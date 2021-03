Ya estamos a las puertas de lo que se conoce como la “Gran revelación”. El próximo mes de junio se cumplen los 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje de EE.UU. divulguen toda información sobre los ovnis. Antes de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 que incluía la divulgación de toda información clasificada sobre los ovnis.

Como ya publicamos en MEP, el Comité de Inteligencia del Senado dijo en una mención al director de inteligencia nacional, en consulta con el Secretario de Defensa y los jefes de esas otras agencias, que los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso debían presentar un informe dentro de los 180 días siguientes a la fecha de promulgación de la ley sobre fenómenos aéreos no identificados. Sin embargo, en un giro dramático de los acontecimientos, el exdirector de Inteligencia Nacional ha confirmado que Estados Unidos tiene evidencia de ovnis rompiendo la barrera del sonido sin la presencia de un boom sónico y haciendo imposibles las maniobras con tecnología conocida.

Ovnis extraterrestres

John Ratcliffe, quien fue Director de Inteligencia Nacional de Donald Trump , dijo que muchos de los incidentes con ovnis aún no tienen una explicación fácil.

“Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”, dijo Ratcliffe a Fox News. “Algunos de ellos han sido desclasificados”.

Y cuando hablamos de avistamientos, estamos hablando de objetos que han visto los pilotos de la Armada o la Fuerza Aérea, o que han sido captados por imágenes satelitales que participan en acciones que son difíciles de explicar.

“Movimientos que son difíciles de replicar para los que no tenemos la tecnología”, continúa explicando Ratcliffe. “O viajar a velocidades que superan la barrera del sonido sin un boom sónico.”

Ratcliffe le dijo a la presentadora Maria Bartiromo que los avistamientos de ‘fenómenos aéreos no identificados’ se habían observado en todo el mundo.

“Cuando hablamos de avistamientos, la otra cosa que les diré es que no es solo un piloto o solo un satélite, o alguna colección de inteligencia”, enfatizó el ex Director de Inteligencia Nacional de la era Trump. “Por lo general, tenemos varios sensores que detectan estas cosas, y algunos de ellos son fenómenos inexplicables, y en realidad hay bastantes más de los que se han hecho públicos”.

En diciembre, el Pentágono recibió un plazo de 180 días para revelar lo que sabía, lo que significa que el informe debería estar disponible antes del 1 de junio. Ratcliffe dijo que esperaba publicar sus hallazgos antes de dejar el cargo el 20 de enero.

“No pudimos convertirlo en un formato sin clasificar lo suficientemente rápido”, declaró Ratcliffe.

Como hemos comentado anteriormente, el informe fue parte de un proyecto de ley de para combatir los efectos económicos de la COVID de 2,3 billones de dólares, que Trump promulgó en diciembre. El proyecto de ley contenía la Ley de Autorización de Inteligencia del Comité de Inteligencia del Senado para el año fiscal 2021 que contenía una sección de ‘comentarios del comité’ que abordaba los ‘fenómenos aéreos no identificados’.

El informe, elaborado por el Pentágono y las agencias de inteligencia, debe identificar, entre otras cosas, las amenazas que plantean los fenómenos aéreos no identificados y si pueden atribuirse a adversarios extranjeros.

“El clima puede causar alteraciones, alteraciones visuales”, indicó Ratcliffe. “A veces nos preguntamos si nuestros adversarios tienen tecnologías que están un poco más avanzadas de lo que pensamos o de lo que nos dimos cuenta. Pero hay casos en los que no tenemos buenas explicaciones para algunas de las cosas que hemos visto”.

Avril Haines es ahora la Directora de Inteligencia Nacional en la administración de Biden. El Departamento de Defensa anunció en septiembre la creación de un equipo especializado en los llamados Fenómenos Aéreos No Identificados. El pasado año pasado se publicaron videos de la Marina a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) que mostraban ovnis moviéndose a velocidades increíbles y realizando maniobras aéreas aparentemente imposibles.

Uno de los videos fue grabado en noviembre de 2004; los otros dos corresponden a enero de 2015. Los tres videos tenían el nombre en código ‘FLIR1’, ‘Gimbal’ y ‘GoFast’. En los videos de 2015, se puede escuchar a los pilotos de la Marina expresando incredulidad. Los tres videos de ovnis fueron registrados por las cámaras de abordo de cazas F/A-18 Super Hornet. Los videos se hicieron públicos gracias al periódico estadounidense The New York Times, así como a la organización To The Stars Academy of Arts & Science, fundada por el excantante. Para concluir su entrevista, Ratcliffe dijo que sería positivo que se hiciera pública la mayor cantidad posible de esta información.

Sin duda alguna estamos en momentos que podrían marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. De confirmarse que algunos ovnis no son de origen terrestre nos encontraríamos ante de una de las grandes revelaciones, y de una vez por todas sabríamos si estamos solos en el universo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que exista una cooperación entre razas extraterrestres y los gobiernos desde hace décadas, por lo que no volverían a ocultar la verdad.

¿Piensas que estamos a las puertas de la “Revelación Extraterrestre»?

/psg