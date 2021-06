Es una de las cuatro variantes del virus SARS-CoV-2 catalogada como “preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La variante Delta, que fue detectada por primera vez en India en octubre de 2020, se ha propagado rápidamente por el mundo y este jueves se confirmó su arribo también a Chile, en una mujer de Talca que ingresó al país desde Estados Unidos.

¿Cuáles son sus principales características y por qué genera tanta preocupación? Según se ha descrito, la variante Delta tiene mutaciones que hacen que se adhiera mejor a las células del cuerpo, por lo que se propaga con mayor facilidad. De acuerdo a la agencia sanitaria Public Health England (PHE), es un 64% más transmisible que la variante británica (Alpha).

La OMS advirtió que la variante Delta es la que se transmite con mayor velocidad, y puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países para expandirse. “Es la variante más rápida y puede afectar fácilmente a los más vulnerables”, sostuvo el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. “Esta variante nos preocupa mucho (…) y tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización, si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto”, señaló la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove.

No obstante, por el momento no está claro si dicha variante hace que los contagiados se enfermen más debido a que falta recopilar más datos. Así lo señaló el Doctor Jacob John, que estudia el virus en el Christian Medical College de Vellore, en el sur de India. Desde la OMS también han dicho que no hay indicaciones de que dicha variante suponga un aumento de la mortalidad entre los infectados.

Los estudios también muestran que las vacunas disponibles funcionan contra todas las variantes, incluida la Delta, al menos en la reducción de los casos graves. En Inglaterra, investigadores se encuentran analizando cómo son de efectivas las vacunas de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, en comparación con la variante Alpha detectada en Gran Bretaña.

En cuanto a los síntomas, la variante Delta provoca cuadros distintos a las otras versiones del virus. Según señala Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King’s College London, esta versión provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato.

Spector dirige un estudio en que miles de personas describen sus síntomas a través de una aplicación en el móvil. A partir de los datos recogidos por esa vía, ha divulgado una lista de las manifestaciones más habituales que provoca la variante Delta: En primer lugar dolor de cabeza, luego dolor de garganta, secreciones nasales, en cuatro lugar fiebre y en quinto tos.

El epidemiólogo subraya que la tos es menos frecuente entre los infectados con la nueva variante respecto a las anteriores. También ha descubierto que la pérdida de olfato que provocan otras variaciones del virus no aparece entre los diez síntomas más habituales con la Delta. “La gente puede pensar que está pasando solo un catarro estacional y continuar asistiendo a fiestas, donde pueden contagiar en torno a seis personas”, advierte Spector.

