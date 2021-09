Tras mucho tiempo con sus fronteras cerradas para extranjeros, finalmente Estados Unidos anunció la semana pasada que pronto abriría sus puertas a personas que vienen de otros países y que estén vacunados contra el coronavirus, en su mayor flexibilización desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, el fin de la moratorio no favorecerá a todos: las autoridades de ese país no autorizarán el ingreso a personas inoculadas con vacunas no aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, su sigla en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y en esta lista entra la Sputnik V.

Según informó The Washington Post, la medida podría afectar a cientos de miles de rusos y viajeros de otros países como mexicanos y argentinos, que están aplicando esta vacuna en sus países. De acuerdo a la Asociación de Viajes de Estados Unidos, solo en 2019, más de 300.000 rusos visitaron el país.

Se trata de un duro golpe para el desarrollo ruso, que se suma al que ya le había propinado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la semana pasada suspendió el proceso de aprobación de la vacuna.

En una conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, una rama regional de la OMS, el subdirector Jarbas Barbosa dijo que la oferta de Rusia para la autorización de emergencia se había suspendido, porque el proceso de fabricación de la vacuna no había cumplido con los estándares necesarios.

Rusia había solicitado por primera vez la aprobación de su inyección al máximo organismo sanitario mundial en febrero, pero hasta ahora aún no ha recibido el Uso de Emergencia (EUL, por su sigla en inglés) que otorga la OMS.

El organismo condicionó la aprobación de la vacuna hasta que se pueda realizar una nueva inspección en una de las plantas donde se fabrica Sputnik V.

La OMS había expresado previamente su preocupación por la posible contaminación cruzada y la insuficiencia durante una pasada inspección en la fábrica de fabricación Sputnik V en Ufa.

En junio, la empresa que gestiona la planta, Pharmstandard, dijo en un comunicado que la inspección provisional de la OMS “no identificó ningún problema crítico”.

“Invitamos a la OMS a realizar otra inspección. Seguimos siendo completamente transparentes y continuaremos con el proceso de precalificación de la OMS”, añadió la empresa.

Sin embargo, Moscú ha insistido en las bondades de su inyección. En una investigación publicada en la revista médica The Lancet aseguró que tiene una eficacia del 91,6% para contraer el coronavirus.

Y en su cuenta de Twitter, Sputnik también afirmó que la vacuna demostró una eficacia del 97,2 por ciento durante la campaña de vacunación en Bielorrusia.

BREAKING: Sputnik V demonstrates 97.2% efficacy and high safety profile against COVID during the vaccination campaign in Belarus.

The efficacy of Sputnik V was measured based on data from more than 860,000 people vaccinated between January and July 2021.https://t.co/p0XIYXInJO

— Sputnik V (@sputnikvaccine) September 15, 2021