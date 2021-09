El monstruo del lago Ness es un críptido muy famoso, una criatura cuya existencia es cuestionable, ya que nunca ha habido ninguna evidencia concreta que demuestre que es real. El Himalaya tiene el Yeti, Norteamérica tiene el Bigfoot, México y América del Sur tienen el Chupacabras y Escocia tiene el Monstruo del Lago Ness. Los avistamientos de Nessie generalmente describen a la criatura como grande y verde con una cabeza puntiaguda y un cuello largo y alargado que sobresale del agua, lo que sugiere que es una criatura con forma de serpiente.

Una creencia común es que se trata de una especie sobreviviente de la era de los dinosaurios, como un plesiosaurio, que vivió en los períodos Jurásico y Cretácico (hace 65-200 millones de años). En 2003, se encontró una vértebra de plesiosaurio en las orillas del lago Ness, pero como las rocas a su alrededor no contienen fósiles, se consideró como un engaño más. Como los plesiosaurios eran de sangre fría, esta teoría es aún más improbable, ya que probablemente no podrían sobrevivir en las aguas del lago Ness a menos que él y sus antepasados ​​evolucionaran para sobrevivir en aguas frías. Sin embargo, Nessie podría ser mucho más que mitos y leyendas. Un piragüista podría haber conseguido la mejor evidencia de que existe.

Nessie existe

El monstruo del lago Ness ha sido grabado en 4k por el dron de un piragüista. El increíble video grabado por Richard Mavor, de 54 años, muestra una misteriosa forma oscura en la orilla del lago en Escocia. Tal como podemos apreciar en las imágenes, el dron se acerca a la sombra oscura que se mueve a medida que la cámara se acerca.

Mavor dijo que no había ninguna madera flotando cerca del avistamiento y que la sombra tenía la misma forma que las descripciones de Nessie. Estaba grabando un video para subirlo a su canal de YouTube “Richard Outdoors”, en el que se describe como piloto profesional, ex militar de las Fuerzas Armadas británicas, entusiasta del aire libre y de los campamentos “salvajes”. El avistamiento ocurrió el pasado mes de agosto. No vio la sombra cerca de la orilla en el video hasta que los seguidores de su canal lo señalaron en los comentarios.

“No podía creerlo”, dijo Mavor al periódico británico Daily Record. “Tuve que retroceder el video varias veces y lo he visto varias veces desde entonces”.

Mavor estaba participando en el Great Glen Canoe Challenge, un recorrido benéfico en piragua de 100 kilómetros a través de Escocia, para la Sociedad de Alzheimer.

“Cuanto más lo veo, pienso: ¡locura!”, continuó explicando Mavor. “Realmente no había nada en el área que pudiera ser. Acabábamos de aparcar y pensé que conseguiría unas buenas fotos en el lago para mi YouTube. No me di cuenta de lo que había recogido hasta que otros me lo señalaron. Podría ser un efecto óptico, pero no podemos estar seguros”.

Lo cierto es que se trata de unas imágenes realmente increíbles, y de no tratarse de un video editado, podríamos estar ante la mejor evidencia de la existencia de Nessie. El momento tiene difícil explicación, ya que no parece ser ningún pez conocido, ni tampoco un tronco que emergiendo a la superficie. También hay que destacar que Mavor no fue el que descubrió a “la bestia”, y fueron los seguidores de su canal. Por lo que parece que podemos descartar la posibilidad de que se trate de una Imagen generada por ordenador.

Aunque es sin duda la mejor evidencia de todos los tiempos, este no es el primer avistamiento del monstruo del lago Ness este año; al menos otros cinco se han registrado oficialmente. El primer avistamiento fue realizado por Kalynn Wangle, de Oregón, EE.UU., quien informó una misteriosa estela en forma de V cerca de la izquierda de la orilla frontal del lago a las 11:42 de la mañana del 11 de enero. Unos días después, el 19 de enero, Eoin O’Fagan, de Donegal, Irlanda, vio un punto oscuro inexplicable en un streaming a las 14:20 de la tarde, hacia la esquina inferior derecha del lago que aparecía y desparecía duramente al menos 20 minutos. Solo tres días después, el 22 de enero, hubo el tercer avistamiento oficial de Nessie este año.

Y el 14° avistamiento de 2021 fue registrado recientemente por un internauta desde China. El registro oficial de avistamientos de monstruos del lago Ness publicó una imagen de la cámara web del lago Ness el 6 de septiembre captada por Weiming Jiang de la ciudad de Jiaozhou, en la provincia china de Shandong.

Según la descripción de la imagen, Jiang vio la misteriosa anomalía poco después de las 10:30 de la mañana del 6 de septiembre, y agregó que al principio solo había un punto negro, y luego aparecieron dos puntos negros, muy cerca de la orilla. Los puntos se movieron sobre el agua durante seis minutos. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos es tan espectacular como el de Richard Mavor, que definitivamente podría demostrar que Nessie existe.

