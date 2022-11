Jaime Ravinet decidió alzar la voz para opinar sobre Irací Hassler, actual alcaldesa de la comuna de Santiago. Esto tras los sucedido hace un par de días en Plaza de Armas, cuando carabineros fueron atacados por vendedores ilegales.

Quien fuera alcalde de Santiago entre 1990 y 2000, en cuya gestión combatió el comercio ambulante, concedió una larga entrevista al medio Ex-Ante, donde habló sobre la pésima evaluación que tiene sobre lo realizado hasta ahora por Irací Hassler (PC).

Sus palabras fueron replicadas por sitios como Teletrece, donde destacaron su parecer frente a lo sucedido en Plaza de Armas durante el fin de semana: “Es una vergüenza”, aseguró.

Incapacidad de gestión

En la entrevista que otorgó al medio mencionado, el ex edil de Santiago se refirió principalmente al modo en que la alcaldesa Hassler ha administrado la comuna.

“En mis años de vida no conozco una gestión más desastrosa que la de la actual alcaldesa. Se las ha arreglado para hundir el centro de Santiago. Y con una incapacidad de gestión notable. Lo que ha pasado el fin de semana en la Plaza de Armas es una vergüenza, pero previsible, porque Hassler tiene convertida la Plaza de Armas en una cocinería.

Además, agregó “Tuve la ocasión de ir al centro de Santiago hace un par de semanas al lanzamiento de un libro y la verdad me apenó ver el centro con los locales de la calle Monjitas cerrados. Todos los pequeños locales cerrados por la violencia, la delincuencia. El paseo Puente y Plaza de Armas convertidos en cocinerías. Todo esto es muy complementario a la oferta que ella hizo de entregar mil nuevos permisos en el centro de Santiago cuando recién asumió”.

Luego desarrolló una larga entrevista donde desmenuzó su crítica:

-¿Cómo fue su experiencia con el tema del comercio ambulante? ¿Falta mano dura?

-No es un tema fácil de manejar. Primero, el comercio ambulante es una competencia desleal con el comercio establecido. Y Santiago vive del comercio establecido. Básicamente, era un centro financiero, bancario, de oficina y de comercio. Hablo en pasado porque esta destruido. Entonces si usted permite que se instalen con un trapito o un carrito afuera de un local comercial, entran a competir deslealmente porque no pagan arriendo, ni pagan impuestos, ni luz, ni agua, ni nada.

Es un tema fundamental para la ciudad. Nosotros lo trabajamos en tres líneas. Uno, constituyendo a nivel de gobierno una comisión con impuestos internos, con la Aduana, con Carabineros y con el municipio para detectar quiénes abastecen el comercio ambulante. Porque aquí hay también un fraude de los mayoristas que importan muchos productos y los venden por la negra en el comercio ambulante.

-El fin de semana comerciantes ilegales atacaron a Carabineros e inspectores municipales. La alcaldesa repudió los hechos. ¿A qué se debe esta falta de autoridad?

-Porque el Gobierno no respalda Carabineros. Al policía que pega un palo lo procesan por derechos humanos. Según el gobierno de Piñera 2 y el gobierno de Boric, Carabineros tiene que dar caramelos y flores a los delincuentes y mirar al techo.

-¿Usted cree que hay una opción ideológica en la alcaldesa al tratar este tema?

-Sin duda. Creo que ella transpira ideología comunista. Pero además yo creo que es una falta de capacidad de gestión, ya que se nota además en todos los problemas que tiene Santiago. Lleno de carpas, en el Parque Forestal, en el bandejón central de la Alameda frente a Universidad de Chile, frente a La Moneda. Los comunistas lo que quieren es alterar el orden y la seguridad para que así, hipotéticamente, se creen las condiciones para que lleguen al poder.

Carpas en el centro

-Usted fue ministro de Vivienda. ¿Qué se puede hacer con las carpas?

-Que entren carabineros y a palos para afuera nomás.

-¿Pero es gente indigente?

-No le podría decir. Pero en todo caso el espacio público no es para vivir. Lamentablemente, en los últimos diez años ha habido una incapacidad del Ministerio de Vivienda de construir nuevas viviendas sociales, con lo cual el déficit habitacional se ha duplicado del 2010 a esta fecha. Pero eso no justifica instalarse con carpas en distintos lugares de Santiago. Aquí hay una fuerte permisividad del gobierno que ha permitido que cualquiera se sienta dueño del espacio público sin ningún tipo de control. Y ojo, que no es solo de este gobierno, sino del gobierno de Piñera 2, también.

-Hace poco estuvo recorriendo el centro. ¿Cuál fue la sensación que le dio?

-Pena. Y sentir que mis 11 años de alcalde, cuando revivimos el centro, se están tirando por la borda. Iniciamos el repoblamiento de Santiago, que tenía 200.000 habitantes y hoy supera los 400.000. Verdaderamente siento mucha pena por Santiago Centro y ojalá algún día eso se pueda recuperar. Requiere una visión urbanística, requiere firmeza.

Estas fueron solo algunas de las declaraciones que realizó Jaime Ravinet, porque también le consultaron sobre su opinión con respecto a los rayados en las calles y la limpieza, entre otras cosas.

/psg