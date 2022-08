Esta es una de las columnas que más me ha “complicado” escribir. ¿Las razones?

¿Cómo explicar lo que muchos no quieren ver ni entender?

¿Cómo develar que esto es una orquestación internacional de un grupo político-ideológico que quiere imponer su hegemonía con una planificación casi maquiavélica?

¿Que ésta quedó de manifiesto con la famosa plurinacionalidad que es algo inexistente en Chile, pero que, sin embargo, por ignorancia, fue copiada íntegramente, delatándose sus “autores”?

¿Cómo darle un baño anti-odio a una parte de nuestra juventud que ha sido manipulada contra objetivos bien definidos, que son los que nos aseguran la posibilidad cierta de una estabilidad y resguardo del bien común?

¿Cómo conseguir que mágicamente nuestra población general, que se caracteriza por una falta de comprensión lectora, que, además, no tiene una formación adecuada, entienda los verdaderos alcances de muchos párrafos de la propuesta?

¿Cómo hacer ver que todo estaba planificado, incluso la elección de constituyentes estaba fríamente calculada, verbigracia, la gran proliferación de “independientes”?

El discurso construye “realidad” y al igual que Maduro intentan, en forma maquiavélica construir una falsa realidad para la “masa”, para engañarla y seducirla, como podemos percatarnos, al analizar lo que subyace en los discursos que presenté en mi columna https://eldiariodesantiago.cl/archivo/85436 la cual les invito a leer.

Espero no tengamos que lamentar que cuando pretendamos ejercer derechos conculcados por una nueva Constitución, concurra como respuesta esta imagen, donde se valide cualquier acto con la frase, “Es derecho, está en la constitución” como lo hace Maduro y cia., en Venezuela.

EMPECEMOS POR EL FINAL:

Al darse cuenta del gran rechazo a una copia de la Constitución de otros países, con una orientación política bien conocida, aparecen dos engendros de “nueva propuesta”

1.- Apruebo para Reformar:

¿Acaso no tuvieron los plazos suficientes para hacer el trabajo encomendado?

¿Usted firmaría un contrato con un tercero cuyas consecuencias últimas, dependerá exclusivamente de la buena fe de la otra parte, para saber, si después de ser firmado por usted, no la mantendrá igual o lo que es la más infame de las posibilidades, la modificará en contra de sus derechos e intereses y, por lo tanto, en realidad la empeorará?

¿ Cuándo usted quiera reclamar, le muestren el contrato que usted ingenuamente firmó?

Así lo hacen en Venezuela, en este caso como se aprecia en la foto de Diosdado Cabello, de quién les dejo esta pequeña reseña, preguntándome, ¿ cómo es posible que este señor aluda a la Constitución que el viola constantemente para validar sus execrables actos?

Siniestro personaje del chavismo sobre quién pesan acusaciones de:

Corrupción;

Lavado de dinero y narcotráfico.

Aceptar sobornos de Derwick Associates para proyectos de obras públicas en Venezuela;

​ Usar el nepotismo para recompensar a amigos y familiares;

Hablando de nepotismo, cada vez que asumió Piñera, por ejemplo, estaba toda la prensa, todos los días preocupada si despedían a alguien para atacar al gobierno, les sugiero investigar hechos que suceden en las Municipalidades que pasaron a manos de los partidos de izquierda y comprueben si la nueva forma de hacer política es verdad o sólo un discurso de venta. Tengo nombres si algún periodista se interesa.

Siguiendo con las acusaciones a Cabello

Dirigir a los colectivos, mientras los paga con fondos de Petróleos de Venezuela.

Les presento a los colectivos, dirigidos por Cabello, que es parte del gobierno y que debería respetar la Constitución, si piensa, al leer esto en alguna posible semejanza por algo será, ¿no le parece?

Los líderes de la oposición los llaman “paramilitares”;

En la calle los conocen simplemente como “colectivos”. Y suelen ir encapuchados.

La ex fiscal general, Luisa Ortega, los definía como “grupos civiles armados al margen de la ley”.

¿Será así? Veamos que nos dice la realidad:

“ Somos anillos de seguridad del pueblo, de la patria”, dice Juan, , nombre ficticio de uno de los líderes a una periodista;

“Somos organizaciones que hemos sido creadas como medidas de seguridad para defender el modelo de gobierno, al pueblo y a los cuadros políticos”;

En los últimos meses, ese trabajo se ha multiplicado con las continuas protestas callejeras contra el gobierno.

¿Se recuerdan que pasó con ella? Refresquemos la memoria:

Luisa Ortega, manifestó en 2017 que en su país “se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país”.

Esto le costó, el ser “destituida ilegalmente” y tuvo que arrancar de Venezuela y pedir asilo político.

Tras sus declaraciones, “las fuerzas militares asaltaron” las instalaciones de la Fiscalía, que fue “atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo” chavista.

Estas acciones provocaron “represalias” contra de ella y su familia, “sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física”.

