Los portales interdimensionales han sido durante mucho tiempo considerados un elemento de la ciencia ficción, pero también se encuentran en las culturas antiguas. Según expertos en la materia, hemos perdido lentamente nuestra conexión con la Tierra, pero en la antigüedad, la gente podía distinguir de forma natural los campos energéticos y los puntos calientes en toda la Tierra. Nuestros antepasados ​​identificaron lugares particulares considerados energéticamente anómalos, y en estas áreas, uno encuentra una sucesión de templos que han resistido el paso del tiempo.

Estos lugares energéticos se consideran sacrosantos porque representan áreas donde nuestro templo interno, donde la mente puede acceder a estados superiores de conciencia, conectándose con entidades extradimensionales o invocando experiencias extracorporales. Sin embargo, cada vez hay más científicos que sostienen que estos lugares energéticos también son la entrada a otra realidad de nuestra existencia, donde podemos existir en una dimensión extra cercana a la nuestra, oculta excepto por un extraño debilitamiento de la fuerza de la gravedad tal como la vemos. Y aunque todavía no se ha demostrado la existencia de mundos paralelos, algunas personas encuentran entradas a universos alternativos cuando menos lo esperan, y en realidad nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Justamente como ha pasado en una ciudad china.

Misterioso pilar de luz

En la mañana del 8 de septiembre, apareció un misterioso fenómeno sobre la ciudad de Shenyang, China. Un enorme rayo de luz brillaba desde el cielo y había líneas horizontales como una escalera entre las vigas. La extraña escena hizo que la gente sacara sus teléfonos móviles para tomar fotografías y grabar videos.

En uno de los videos, se puede ver un haz de luz considerable que se cierne sobre un edificio, mientras que las personas que se paraban mostrando su asombro. Y después de que los testigos compartirán las imágenes en las redes sociales, comenzó un auténtico tsunami de comentarios, con algunos internautas asegurando que claramente se trataba de un portal a otra dimensión. Pero parece ser que las autoridades chinas se apresuraron a dar un explicación lógica y racional el misterioso fenómeno, principalmente para evitar el pánico entre la población.

Como no podía ser de otra manera, los meteorólogos chinos descartaron esta teoría y explicaron la causa del inusual espectáculo. Xia Chuandong, jefe de la Oficina Meteorológica de Shenyang, dijo al portal de noticias NewTalk que este rayo de luz es un fenómeno celeste real porque las nubes allí son más delgadas, el área circundante es más espesa y la humedad es relativamente alta. Después de que se irradia el sol , causa lo que vemos, un fenómeno de los rayos de luz.

Chuandong señaló que el lugar más brillante en el cielo no es el sol, porque esa dirección es el oeste. Y este fenómeno apareció por la mañana, con el sol en el cielo del este del otro lado. E incluso por la tarde, el sol no aparecerá en ese lugar, porque Shenyang tiene una latitud más alta, ubicada a 41° norte. El sol solo aparecerá en el cielo cerca del sur, y no aparecerá a una altura tan alta.

Según continúa explicando el meteorólogo chino, ese día parecía haber mucha niebla, y la niebla oscureció algunos edificios a lo lejos. Desde el mapa panorámico habitual desde el mismo ángulo (tomado en septiembre de 2019), hay dos edificios de gran altura detrás de los grandes almacenes. El día que apareció el rayo de luz, los dos edificios eran invisibles. Según el cuadro comparativo, la razón por la que el haz de luz parece una escalera es que vemos el costado de un edificio. Además, algunos se pueden ver vagamente en la parte inferior derecha del edificio, y el resto está cubierto por una densa niebla. Tal “coincidencia” ha creado un espectáculo que parece un poco irreal, como los efectos especiales por ordenador.

Y por si a alguien aún le quedaba alguna duda, Chuandong dijo que esta no es la primera vez que ocurre este más que sorprendente fenómeno. Hace unos días apareció un fenómeno similar en el condado de Shuangfeng, provincia de Hunan. El sol brillaba sobre las nubes, produciendo múltiples rayos de luz, y apareció una escena brillante. De hecho, esto es causado por el “efecto Tyndall”, un fenómeno físico que causa que las partículas coloidales en una disolución o un gas sean visibles al dispersar la luz.

El meteorólogo explicó que cuando hay muchas gotas pequeñas o partículas suspendidas como polvo en el aire, siempre que su diámetro sea más corto que la longitud de onda de la luz visible (380 a 750 nanómetros), la luz del sol pasará. Estas partículas se dispersan en todas las direcciones, creando el rayo de luz que vemos. En el espacio, debido a que en el ambiente hay casi vacío, la luz se propagará hacia adelante sin dispersarse.

“Si encendemos la linterna en un espacio vacío, no veremos la luz que brilla hacia adelante, porque la luz no se dispersará ni se reflejará en nuestros ojos”, concluye Chuandong.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con la explicación ofrecida por el jefe de la Oficina Meteorológica de Shenyang. En los últimos años China se ha convertido en el epicentro de este tipo de extraños fenómenos, como extraños pilares de luz o ciudades flotantes, y que son presenciados por miles de personas. Una de las teorías más populares en las redes sociales es que China estaría utilizando algún tipo de tecnología que les permitiera comunicarse con otras dimensiones, con la única intención de manipular nuestra realidad. Puede parecer una locura, pero si lo piensas bien, en los momentos en los que estamos, todo es posible.

