De gira por el sur del país, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, calificó como “doloroso” el apoyo de diputados oficialistas al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. Y aunque descartó costos a su campaña, afirmó que quienes perdieron ayer fueron “los chilenos”.

Consultado por el costo político para su candidaturas tras la aprobación del cuarto retiro de fondos de pensiones en la Cámara, Sichel afirmó que “los que perdieron ayer fueron los chilenos, cuando la política se mira a sí misma y cree que una votación tan importante como los retiros se trata de quién gana o con quién pierde, otra vez estamos dando muestras de la pobreza del debate político en Chile”.

Y agregó que “hay muchos que vi ayer cuando me explicaban por qué votaban a favor de los retiros, decían que era por miedo, por su reelección, nadie me dijo que era porque era bueno para los chilenos y creo que los que más perdieron fueron los chilenos”.

“No estoy acá para ganar o perder una elección, sino para hacer lo que creo que es bueno para los chilenos y siento que lo de ayer fue una tremenda derrota para los chilenos y que el camino se pone cada día más pedregoso, porque veo que va triunfando esa idea de expropiar los fondos”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre si retiró su 10% de fondos previsionales, Sichel insistió al igual que el lunes, en que “ese debate moral que tratan de instalar algunos respecto a qué hizo cada uno en sus cuentas individuales no estoy de acuerdo”.

“Al revés, yo entiendo a muchos chilenos que están retirando o quieren retirar en el corto plazo por miedo a que le expropien sus fondos (…) y que aquellos que han votado a favor de los retiros como Gabriel Boric y Yasna Provoste, no están siendo claros en el mensaje, lo que ellos quieren en este debate es terminar haciéndose de los fondos de pensiones de las personas”, añadiendo que “entiendo que muchos chilenos hagan retiros para escaparse del riesgo de que una izquierda en Chile le expropien sus fondos”, sostuvo.

A su juicio, “la única inhabilidad la tienen aquellos que regularon y legislaron respecto a los retiros y los aprobaron, quien aprobó un retiro y después retiró debería explicar cuál es su conflicto de interés. Lo que hicieron aquellos que no legislaban, que estaban fuera del Congreso o que lo rechazaron como Marcela Cubillos, me parece legítimo”.

Sobre los apoyos de parlamentarios del bloque oficialista al proyecto, el abanderado reconoció que “me parece doloroso y lo digo abiertamente, me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos Más, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos y que por lo tanto, cualquier retiro futuro debe ser después de que aprobemos la reforma de pensiones y no antes, hoy no se justifica seguir aprobando retiros hasta que no mejoremos las pensiones”.

En relación a si cambiará su estrategia de campaña, Sichel expresó que “yo estoy haciendo una campaña que es con bototos, que es mirando menos los analistas, los pasillos del Congreso y el debate político cotidianos sino que con bototos”, añadiendo que hoy cuenta con el apoyo de partidos y que sigue además la misma estrategia que usó en primaria. “Estamos muy tranquilos de lo que estamos haciendo, porque nosotros le hablamos a las personas”, precisó.

En relación al apoyo de la diputada UDI Nora Cuevas a José Antonio Kast, Sichel afirmó que es una decisión personal, recordando que ella aprobó el retiro también ayer: “Me gustaría entender si José Antonio está favor al retiro, porque si la razón es que ella está a favor de los retiros y yo he dicho que no, parece ser que el argumento político se cae por su propio peso”.

