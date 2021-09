La noche de este 22 de septiembre se llevó a cabo el primer debate presidencial televisado entre los candidatos a la presidencia. En la instancia, Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) dio a conocer su posición frente a un cuarto retiro del 10%, siendo la última abanderada en presentar su opinión frente a la discusión.

“Estoy a favor del cuarto retiro pensando principalmente en las mujeres. Hoy son 900 mil las mujeres que han logrado obtener la pensión de alimentos, las que viven este ‘síndrome Parisi’, gracias a que ha habido retiros”, sostuvo Provoste.

Ante esto, variados políticos se refirieron al debate que se mantiene, hoy en día, por un cuarto retiro del 10%. Uno de ellos, fue el senador José Miguel Insulza (PS), quien en Radio Universo reiteró estar en contra de la medida.

“Yo generalmente no anuncio mis votos antes, pero en este caso yo creo que voy a votar en contra”, explicando que su conflicto con un cuarto retiro es “bien simple. Mi oposición y crítica al cuarto retiro es que se va a lanzar de nuevo, además de 13 mil y tantos millones de dólares que va a gasta el Gobierno en el IFE de aquí a fin de año. Se va a gastar otra cantidad más o menos igual o superior que lo único que va a hacer es aumentar los precios en la economía”.

Sin embargo, el senador fue claro en precisar que la postura de la candidata por Nuevo Pacto Social no es un condicionante para “no votar por ella”: “Yo no voy a votar por Yasna Provoste solamente por el tema de los retiros ni mucho menos, yo voy a votar por ella por un programa completo y naturalmente tengo el derecho a juzgar las cosas como me parecen”.

En cuanto a la posición de los partidos políticos, frente a la postura de sus respectivos abanderados, Insulza manifestó que “Sebastián Sichel se la jugó por el rechazo y muchos están a favor, bueno Yasna se la jugó por la aceptación y muchos no estamos de acuerdo, pero eso no significa que perdió su liderazgo o que no vamos a votar por ella”.

A estas palabras, el senador agregó que Yasna Provoste “es la líder y tiene todo el derecho a serlo y planteó su posición con mucha claridad, y estoy muy de acuerdo con que tiene que ser así, pero otra cosa es la votación que se va a producir en el Senado. Cuando a mí me presentan la ley, si los términos son los actuales, naturalmente yo tengo que evaluar cosas que me corresponden”.

/psg