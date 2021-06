Esta mañana, Mucho Gusto comenzó con todo… aunque no precisamente por un tema noticioso o alguno de los debates a los que nos tienen acostumbrados.

Esta vez fue por la pícara broma que le hizo Diana Bolocco a los periodistas y conductores del noticiero José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

Ni bien inició el matinal, José Antonio Neme tomó la palabra para quejarse… porque al cierre de Mega AM, que contó con la conducción de ambos periodistas, comenzó a sonar «Total eclipse of the heart» de Bonnie Tyler.

«¡No!, ¡Paren todo! porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… no…¡Necesito Total eclipse of the heart», fueron las palabras de Neme incluso antes de que les dieran el pase.

La broma de Diana

Diana se sumó a las palabras de su compañero en Mucho Gusto, pero pronto cambió de tono para tirarles un palito.

Así, la conductora le explicó a la audiencia el porqué sonaba de fondo una canción tan romántica para despedir el noticiero.

«Es que sabes por qué…, porque en ese estudio hay mucho amor», dijo la animadora, quien rápido agregó «de prensa» para pasar piola.

Recién allí partió el matinal y le dieron la bienvenida al resto de los panelistas en el set.