Es por ello, que debemos entender, que la concentración del poder político y jurídico, es el camino a la dictadura y al abuso que ha llevado al caos a nuestros vecinos tales como Bolivia; Ecuador en su momento; Venezuela y ahora quieren hacer esto mismo con Chile.

Siguiendo con el “prontuario” de Cabello:

En 2013, se presentaron al menos 17 denuncias formales de corrupción contra Cabello en la fiscalía de Venezuela.

Estados Unidos le ha acusado de dirigir el Cartel de los Soles;

Encontrándose actualmente en situación de fugitivo, ya que pesa en su contra una orden de captura emitida por la Administración de Control de Drogas (DEA).

El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció $ 10 millones por información para llevarlo ante la justicia en relación con narcotráfico y narcoterrorismo.

Por todo esto, en el caso en comento, en nuestro país, después de ver la planificación internacional para llevar a nuestros países a este tipo de régimen :

¿Quién nos asegura que no harán lo mismo, si la mayoría representativa de este grupo ideológico, ya dijo lo que quiere conseguir cuando votaron masivamente por lo que “legislaron” prepotente y absolutoriamente?

Yo que usted, dejaría salir la parte paranoide que todos tenemos y que nos ayuda a sobrevivir y desconfiaría completamente.

2.- Boric y su actuación es INCONSTITUCIONAL:

La ley 21200 dice:

“Si la cuestión planteada a la ciudadanía, en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada continuará vigente la presente constitución.”

Esto significa lo que usted lee e interpreta:

Si gana el rechazo o pierde el apruebo como usted quiera ubicarse en el contexto, el paso siguiente es que continúa vigente la Constitución actual;

Entonces, en beneficio de la patria, y tal como lo mandata la Constitución y las leyes, o la conciencia de todos los actores, los distintos movimientos políticos y sus partidos deberían mover susrepresentantes, para mejorarla en beneficio de todos nosotros y no perder y gastar inútilmente un dinero que le es tan necesario a los más necesitados de nuestro país.

El presupuesto de la Convención para sus 12 meses de actividad bordeó los 22 mil millones de pesos:

¿Estamos dispuestos a botar a la basura otra cantidad similar o superior, sólo para que un grupo, un sector político del país se de el gusto de “matar” real y simbólicamente todo lo que tenga “olor” a Pinochet?

Señores, que la cordura y la sensatez llegue a nosotros:

¿Entienden el mensaje y el alcance de este, que pulula en nuestro país?

Les cuento:

Refundar el país;

La bandera chilena nos divide;

El himno nacional no nos representa;

Vamos a ser varios países en uno;

Con sistemas jurídicos, penales, civiles diferentes;

¿De verdad queremos abortar sobre nosotros mismos?

Señor Boric, le informo que usted mas que ningún otro, tiene la obligación de respetar el mandato que juró honrar, ¿quién se cree que es?

Usted plantea, antojadizamente, que el pueblo dijo otra cosa, que en el caso que gane el rechazo, se tiene que elegir inmediatamente nuevos convencionales;

Si gana el rechazo, ¿no es la señal concreta que esta es la última decisión del pueblo, que con esta decisión anula la anterior?

Usted, falta a la verdad, el mandato era y es muy claro, las reglas del juego quedaron establecidas, nada está fuera de un marco legal que regula las actividades humanas, usted ya no es el pendenciero de la calle, el que insultaba y azuzaba a otros en contra de los representantes de la ley, y más grave aún;

Le vuelvo a recordar que el presidente de un país es el que está mas incapacitado que ningún otro ciudadano, para burlar, sobrepasar o ignorar el mandato de su juramento al investirse como tal.

¿Le refresco la memoria?;

Primero, usted es egresado de Derecho de una prestigiosa Universidad, y, en segundo lugar, estudió y entendió claramente lo siguiente:

La constitución que usted juró respetar le mandata en el acápite de BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD, lo siguiente:

Artículo 5°. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

Entonces, nos queda claro a todos que ningún ente político, autoridad o presidente en ejercicio puede interferir en modificar ni siquiera una coma de lo que está determinado por todos nosotros.

Mas aun, los artículos 6° y 7° consagran el Principio de Legalidad de los Actos Administrativos y de Supremacía Constitucional, lo que conlleva que, de infringirse los mismos, acarrea la sanción de Nulidad de Derecho Público.

Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.

Artículo 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Es decir, si gana opción rechazo usted no puede ni siquiera exigir o inventar un nuevo proceso eligiendo nuevos constituyentes.

Lo anterior representa una violación flagrante a la Constitución vigente, lo que es grave, gravísimo, tal y como Ud., como egresado de derecho lo sabe, es un delito y creo que sobrarán “los abogados” que presentarán las correspondientes denuncias y solicitud de destitución de su cargo al no honrarlo como corresponde, un proceso que será costoso en todos sus términos para el país.

