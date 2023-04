El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó la forma en que el Presidente Gabriel Boric ha actuado durante su vida política ante autoridades y hechos delictuales, aseverando que «si hay un ciudadano que ha sido oportunista es Gabriel Boric».

Carter, en entrevista con 24 AM, descartó ser «populista» debido a las polémicas demoliciones de narco casas en su comuna, aseverando que «yo tengo una larga lista de defectos, pero no tengo que borrar tuits».}

La autoridad criticó directamente al Mandatario: «No he llamado asesino a alguien y luego me abrazo con ellos, no voy a orinar el casco de un militar y luego voy a hacer el saudo y lo hago mal».