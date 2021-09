La ministra (s) de Salud, Paula Daza, y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondieron este lunes algunas de las dudas que surgieron tras la decisión del Presidente Sebastián Piñera de no renovar el estado de excepción vigente por la pandemia, poniendo fin al toque de queda a partir de las 00 horas del 1 de octubre.

Durante el balance de la situación del covid-19 en el país, ambas autoridades indicaron que la modificación no traerá grandes diferencias respecto a la fiscalización de las medidas sanitarias, subrayando el uso de mascarilla y el autocuidado de la población para evitar nuevos contagios.

Sobre qué pasará con el pago de estos dos beneficios, Bellolio recordó que “el IFE Universal así como el IFE Laboral corresponden a otras legislaciones que no dependen del estado de excepción y por tanto, siguen exactamente igual de vigentes como ha sido hasta ahora.

Recordemos que el IFE Universal hoy está abarcando a más de 15 millones de personas y corresponden los pagos del mes de octubre, que se hace en noviembre, y el de noviembre, que se hace los primeros días de diciembre”.

“Respecto al postnatal de emergencia, este fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, las personas que quieran prorrogarlo deben hacerlo hasta antes que se termine el estado de excepción, es decir, hasta antes de este jueves 30 y pueden hacerlo en las oficinas o en la página web de Chile Atiende”, añadió.

Fiscalizaciones y sanciones

En cuanto a cómo operará la fórmula para detectar a quienes infrinjan las medidas sanitarias, Daza sostuvo que “la autoridad sanitaria tiene las atribuciones para fiscalizar todas aquellas medidas que implementamos. Estamos hablando del uso de la mascarilla, de la cuarentena de los casos, los contactos estrechos, de los viajeros, los aforos”. “Hoy la autoridad sanitaria tiene las atribuciones de fiscalizar y también sancionar, ya sea con un sumario sanitario, pero también con la suspensión del pase de movilidad.

Hasta la fecha, hemos suspendido más de 3.500 pases de movilidad y con este nuevo Plan Paso a Paso el pase de movilidad es un certificado muy importante para los aforos en el país”, agregó. Uso de mascarilla y aforo en estadios

Sobre si seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla, la ministra (s) indicó que en eso “no hay cambios, sigue siendo obligatoria, especialmente en todos aquellos lugares cuando las personas se encuentren en conjunto con otras. Sigue siendo un elemento fundamental para disminuir la posibilidad de contagios”.

Mientras, sobre si se aumentará el aforo en los estadios para asistir a partidos de fútbol u otros deportes, Bellolio respondió que “todas las actividades se van a poder realizar y lo único que va a cambiar son los aforos mismos, dependiendo de la fase así como también de los porcentajes”.

¿Qué pasa con las fronteras?

Según Daza, los anuncios realizados previamente sobre este tema no tienen modificaciones. “Nosotros ya anunciamos días atrás lo que va a suceder en las fronteras desde octubre, a partir del 1 de octubre, pueden entrar personas extranjeras no residentes en Chile que cuenten con su vacunación validada en nuestro país”. “Esto lo van a poder hacer a través de tres aeropuertos en la RM, Antofagasta y Tarapacá. La cuarentena de las personas que ingresan a Chile con su certificado de vacunación aprobada van a hacer cuarentena de 5 días y las que ingresen sin certificado, cuarentena de 7 días. No está contemplado hacer nuevos cambios en relación a la frontera”, afirmó.

Viajes interregionales

Ante la consulta de qué pasará con las personas que no están vacunadas y que deseen viajar a otras zonas del país, la autoridad explicó que “a partir del 1 de noviembre, las personas que se trasladen en buses en viajes interurbanos, o aviones, los aforos van a depender si están todos o no vacunados”. “Es decir, si en un bus todas las personas cuentan con su pase de movilidad, el aforo va a ser mayor que si hay alguna persona no cuenta con su pase. No es que esté prohibido el traslado de las personas que no está vacunadas, pero el aforo, ya sea para el bus o el avión, va a depender de si están todos o no vacunados y esto va a empezar a ser efectivo del 1 de noviembre”, concluyó.