Por último, no olvide el Principio de que La ley se Presume Conocida por Todos, que figura en el Título Preliminar del Código Civil, cuestión plenamente aplicable a su caso, y que hacen imposible que, niegue tener conocimiento de la plena vigencia y aplicación de los artículos 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República que nos rige.

El Poder de la Palabra:

El discurso construye realidad;

El lenguaje construye realidad;

La palabra dicha construye realidad en el que escucha;

La sugestión construye realidad, ¿no lo sabré yo que desde los 12-13 años he venido hipnotizando a miles de personas?, concluyendo con la experiencia televisiva, que según cifra entregadas por la RED canal 4TV, hipnoticé cerca de 5000 personas en una experiencia inédita en Chile.

Por eso, es que, lo único perceptible es, que, en realidad, lo que hacen o pretenden hacer con usted que me está leyendo, usando cualesquiera de los enunciados, es :

Quieren que forjes en tu mente y asimiles un discurso en beneficio de sus fines, transformándote en un “tonto útil” y pierdas la capacidad de objetivar la realidad.

Pues bien, analicemos el discurso, presente en Chile:

Los militares son demonios asesinos;

La derecha es el demonio;

El extremista de izquierda tiene derechos, mata quema por razones validadas en el discurso de políticos;

Los que tienen riqueza son malos, son el diablo en persona;

La izquierda es la solución a sus problemas de pobreza etc….

El daño a terceros es algo insustancial.

¿Cuál es la verdad? Entonces debemos preguntarnos:

¿La constitución que quieren “imponernos” de verdad nos representa?

¿Un plagio dirigido y sesgado ideológicamente puede ser nuestro futuro?

La permisividad hacia el extremismo es una nota alarmante del discurso de la izquierda en que, queda claro una vez más, que necesita a esos grupos paramilitares para mantener poder sobre el poder…

GRAMSCI E INTELECTUALES

Mi tesis cuando cursé mi post grado y Maestría en Comunicación Social en Arcis versó sobre “La función de los Intelectuales según Gramsci y Sartre”

Descubrí que la izquierda chilena actual, es eminentemente gramsciana y que Gramsci fue un gran intelectual, realmente genial, que plasmó grandes análisis y aportes a la concepción del mundo desde la perspectiva marxista, superando con creces a Marx.

Además, dictó las pautas, la estrategia a seguir para lograr la hegemonía y la supremacía del partido por sobre las otras ideologías dominantes.

Pues bien, dejaré para vuestra reflexión y comprensión lo que viene ocurriendo en nuestros años, sobre todo con nuestra juventud en algunas de sus frases famosas que nos llevan a comprender la anarquía -que duda cabe- existente en nuestro país.

Frases De Gramsci

“La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”.

Para poder llegar a obtener el control político de un país, deberemos antes haber obtenido el control de los medios de comunicación.

Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará́ por añadidura.

La educación y la cultura, son aspectos totalmente fundamentales dentro de cualquier sociedad. Estos dos aspectos crean dos de sus pilares de sustentación más firmes.

La autoridad del partido comunista, o del partido que lidera el proceso, será́ omnipresente e invisible como un decreto divino. La mayoría obedecerá́ sin saber que obedecen.

Los diarios son dispositivos ideológicos cuya función es transformar una verdad de clase en un sentido común, asimilada por las otras clases como verdad colectiva, es decir, tiene un papel cultural de propagar la ideología. Implica ética, pero la ética tampoco es inocente: es ética de clase.

Esto significa claramente, el mensaje explícito es que, mediante el uso de los medios de comunicación, podemos llegar a conseguir que la gente piense lo que nosotros deseamos.

La Ideología

El Estado como institución es, para Gramsci:

“Una organización política de la clase fundamental que “administra” los intereses que está controlando –(civil, política y jurídicamente) a las clases y grupos sociales sobre los que se ha establecido el dominio, es decir, ejerciendo una “Hegemonía “ en la dirección de la sociedad.

“Hegemonía” es un principio organizador o visión del mundo ( o una combinación de visión de mundo similares ) difundidas por agencias de control ideológico y de socialización en el área de la vida cotidiana.

A medida que esta conciencia prevalece es internalizada por las grandes masas, se hace parte del “sentido común”, puesto que, todas las élites gobernantes buscan “perpetuar su poder , riqueza y status” , tratan, necesariamente de popularizar sus propias filosofías, cultura, moralidad, etc., y hacer de ellas algo inconfrontable, parte del orden moral de las cosas. Boggs, C Págs. 37 y 38.

