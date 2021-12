Eduardo Engel, quien forma parte del Consejo Asesor Económico de Gabriel Boric, descartó formar parte del futuro gabinete ministerial del Presidente electo.

El también académico aseguró, al ser consultado sobre esta posibilidad, que “la forma en que puedo aportar al futuro gobierno es desde la academia, participando en diversas comisiones como lo hice con Bachelet 1 y 2 y con el actual gobierno. Espero tener varias oportunidades para hacerlo”.

En esa misma línea, Engel reconoció a El Mercurio que “algunos tienen ambiciones de ocupar cargos públicos, y otros como yo, creemos que podemos aportar más a través del análisis de evidencias, desde la reflexión, del diseño de políticas públicas”.

Respecto a los motivos de su negativa de formar parte del gabinete de Boric, Eduardo Engel insistió en que “siempre he pensado que donde mejor puedo contribuir es en comisiones consensuando temas con técnicos que piensan diferente, y no ejerciendo cargos en que el 90% del tiempo no se está pensando en política públicas, sino que tratando de sacarlas adelante, lo cual requiere habilidades que no creo tener”.

Engel se suma a otros nombres que se han negado a formar parte del próximo equipo ministerial como lo son el senador Carlos Montes (PS) y Andrea Repetto.

