“Tenemos que tener un sistema de migración legal y regulada. Las migraciones son un buen fenómeno para Chile en la medida que se haga bien, pero lo estamos haciendo mal. A mí me impacta el programa de Gabriel Boric en eso, que no solo no habla de migración regulada, sino que dice que toda persona que haya entrado ilegal tiene derecho a acceso a vivienda en Chile”, dijo Sichel en conversación con Radio Pauta, mencionando directamente la propuesta del candidato del Frente Amplio y el PC.

“La migración tiene dos formas de entenderse, la primera cómo tenemos que regularla en Chile y la segunda, en relaciones internacionales cómo tenemos que condenar dictaduras que terminan generando estas crisis humanitarias que afectan a los migrantes y a países como Chile. Bienvenidos los migrantes, pero siempre en procesos legales”, dijo en esta materia.

En lo que respecta su propuesta de reforma a Carabineros, Sichel expresó que se debe “hacer un cambio grande”, consistente en aumentar las remuneraciones del primer escalafón de la institución, abrir más escuelas de suboficiales en regiones y aplicar un método distinto de ingreso a la misma, y trabajar en la especialización en “protocolos de derechos humanos, formación en tratamiento de movilizaciones sociales, toda la capacitaciones posible en tratos con el ciudadano. Tenemos ahí una debilidad grande”, dijo Sichel, sumando aspectos como el tráfico vial, entre otras especializaciones.

Las reflexiones post debate

Una pregunta obligada no solo tras el enfrentamiento a sus contendores, si no también en el marco de la carrera a La Moneda, Sebastián Sichel se refirió a tres de los candidatos y candidata. Justamente con quienes comparte las primeras posiciones en las encuestas ciudadanas.

“Quedó fuera la inmadurez del programa de Gabriel Boric, es casi como una ingenuidad en materia financiera y la insostenibilidad fiscal de un programa hacia delante”, criticó el expresidente de BancoEstado al candidato de Apruebo Dignidad.

“Propone subir la carga tributaria en 8 puntos en 8 años (…) y se dice simplemente que se va a hacer en base a fórmulas inexistentes, que va a reducir la evasión a la mitad, cosa que no ha hecho ningún país en el mundo. Creo que hay una discusión bien en serio de que la política no solo son sueños o prosa, también tiene que ver con la capacidad práctica de resolver problemas y de tener estabilidad para el país porque los que más sufren son los pobres y quedó pendiente ayer que respondiera sobre qué pensaba sobre la inflación por el cuarto retiro”, dijo Sichel recordando una pregunta realizada por José Antonio Kast a Boric.

“Hay una bomba de tiempo en el programa económico de Boric para la economía chilena (…) No da lo mismo respecto a la conversación que estamos teniendo, hace tiempo no veía un programa con esas características de insostenibilidad fiscal que pudiera afectar la economía del futuro”, continuó en su crítica, sumando que “mete impuestos en cosas que han pasado rápidamente a discusión, pero que pueden ser graves para la clase media: impuestos a la tasas de embarque, impuestos a la compra de autos y hasta a las cajas de los huevos”.

Igualmente, quien también fuera militante de la DC y posteriormente de Ciudadanos, tuvo palabras para las propuestas y desplante de la senadora Provoste. “Ahí tu ves una candidata que debería representar la moderación y está a la izquierda en la izquierda; o en posiciones como el aborto está más a la izquierda que su propio partido”, dijo Sichel.

“Siento que hay una Democracia Cristiana que no representa para nada el centro político, sino que se mueve en los polos cuando, en discusiones como el cuarto retiro, hay consenso universal no solo de que es una mala política pública, sino sobre lo que va a hacer que es destrozar las pensiones futuras a los chilenos (…) Estoy muy contento de ser un candidato que representa la centro derecha, y quiere representar una coalición que comienza en la derecha y avanza hacia el centro o sectores liberales de centro, para construir una mayoría en Chile”.

En la misma línea, apelando al centro y convocar “mayorías”, Sebastián Sichel se refirió a José Antonio Kast, el exUDI y actual Republicano que se restó de participar de las primarias de Chile Vamos (actual Chile Podemos Más).

“Es una buena noticia que haya un representante de la derecha con ese porcentaje de votación y que, creo, representa una tonalidad de la derecha. Yo tengo una visión distinta a él, lo invitamos a participar en la primaria en un proyecto mayoritario, diverso, que dé gobernabilidad a Chile, no me gustaría ser un presidente con gente que piense como yo, sino que quiero ser un presidente de todos los chilenos”, dijo marcando distancia del exdiputado.

“Invito a los chilenos a votar por mí y espero que mucha gente que votó por José Antonio Kast, termine votando por nosotros, porque supongo que prefieren este proyecto al que representa Gabriel Boric (…). Quiero construir la mayoría más grande posible”, cerró en su conversación radial horas después del debate.