En este punto encuentra forma real y verdadera el rol que desempeñan los intelectuales de todo tipo respecto de la sociedad y del ejercicio del poder político:

“Su función es psicológica puesto que suministra conductas morales y difunde ideología para la clase dominante “

Los medios con los cuales cuenta el Estado para la “educación” que no es más que la homogenización en torno a cierta ideología de las masas, son los denominados por Gramsci, “elementos objetivos” o instituciones objetivas de los intelectuales y son:

“La lengua;

La cultura;

Los Partidos Políticos;

La Iglesia;

La Universidad;

La Escuela;

La Ciudad;

Las Organizaciones privadas como la Masonería;

La Universidad Popular;

Los Sindicatos de Obreros;

La Ciencia (dirigida al pueblo);

Los Médicos;

Los Hospitales;

El Teatro;

El Libro, etc. , Gramsci Antología Pág. 290

Tales elementos objetivos, organizados por la clase fundamental conforman un “frente teórico-ideológico” del cual van a formar parte no solo los elementos que se han enumerado, sino que participa también todo aquello que puede influir de laguna manera -ya sea directa o indirectamente- en la formación de una opinión pública favorable a los intereses del Estado:

“Las bibliotecas, las escuelas, los círculos y clubes de diversa categoría”.

Hasta la arquitectura, la disposición de las calles y hasta “los nombres de éstas”.

¿Pueden entender ahora, las razones por la lucha por el cambio de nombre de calles, retiro o puesta de monumentos etc., es tan importante para este grupo político?

Hay que eliminar todo vestigio del “otro” para imponer en todos los aspectos de una sociedad y una cultura, mi ideología, y pasar a ser el ente hegemónico.

Esto lo vivimos claramente con la llegada de los españoles a nuestra américa, en México, por ejemplo, construían Iglesias sobre pirámides para borrar y eliminar todo vestigio de la antigua cultura, creencias, etc., para imponer las suyas.

Es decir, todo aquello que, constituyéndose en contenido ético del Estado, destaca de alguna manera la hegemonía política y cultural de los valores espirituales del grupo social dominante sobre toda la sociedad civil.

Gramsci no solo describe la importancia de los intelectuales, sino que elabora una táctica de los Partidos Políticos hacia los intelectuales, en base a su función e importancia sociales, asegurando entonces que:

“Toda clase que dirija o aspire a dirigir tiene que formar, o apropiarse de una capa de intelectuales, alrededor de una “filosofía históricamente esencial” , para la elaboración de su propia cultura y la divulgación de ésta, que sea crítica y supere cualitativamente”… a la históricamente “vieja” , es decir, que la filosofía del filósofo orgánico de dicha clase se convierta “en sentido común”.

Siempre se me dijo que saber mucho de todo generaba dolor en el alma, que era el gran sufrimiento de los que nos podríamos convertir en intelectuales, y la verdad es que, “miro” compañeros de la Universidad, con quienes cantábamos, bromeábamos y nos queríamos, y me pregunto:

¿De verdad él podría matar a otro por su ideología?

Aquel que ayer fue niño y jugó como lo hicimos todos, ¿puede matar , mentir manipular por imponer su ideología?

Las Tremendas Contradicciones

Bueno, creo que estoy llegando al final de este análisis y se me vienen a la mente tantas cosas que han sucedido desde que asumió este gobierno, la ambigüedad de sus posturas, que en realidad no lo son, representan una posición bien clara ante temas preocupantes en una sociedad, sobre todo las vinculadas al terrorismo, “primos hermanos” de la mayoría de este grupo ideológico de nuestra sociedad.

Me vienen a la memoria una frase muy decidora de un profesor del ramo “Epistemología de las Ciencias” quién aseveró, “quien no entiende que luchar por las ideas con ideas es válido, pero, quien no entiende que las armas siempre son la principal opción, no es marxista”.

Pues bien, luego de entregado el “borrador”, se comenzaron a presentar las interpretaciones antojadizas y fundamentadas en y por una “mayoría” ideológica en los constituyentes, en donde la comisión se sintió con todos los derechos auto-otorgados para hacer y deshacer lo que ya estaba escrito y aprobado, de las cuales les presento dos casos, con el respectivo análisis de expertos y respetables constitucionalistas que podrán completar al leer sus análisis

La polémica se produjo luego de que la directiva decidió, con el voto en contra del vicepresidente adjunto Hernán Larraín Matte, cambiar la denominación “pueblos preexistentes al Estado” por “pueblos indígenas”, lo cual fue calificado como un acto “abusivo y antirreglamentario” por el convencional.

Lo anterior fue desestimado por la mesa, desde donde aseguraron que “la directiva tiene atribuciones para introducir correcciones” al texto.

En el programa Agenda Constitucional de EmolTV, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica (UC) y autor de “La Hora de la Reconstitución”, Sebastián Soto, planteó ante la situación que:

“Estoy bastante sorprendido, porque es evidente que la coherencia, la armonización era tarea de la comisión (…) ahora que la mesa haga este cambio, que lo haga asumiendo esa atribución me parece tremendamente sospechoso. No conozco la discusión que hubo internamente (…) confío en el criterio del convencional Hernán Larraín Matte”.

