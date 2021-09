El Pleno de la Convención Constitucional rechazó este miércoles la indicación presentada por el PC, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Originarios que pretendía rebajar el quórum de aprobación de las normas de la nueva Constitución a tres quintos, reafirmando de ese modo el guarismo de dos tercios.

Durante la votación en particular del reglamento general que regirá el trabajo del órgano en los próximos meses, la instancia decidió desechar esa enmienda por 90 votos en contra, 63 a favor y 1 abstención. Asimismo, aprobó el artículo 94 del documento que contenía el mecanismo original por 96 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención.

Antes de la decisión, el convencional del PC, Marcos Barraza, dio a conocer los argumentos que motivaron a insistir en la modificación de la regla establecida en el acuerdo del 15-N, destacando que esta “ha sido objeto de controversia y de diferencias políticas sustantivas entre quienes firmaron ese acuerdo y quienes no lo firmamos”.

“Esa diferencia política ha persistido en el tiempo en esta Convención. Por ello, valoramos que sea esta Convención la que de manera soberana defina los quórum para la aprobación de los reglamentos. Nos parece que eso demuestra un triunfo democrático desde el punto de vista de las voluntades de quienes creemos que esa regla no debe existir”, añadió.

Según Barraza, “el origen de esta Convención Constituyente debe estar desprovisto de todo vestigio de la ilegitima Constitución que expira, en especial de aquellas reglas indebidas que socavaron la democracia. Los 2/3 dañaron gravemente el funcionamiento democrático del actual Congreso y fueron utilizados para postergar derechos”.

“La existencia de los dos tercios es un riesgo altísimo de que las normas constitucionales sean fruto de la desvinculación con las expectativas populares y sociales que han dado origen a este proceso constituyente. Por ello, hemos impulsado un quórum de una regla mucho más democrática”, enfatizó.

No obstante, es propuesta no contó con el respaldo de otros sectores de izquierda como el Frente Amplio o de centroizquierda como el Colectivo Socialista, Colectivo del Apruebo e Independientes No Neutrales, los cuales reafirmaron su postura de mantener los 2/3 con el objetivo de favorecer la generación de normas por amplia mayoría.

/psg