El gol de Bermúdez a los 38´no ´solamente puso en ventaja inmerecidamente a Ecuador sobre Chile, sino que ratificó una debilidad de La Roja sub 17 que Hernán Caputo no ha podido o no ha sabido corregir.

Nos referimos a la fragilidad de la defensa chilena cuando la pillan de contra.

En ese aspecto, La Roja no tiene el equilibrio necesario para no desprotegerse como lo hace cuando tiene la pelota en campo ofensivo, porque si bien es elogiable el espíritu de ataque mostrado por estos chicos, es criticable los espacios que le deja al rival cuando recupera el balón.

Y por lo general esa desprolijidad le cuesta caro.

Le pasó ante Argentina, cuando tras un primer tiempo muy parejo, en los últimos minutos de esa etapa inicial la defensa chilena se regaló, dejo expuesto al arquero Valdés y los trasandinos lo aprovecharon, anotaron dos goles, se fueron en ventaja al descanso y después manejaron con comodidad el partido y el resultado.

Y le volvió a pasar esta noche con Ecuador.

Porque Chile, al igual que en el partido jugado por el grupo, había hecho un partido más que correcto, jugando de igual a igual con el local.

Incluso, las mejores ocasiones de gol habían estado del lado de La Roja, en los pies de Cerda y Escobar.

Pero, bastó un descuido en la defensa chilena en el minuto 35´ para que Obando se fuera solo y su zurdazo pasara muy cerca del segundo palo.

Fue una señal de alerta, sin embargo sirvió de muy poco, porque tres minutos más tarde el que se escapó fue Bermúdez y en una jugada muy enredada terminó mandando la pelota a la red.

Como si esto no fuera suficiente, a los diez minutos del segundo tiempo, Ecuador volvió a insistir con el pelotazo largo a espaldas de la defensa chilena. Esta vez le cayó en el sector izquierdo a Bermúdez, que le ganó la espalda a Campos y metió un centro pasado que recibió Páez en el otro costado. Con clase, el «10» ecuatoriano se sacó a dos defensas chilenos, muy pegao a la raya y cuando Valdés se arrojaba a sus pies levantó un centro corto que Obando conectó de cabeza para poner el 2-0.

Y ni hablar del 3-0, porque estaba todo Chile buscando el descuento en campo contrario y en un pelotazo largo, cuatro jugadores ecuatorianos escaparon, teniendo por delante solamente a un defensor chileno. El regalo lo aprovecho De Jesús para derrotar a Fernando Soto y cerrar el partido con un lapidario 3-0 contra Chile.

¿Por qué Soto? …porque lamentablemente Francisco Valdés, uno de los jugadores más destacados de esta selección chilena salió lesionado por una alevosa falta de Obando, que le costó la expulsión con roja directa.

AÚN HAY ESPERNZAS

Lo importante es que no todo está perdido y para Chile el verdadero hexagonal comenzará en la fecha siguiente, cuando deba enfrentar a Venezuela.

Porque está claro que hay tres equipos que irán si o si al Mundial: Brasil, Argentina y Ecuador, que tienen 6 puntos en 2 partidos.

Y el cuarto boleto al torneo mundialista lo deberán pelear entre Chile, Paraguay y Venezuela, que no tiene puntos hasta ahora.

De ahí la importancia del partido con la «vinotinto», porque será el inicio de un verdadero triangular de los que luchan por sobrevivir.

