Está por todo Internet, por lo que debe ser cierto que los extraterrestres invadirán la Tierra dentro de muy poco y podrían acabar con todo el planeta en tan solo tres días. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse, ya que mientras escribimos un equipo militar internacional se está preparando para luchar contra los agresores extraterrestres. El plan es reacondicionar una nave espacial extraterrestre estrellada en Nuevo México en 1947 pero que fue ocultada por el gobierno de EE.UU.

Por su aún no te has dado cuenta, se trata de la premisa de la película dirigida por Roland Emmerich “Independence Day”, uno de los films más taquilleros en la historia del cine. Millones de personas tuvieron encuentros cercanos del tipo de taquilla para ver una impresionante ópera espacial, lo que demostró el interés por la posibilidad de que realmente ocurra una invasión extraterrestre. Y es que numerosas encunetas revelaron que el 48 por ciento de las personas creen que los ovnis son reales, el 29 por ciento asegura que ya hemos contactado con extraterrestres, mientras que el 49 por ciento de los encuestados está convencido de que hay un complot por parte de los gobiernos para encubrir la verdad. Y de esto mismo trata la siguiente noticia, de un posible encubrimiento. Un equipo de expertos de la Fuerza Aérea de EE.UU. está analizando extraños incidentes ocurridos en órbita cercana a la Tierra: alguien o algo está destruyendo nuestros satélites.

Misteriosas explosiones

Un satélite meteorológico estadounidense que se retiró hace ocho años ha explotado misteriosamente en órbita, desfragmentándose en al menos 16 piezas de basura espacial, según informan representantes del gobierno de EE.UU. El satélite, denominado NOAA-17 en honor a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que lo lanzó en 2002 y fue dado de baja en 2013 después de que sus instrumentos comenzaran a fallar. NOAA-17 se disolvió el 10 de marzo, según el 18° Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Espacial.

“En este momento, los restos representan una pequeña amenaza para la Estación Espacial Internacional o para cualquier otro activo espacial crítico”, escribió la NOAA en un comunicado.

#18SPCS has confirmed the breakup of NOAA 17 (#27453, 2002-06-24) on March 10, 2021, at 0711 UTC. NOAA 17 was decommissioned in 2013. Tracking 16 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg

— 18 SPCS (@18SPCS) March 19, 2021