El profesor de Derecho Constitucional de la UC y director del Centro Democracia y Comunidad, Patricio Zapata, dijo que:

“Discrepo de la interpretación que hace la mesa directiva, porque me parece que cambiar una palabra a estas alturas no está dentro de las atribuciones que tiene la mesa directiva, ya sea que el cambio de palabras sea por un perfecto sinónimo, como creo que es el caso, o fuera por una palabra distinta.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/01/1065667/expertos-y-cambio-frase-consentimientoindigena.html

En el segundo caso, que trata del debate sobre la idea de dejar en 2/3 el quorum para hacer reformas a la nueva Constitución al menos hasta el 2026, expertos constitucionalistas analizaron este viernes el debate en el programa Agenda Constitucional de EmolTV.

El profesor de Derecho Constitucional de la UC y autor de “La Hora de la Reconstitución”, Sebastián Soto, acotó que:

“Me sorprende profundamente la regla que se ha aprobado en la comisión, me sorprende por su fundamento, pareciere que se construye sobre la idea de que la última elección no fue legítima, la última elección en que participaron millones de chilenos (…) por qué despojar al Congreso de su voluntad constituyente”.

“No puede dejar de sorprender por venir de donde viene, es decir, aquellos que alegaban que los quorums limitaban la agencia del pueblo, que decían que las reglas de 2/3 impedían una deliberación democrática, hoy dicen que es bueno limitar por un buen tiempo y proteger lo que ellos mismos escribieron. No parece una convicción constitucional, sino que un conflicto de interés (…)

No parece una convicción constitucional, sino que un conflicto de interés (…) Está inspirada en una cierta soberbia que algunos tienen en la Convención y que la hemos visto una y otra vez” , sostuvo Soto.

, sostuvo Soto. A su juicio, “pese a que esta norma no llegue a la Constitución, pienso que envenena todo el proceso”.

En tanto, la académica de la Universidad de Santiago y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución, Pamela Figueroa, manifestó que:

“ Cuando partes desconfiando de lo que hay fuera de la Convención Constitucional, me parece que es muy complejo para el fortalecimiento de la democracia que necesitamos en este nuevo ciclo político”.

“No podemos volver con ese tipo de argumentos, de que ‘desconfiamos de un órgano institucional, porque el actual Congreso tiene una conformación de fuerzas políticas distintas, a la Convención Constitucional, es un Congreso que se eligió democráticamente, con una de las más altas votaciones que hemos tenido durante los últimos años y uno puede tener posiciones respecto a cómo funciona, pero no pensar que este Congreso no tiene las garantías ni las credenciales democráticas para debatir y mirar este nuevo texto constitucional”, manifestó.

y uno puede tener posiciones respecto a cómo funciona, pero no pensar que este Congreso no tiene las garantías ni las credenciales democráticas para debatir y mirar este nuevo texto constitucional”, manifestó. Finalmente, Figueroa insistió en que “una cosa es discutir si vamos a tener un quorum de 2/3, de 4/7, de lo que sea para el cambio constitucional y otra es establecerlo por desconfiar de un órgano democrático, eso creo que son dos cosas totalmente distintas”.

Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica (UC) y director del Centro Democracia y Comunidad, Patricio Zapata, comentó que :

“ A mí por lo menos me parece que no es una buena solución que tú tengas durante estos primeros 4 años una regla de reforma constitucional rígida como los 2/3.

Qué bueno que tanta gente haya descubierto que 2/3 es rígido, es maravilloso que se hayan dado cuenta, yo llevo como 35 años diciendo que 2/3 es súper rígido, pero ahora es un coro unánime”.

“Después de 4 años pasaríamos a tener una regla súper flexible. Yo sigo esperando que esa regla permanente se resuelva en términos de una contradicción, que por lo menos tengamos mayoría absoluta, no mayoría simple, para ciertas cuestiones, eventualmente un Plebiscito, a menos que haya dos tercios”, sostuvo.

Y agregó que “lo que no me gusta es tener los 2/3 para los próximos 4 años. Ahora, es una propuesta, yo confío y espero, y uno manda las señales que pueda, para que el pleno no apruebe esta primera formula, vuelva a la comisión de artículos transitorios y luego tengamos una fórmula distinta de 3/5 o 4/7”.

Fuente:Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/05/27/1062303/expertos-por-23.html

Todos sabemos como terminó esta historia, me he explayado en estos dos casos ya que creo que son representativos de lo que pasará con todos esos artículos bastante ambiguos donde dicen que dice lo que no dice, y que, por lo tanto, quedará a discreción de quienes tienen el poder ,si estos llegan a ser ley de la República.

Será una interpretación arbitraria, a la medida de la conveniencia de unos en desmedro de los derechos de otros, eso significa la destrucción de nuestra sociedad, de nuestra patria y no estoy siendo escatológico, es la verdad.

eso significa la destrucción de nuestra sociedad, de nuestra patria y no estoy siendo escatológico, es la verdad. Las palabras han sido seleccionadas maquiavélicamente para poder operar si gana el apruebo, como ya lo he demostrado con la foto de Maduro y Cabello con su frase, “Está en la Constitución”

Venezuela

Hablando de Venezuela, en mi columna, https://eldiariodesantiago.cl/archivo/85436

Analicé los apagones, fue el año 2019, y esto decía Maduro y cia., ante estos hechos:

El Apagón 1:

Nicolás Maduro culpa a EE.UU. por el apagón de Venezuela:

ES “UN ATAQUE IMPERIALISTA”

Maduro atribuye el apagón a una “guerra eléctrica” promovida por “el imperialismo estadounidense”:

“jueves en la tarde recibimos esta emboscada, el ataque eléctrico… que es el ataque eléctrico más grave que haya recibido cualquier país de América Latina en la historia.

