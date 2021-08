“Blade Runner”, “Ex Machina”, “Yo robot”, “Terminator”, “Matrix” e incluso «WALL·E» comparten un concepto común: la Inteligencia Artificial (IA). En estas películas, las máquinas inteligentes eventualmente superan a sus creadores humanos, amenazando directamente la existencia misma de la humanidad. Pero lo que alguna vez se consideró una amenaza fascinante e inminente se ha convertido en un recurso pasado de moda. Además algunos expertos dicen que todavía estamos muy lejos de los siguientes niveles en IA, e incluso es posible que nunca lleguemos a controlarla por completo.

Sin embargo, la respuesta a si los humanos serán erradicados por la IA no es tan simple. Por otro lado, nos encontramos con que los principales defensores de la amenaza existencial de la IA advierten que no solo estamos en peligro, sino que también es inminente. Y tal vez desviaríamos escuchar a estos últimos, ya que el CEO de Tesla, Elon Musk, ha anunciado durante el AI Day que la de automóviles eléctricos fabricará robots humanoides en masa a partir del 2022.

“Tesla Bot”

Elon Musk sorprendió a todo el mundo al presentar el “Tesla Bot”, un robot humanoide de aproximadamente 1,7 metros de altura, un peso de unos 56 kilos y una pantalla en vez de rostro. Según Musk, el robot humanoide sería capaz de levantar 68 kilos y transportar alrededor de 20 kilos, aunque se desplazará a tan solo solo 8 km/h.

“Lo estamos configurando de manera que sea a un nivel mecánico, a un nivel físico, puedes huir de él y muy probablemente dominarlo”, bromeó Musk.

