Durante la tarde de este viernes, Aguas Andinas declaró Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana a raíz de las altas temperaturas que se han registrado en la Cordillera de Los Andes.

La medida se toma a raíz del aumento de turbiedades en el caudal del río Maipo, el cual abastece parte importante de la ciudad.

Por lo mismo, desde la compañía indicaron que se activaron planes de continuidad operacional para reforzar la producción de las plantas de agua potable y se ha recurrido a la infraestructura de reserva.

Aguas Andinas enfatizó en un llamado a consumir “con responsabilidad y conciencia” debido a la situación de alta turbiedad, la que se da “en una de las jornadas de mayor consumo de laño, ad-portas de Navidad”.

En esa línea, sugirieron suspender el riego durante el día, no lavar autos, no abrir grifos y diversificar actividadades domésticas, para no concentrarlas en el horario de mayor consumo, que se da entre las 16:00 y las 21:00 horas.

Atención a toda nuestra comunidad! 💡 Les informamos que nos encontramos en Alerta Temprana Preventiva. 👷‍♀️🌎👷 Cuidemos el agua en estas fiestas y hagamos un uso responsable💧. Recuerda que #CadaGotaCuenta! Para más detalle 👉https://t.co/PygFWnP1Xu pic.twitter.com/k4y8RE8Uwy — Aguas Andinas (@aguas_andinas) December 24, 2021

/psg