“jueves en la tarde, 5 de la tarde, fui informado que había un proceso de falla general en el servicio eléctrico… Inmediatamente me puse al frente…

Es un ataque eléctrico con apoyo y asesoría del imperio estadounidense”, dijo Maduro, quien aseguró que al ser las 6pm del jueves estaban a punto de arreglar todas las fallas, pero en ese momento recibieron “un ataque cibernético al cerebro de la empresa eléctrica”. (AFP)

El Apagón N 2

Gobierno de Maduro culpa a francotiradores por apagones.

Mas aún, mostraron por televisión un video revelando desde dónde dispararon a la central eléctrica, intentando generar en la gente la idea de ser víctimas del poder norteamericano.

Es indiscutible que el discurso de Maduro y los miembros de su dictadura tiene propósitos bien definidos, con un manejo y conocimiento de la psicología de las masas que les permite manipular en forma psicopática y maquiavélica a su pueblo.

AÑOS 2021 -2022

¿Cómo evoluciono esto?

En 2021 se documentaron 190.006 fallas, un incremento del 20,4 % respecto al año anterior.

Se han registrado 24.561 cortes de electricidad en Venezuela en lo que va de 2022

El régimen de Nicolás Maduro responsabiliza por las fallas a “arremetidas”, “ataques” o “sabotajes” organizados, principalmente, por Estados Unidos y Colombia, pese a que las instalaciones eléctricas están bajo la custodia y control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde 2013.

La oposición, por su parte, asegura que la crisis eléctrica se debe a la mala gestión de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la falta de mantenimiento y la corrupción.

El 76,4 % de los encuestados para el estudio afirmó que ha sufrido pérdidas o desperfectos en aparatos electrónicos producto de las fluctuaciones eléctricas o apagones.

para el estudio afirmó que ha sufrido pérdidas o desperfectos en aparatos electrónicos producto de las fluctuaciones eléctricas o apagones. El OVSP también agrega que el 29,9 % de los ciudadanos sufre cortes eléctricos constantes todos los días.

¿Quién puede creer que un país que está desafiando constantemente a sus “enemigos” y se cree todo poderoso, le podrán cometer 190.000 ataques terroristas a sus centrales eléctricas, ¿risible verdad? Bueno, pero ellos le construyen esa realidad a su pueblo.

Manejo Comunicacional

El “Enemigo” Externo

Lo grave, gravísimo es que usan lo que la psicología ha demostrado del comportamiento humano ante el “enemigo externo”, y/o los puntos que detallo a continuación, y que es usada para soliviantar sus “sentimientos” al sentirse “atacado” por y/o:

El invasor;

La patria;

La dignidad;

La autodeterminación.

Por eso, el peligro estriba, en que, si un gobierno puede hacer creer a la población que está en peligro, la reacción biológica normal se moviliza contra la amenaza y otros factores pasan a segundo plano.

Además, estas predicciones de amenaza exterior con frecuencia son autorrealizantes, porque el Estado agresor, al preparar la guerra, “obliga al Estado que será atacado”, a prepararse también, con lo que suministra la “prueba” de la supuesta amenaza.

Está demostrado que el hombre no solo es capaz de prever los peligros reales del futuro; también se deja persuadir y lavar el cerebro por sus dirigentes cuando estos quieren hacerle ver peligros que en realidad no existen.

Muchas guerras modernas, por ejemplo, se prepararon mediante propaganda sistemática de este tipo:

Los dirigentes habían convencido a la población de que corría el peligro de verse atacada y ser aniquilada y así, se provocaron reacciones de odio contra las naciones peligrosas.

Con frecuencia, el peligro era inexistente.

Los dictadores, presidentes y líderes, han empleado con demasiada frecuencia el eslogan de que estaban guiando a su pueblo en la lucha por la libertad, cuando en realidad su objetivo era esclavizarlo.

Es prueba inconfundible del poder que tiene esa promesa para los corazones humanos, el que incluso los adalides que quieren suprimir la libertad consideran necesario prometerla.

La verdad es que la mitad de su discurso interior , no hace si no completarse con aquel que sabe que existen esas aspiraciones, temores o deformaciones valóricas y las explota en su beneficio.

