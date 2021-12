El exprecandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, conversó con LT Domingo y señaló que para la segunda vuelta no votó por el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a pesar de que su tienda se alineó tras sus filas.

“Así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente. No lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro, en este nuevo ciclo político en el que estamos, en esta nueva transición que recién empieza”, dijo el exministro de Hacienda.

En esa línea agregó: “Creo que Kast representa un retroceso muy importante en aquello que se había ganado y, por lo tanto, las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar”.

Las declaraciones no dejaron indiferente al senador electo por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) quien a través de su cuenta de Twitter criticó a Briones.

“Lamento discrepar de Ignacio Briones desconociendo acuerdo que Consejo General Evópoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir. Apoyo a José Antonio Kast y rechazo a formar parte eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor”, comenzó diciendo.

Continúa apuntando que “(el) derecho a anular voto es privativo y personal. Sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida”.

Enseguida, el actual diputado se refirió a lo indicado por Briones en la entrevista, donde sostuvo que “yo soy de aquellos que creen que uno tiene que volver a empujar con mucha fuerza los aspectos fundacionales con los cuales se creó Evópoli (…) Es momento de reconstruir un ideario, de volver a convencer, de conectarse con el territorio, y yo naturalmente voy a construir desde ahí, y voy a empujar todo lo que pueda para que Evópoli retome esa senda que fue su inspiración original”.

Al respecto, Cruz-Coke puntualizó: “Siendo partícipe activo, dirigente todo este periodo y precandidato presidencial señala que empujará ‘todo lo que pueda para que Evópoli retome esa senda que fue su inspiración original’. Conoce Ignacio que esta directiva, de la que no formamos parte, debió asumir producto de una emergencia, se encuentra hasta Agosto en funciones y ha afrontado los costos del apoyo decidido a militantes que han tenido responsabilidades gubernamentales como es el caso del propio Ignacio, como Ministro de Hacienda, y ha votado conforme a principios partidarios”.

Finalmente sostiene que “establecer distinciones maniqueas entre evolucionistas e involucionistas no coopera en futuro de proyecto liberal”, y que en ese sentido, “siempre es factible analizar pertinencia de decisiones en la medida que no se infravalore la acción de otros o se desconozca compromisos asumidos con responsabilidad”.

El exsecretario de Estado abordó las críticas de Cruz-Coke. En conversación con Mesa Central enfatizó que “las decisiones institucionales son independientes de las personales, los colectivos tienen que conjugar visiones distintas y buscar un justo medio. Yo fui parte de esa conversación.

“Más que empezar a discutir por Twitter, lo que me convoca es cómo volvemos a pensar en un proyecto ambicioso que tiene que ser reformista”, concluyó.

