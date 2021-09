En conversación con T13 Noche, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, abordó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que permite un cuarto retiro de fondos de pensiones.

Araya abordó el hecho que el proyecto se haya aprobado con un voto más del requerido (93 votos), asegurando que “sabíamos que el resultado en la Cámara de Diputados iba a ser bastante estrecho, situación que probablemente se va a repetir con mucho más dramatismo en el Senado, dado que ya hay varios senadores que se han mostrado en contra de esta iniciativa”.

Sobre la votación del proyecto en el Senado, Araya señaló que “el pronóstico es bastante reservado e incierto. Si bien es cierto que algunos senadores ya han manifestado su intención de rechazar el proyecto, esperamos que en la Comisión de Constitución se puedan entregar distintos argumentos para poder convencerlos de cambiar de opinión y tener la mayoría suficiente para aprobar este proyecto”.

“Probablemente este proyecto va a ser el más polémico que se discuta en el último tiempo en el Senado por las implicancias que tiene”, aseguró.

Postura de Sichel ante pregunta sobre si realizó retiros:

El senador Araya también se refirió a la silente postura del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, quien se ha negado a contestar si ha realizado retiros desde sus fondos de pensiones.

“Resulta impresentable que el candidato Sichel no quiera contestar una pregunta. Del minuto que decide ser candidato presidencial, se vuelve de interés público las decisiones que él ha tomado”, criticó Araya.

Rol de Provoste en la aprobación del proyecto en el Senado:

Araya cree que la postura de la candidata de Nuevo Pacto Social y senadora, Yasna Provoste, puede ser importante para que la oposición se alinee y pueda votar a favor del proyecto.

“Sin duda lo que ha planteado la senadora Provoste (su postura) es importante y puede ayudar a ordenar a la oposición” (…) No le endosaría a ella la responsabilidad de lo que va a ocurrir o no en la oposición. No se juega su liderazgo”, señaló el senador.

/psg