En nuestro caso han explotado y todavía desgraciadamente les resulta:

“La lucha de clases”, con todas las odiosidades que ello conlleva;

“El odio a las fuerzas armadas, cuando lo que pasó el 73 fue un momento triste en nuestra historia, y los excesos cometidos por psicópatas que deshonraron el uniforme no los representa a todos;

Otros cuyos casos fueron “inventados”;

Que existan carabineros que presentan características psicopáticas como incluso lo denuncio en mi columna, “Me casé con un psicópata” cuyo link acompaño https://eldiariodesantiago.cl/archivo/108451 sólo habla de la mala selección psicológica existente en las distintas ramas de las organizaciones;

Al igual como ocurre en la iglesia y los sacerdotes pedófilos;

Con los padres o madres que matan, torturan y/o abusan de sus hijos;

Es decir, donde hay un ser humano existe la posibilidad de la maldad y crueldad extrema, pero eso no significa que cada ser humano que transita sobre la faz de la tierra, sea pedófilo, asesino, violador etc.

Deberíamos según Fromm analizar la irracionalidad de nuestro sistema social y a transgredir los preceptos que se ocultan detrás de palabras graves, como:

“Defensa”,

“Honor”

“Patriotismo”.

EL HAMBRE COMO CONTROL

Muchos de ustedes se preguntarán:

¿Cómo tan tontos?,

¿Por qué llevar a Venezuela a tanta crisis y pobreza?

Ya que si quieren robar como lo han hecho; si mantienen al país bullente lleno de dinero y feliz, pueden durar eternamente y mamar toda la vida.

La respuesta está en:

La ideología subyacente, que se manifiesta en la forma arcaica de gobernar que existe todavía en algunos grupos políticos.

Si tu salud, educación y alimentación dependen de mí, me aseguro el control y el poder.

No puedes rebelarte so pena de perderlo todo.

Conquisto la psicología del “agradecido”.

No se muerde la mano de quién te da de comer.

Te sublevas y eres tratado como un perro mal agradecido y pierden en tu familia todos los beneficios.

Estimados lectores, ¿No entienden que al concentrar todo el poder en un Estado Todo Poderoso, verbigracia, que tu salud, educación, alimentación provenga de esa única fuente, les torna a ti y familia tremendamente dependiente del comportamiento ante y frente el tipo de poder hegemónico existente?

¿Que creen que le sucede a un cubano, un venezolano que confronta al poder?

¿De verdad somos tan ilusos para creer que papá Estado es un buen y justo padre?

La Esperanza- La Lucha

Vamos a analizar desde dónde podemos “pararnos a mirar” lo que le acontece al pueblo venezolano y a todos los que caen bajo un régimen totalitario.

De partida su esperanza de un mañana en paz y armonía, con las familias nuevamente reunidas bajo un cielo que, si bien es el mismo para todos, estamos acostumbrados a darle intrínsecamente un valor diferente cuando estamos en casa, en “nuestra casa”

El pueblo venezolano lleva ya 20 años de opresión, de pérdida de libertades y recién ahora a levantado la voz para exigir sus derechos fundamentales. La explicación a esto la encontramos nuevamente en Fromm, quien nos dice;

“El hombre individual y colectivamente tiene la tendencia a soportar mucho más tiempo del necesario, el ser subyugado y explotado por otros hombres, hasta que aparecen los líderes, que comienzan a generar las primeras manifestaciones de inconformismo, de rebelión frente al opresor”.

Pasaré a relatarles una anécdota sobre Stalin, como un modo de confirmar las conclusiones de Fromm, que ciertamente nos permitirá comprender como, en base a su personalidad psicopática, estos “líderes” y/o un conglomerado de sujetos convencidos que su ideología salvará al mundo, captan y utilizan su percepción de la psicología humana en su propio beneficio:

Josef Stalin, uno de los mayores genocidas de la historia:

“Stalin responsable de 25 millones de muertes entre las hambrunas, las purgas y el gulag, en una de sus reuniones solicitó que le trajeran una gallina, la asió fuerte con una mano y con la otra empezó a despumarla; la gallina desesperada por el dolor intentó fugarse, pero no pudo.

Luego de quitarle todas las plumas, dijo; “Ahora observen lo que va a suceder ”:

Stalin puso a la gallina en el piso y empezó a caminar, al tiempo que le arrojaba granos de trigo. La gallina, adolorida y sangrante, perseguía a Stalin, comiendo mientras éste continuaba tirándole el trigo.

Entonces Stalin mira a sus colaboradores y les dice:

¿”Vieron como me perseguía la gallina a pesar del dolor que le cause”?

Así son la mayoría de los pueblos, y las personas, persiguen a los gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causen, por el simple hecho de recibir un “regalo” barato, una promesa absurda, o algo de comida para sobrevivir”.

Supervivencia y Lucha vs., Genocidio Disfrazado

Sabemos que, ante la frustración y el miedo , todo ser vivo, cualquiera que sea su especie, reacciona a un ataque amenazador para su vida, con una de dos pautas de comportamiento:

La huida: – La huida parece ser de hecho la forma más frecuente de reacción, salvo cuando el animal no tiene escapatoria, y entonces pelea . . . cómo ultima ratio.

