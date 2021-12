Los Simpson han predicho muchos eventos sobre el mundo real de hoy en día que cualquier psíquico o vidente. La serie animada creada por Matt Groening le ha dado un nuevo significado a la frase de Oscar Wilde “la vida imita al arte” cuando predijo una variedad de sucesos futuros, incluido la presidencia de Donald Trump, Disney comprando Fox, e incluso la pandemia de coronavirus.

Si bien algunos pueden pensar que es simples coincidencias, lo cierto es que la serie también ha predicho la actuación de Lady Gaga durante la Super Bowl, los relojes inteligentes y también la realidad virtual. Pero ahora, tenemos otra predicción cumplida. Un usuario de Twitter observó que en un capítulo de Los Simpson incluyeron un póster de Matrix con motivos navideños. The Matrix Resurrections se estrenó el 22 de diciembre, lo que hace que sea mucho más que una mera coincidencia.

“No puedo creer que los Simpson predijeran The Matrix Resurrections”, escribió “the thicc husband & father” en un tuit, consiguiendo 148.000 Me gusta.

Otra predicción más

En el capítulo 14 de la temporada 15 titulado “El Ziff que viene a cenar” se puede apreciar un poster que muestra a Neo (Keanu Reeves) con un gorro de Papá Noel y armado con una pistola un rotulo que dice ‘A Matrix Christmas’. Y por si fuera poco, la película se llamó “Una Navidad de Matrix». Esta es otra predicción que el programa puede agregar a su ya larga lista de predicciones.

The Matrix Resurrections ha sido una película muy esperada. Se sitúa sesenta años después de los acontecimientos de Matrix Revolutions (2003). Esta es la cuarta entrega de la serie y sigue a Neo, quien ahora vive una vida aparentemente normal bajo su identidad original como Thomas A. Anderson en San Francisco. Pero cuando una nueva versión de Morfeo le ofrece la píldora roja y reabre su mente al mundo de Matrix, que se ha vuelto más peligroso en los años transcurridos desde la infección de Smith, Neo se une a un grupo de rebeldes para luchar contra un nuevo enemigo. Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson y Jada Pinkett Smith repiten sus papeles de películas anteriores de la saga.

can’t believe the Simpsons predicted the Matrix Resurrections pic.twitter.com/nwDGIh5gFZ

— the thicc husband & father (@lukeisamazing) December 22, 2021