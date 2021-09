Esta semana la comisión de Constitución de la Cámara revisará el proyecto que permitiría un cuarto retiro de 10% de fondos de pensiones.

Una controversial iniciativa que ha enfrentado al candidato presidencial de Chile Podemos Más con parlamentarios de su sector, y que a comienzos de septiembre vio al Ejecutivo ingresar una Ley Corta de pensiones que incorpora tres pilares: un seguro de lagunas previsionales para las personas sin empleo, aumento de la pensión básica a $ 177 mil, y extensión del aporte al 80% de los pensionados.

Si bien el proyecto de gobierno -según el ministro Segpres, Juan José Ossa- no busca frenar el cuarto retiro, fue explícitamente respaldado por Sebastián Sichel en paralelo a su oposición a un nuevo desembolso desde las AFP.

“La pensión básica solidaria debió haber aumentado mucho más de lo que ha aumentado, y por la incapacidad del sistema política y la mezquindad de los partidos, no se ha aprobado una reforma de pensiones en serio. Por eso tenemos formas de sacar los fondos de pensiones, pero no de aumentarlas”, dijo Sebastián Sichel esta mañana.

“Por fin hay un proyecto que permite avanzar, al menos en parte. Le diría al Congreso que lo apruebe ya. No pensemos en los intereses electorales de corto plazo, si no en las personas que no tienen pensiones hacia adelante”, continuó Sichel.

“Aprobemos la reforma de pensiones, que puede ser la corta o la larga, y después discutamos cuándo se pueden hacer retiros. Si lo hacemos al revés, le decimos a los chilenos ‘Usted no nos importa, nos importa que vote por nosotros’”, concluyó al respecto.

En la misma línea, el presidenciable del oficialismo fue consultado por la reciente encuesta CEP, consulta en la que Sichel está posicionado en el segundo lugar (11%) después del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (13%).

“Las encuestas las tomamos en serio, pero fluctúan según lo que ocurre cada semana. Hay dos candidatos que marcan más, pero todas las candidaturas son valiosas. Yo no vine acá a ganar un concurso de popularidad, si quisiera ser popular, no sería político”, dijo Sichel desdramatizando los resultados.

“Después de una crisis se necesita liderazgo. A veces te cuesta la encuesta semanal por oponerse a proyectos como el cuarto retiro. (…) Para gobernar necesito conciencia en lo que creo bueno para Chile y no para una encuesta”, expresó el exministro de Desarrollo Social.

/psg