La agresión y violencia, o sea el combate.

Miren todas las pérdidas que ha tenido la oposición por creer que Maduro quiere o ha querido negociar.

Solo ha abusado de la buena fe, preparando sus próximos pasos.

De muestra un botón:

1.- Perdió las elecciones y maquiavélicamente impugno a dos de los elegidos para anular la mayoría de la oposición en el Congreso.

2.- Mientras fingía negociar, buscaba una salida y aparece con su Asamblea Constituyente

Estos dos puntos, no son coincidencia, algo similar ha sucedido o esta en vía de desarrollarse en nuestro país, dejemos la ingenuidad y no compremos más discursos embaucadores, donde si o sí, algunos quieren salirse con la suya, con canto de sirenas, que todos sabemos en que terminaban esos barcos y sus tripulantes.

3.- Pidió publica e inconstitucionalmente que los colectivos salieran a la calle a defenderlo y estos han estado disparando impunemente a la gente en las calles para impedirles y amedrentarlos en sus deseos de protestar contra el régimen.

4.- Hace unos días, Nicolás Maduro dio luz verde a los colectivos, como se les conoce a los civiles armados chavistas, para contener las protestas.

Es innecesario seguir, los hechos hablan por si solos, por eso, desde Chile, mediante esta columna me sumo a las voces que clamamos por el derecho verdadero a la autodeterminación de los pueblos y en caso particular, de Venezuela, y no que unos seres despreciables se auto elijan con trampas, impidiendo el ejercicio libre de elecciones y la participación de sus opositores, irrespetando la voluntad del pueblo, con trampas de todo orden para impedir y acallar las voces disidentes y peor aún, para que, se cumplan los deseos de la mayoría.

Paz, amor, diálogo, Dios y tantas otras frases y palabras que son rebajadas a su mínima expresión cuando son usadas por dictadores como Maduro y su séquito de mentirosos y embaucadores.

LA REALIDAD HOY

Homicidios en Venezuela

Antes del Chavismo era de 4550 en 1998

28.000 homicidios año 2016

23.000 homicidios año 2018

Se teoriza que es usado como mecanismo de control social para tener atemorizada la población.

Chile Hoy

Los robos de autos han aumentado en un 55% en el año 2022 ;

Entre marzo y julio los robos violentos de autos aumentaron un 60%;

Los casos policiales han subido un 51% en el año 2022;

Los homicidios han aumentado el año 2022 un 34%;

Esto no puede ser coincidencia.

La Guinda de la Torta

Con la “caída” de la ministra Jeannette Vega, luego que, en su nombre, una de sus

asesoras intentó generar un contacto con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul provocó por lógica, diferentes reacciones , pero la que más me interesa analizar es la Boric, veamos y analicemos sus dichos:

En relación a un posible sumario, el presidente Boric manifestó que “acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del Gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones”.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/26/1071056/gobierno-responsabilidades-filtraciones-vega.html

Es decir, nuevamente el relativismo ético-político:

Para él, no se trata que desde su gobierno tengan los datos del terrorista, sin informar o entregarlos a la policía;

No se trata de la actuación inadecuada de una de sus ministras;

No se trata de que se están vulnerando principios de respeto a la ciudadanía;

No asume que estamos viviendo una sociedad extra polarizada y no nos queremos hacer cargo de ello:

Celebramos con odio;

Fomentamos el odio.

Su preocupación es alguien filtro esa información que debería haberse mantenido en secreto absoluto y anuncia sumarios para descubrir quién “los traicionó” en vez de felicitar a esa persona por cuidarnos a todos, de esos actos imprudentes e imperdonables de un funcionario público.

Lo grave, gravísimo, es que todos los involucrados también podrían ser formalizados por la justicia, si se llega a la conclusión que su actuación es algo más que imprudente, y el señor Boric, ¿se preocupa, de la filtración del llamado?

No estamos hablando de cualquier ciudadano, aquí en este link encontrarán todos los delitos por los que ha sido formalizado Héctor Llaitul : https://www.24horas.cl/regiones/zona-sur/araucania/los-cinco-delitos-por-los-que-fue-formalizado-hector-llaitul

Para quienes les interese profundizar en el tema, les dejo este otro link, que habla del:

¿Plagio?

¿Intervención y colusión con extranjeros en la redacción de la presunta nueva Constitución?

Queridos compatriotas, para todos nuestros antecesores, que contribuyeron a forjar la patria, más nuestro propio aporte para ser el país que somos, les digo que no debemos entregar todo eso tan fácilmente. Si la mayoría decide que así debe ser, solamente lo lamentaré profundamente, y tendré que respetar por un lado y esperar que, de verdad, no nos cueste lágrimas de dolor y arrepentimientos tardíos por otro.

https://www.ex-ante.cl/convencion-las-similitudes-del-borrador-con-las-constituciones-de-bolivia-y-ecuador/

Por Victor Sforzini Sepúlveda

