La época dorada de Hollywood entregó grandes películas y puso en lo alto a actores y actrices que se convirtieron en leyendas del cine. Pero detrás del glamour, muchas de estas figuras vivieron un infierno por tener que ocultar su sexualidad. En nombre de la moral de la época, varias estrellas debieron ocultar que eran gays, lesbianas o bisexuales.

Según detalla Matías Bauso para Infobae, había varias estrategias, porque con no decir nada no alcanzaba. Para acallar posibles rumores o especulaciones, había matrimonios arreglados, fotos pactadas, rumores inventados. Hasta estar varios años soltero era motivo de dudas. Cualquier sospecha podía destruir para siempre la carrera de los más consagrados.

La heterosexualidad era la única posibilidad para un actor o actriz. Cualquier otra orientación sexual debía mantenerse oculta o disimularse. Quienes no lo hicieron, sufrieron las consecuencias. Quienes lo hicieron, también.

Cary Grant

En el Olimpo del Hollywood clásico no falta un lugar para Cary Grant. El precio que habría tenido que pagar fue la simulación.

En 1980, durante una entrevista con Tom Snyder, Chevy Chase fue comparado con Grant. El cómico bromeó e hizo un comentario respecto a que Grant era homosexual. Aunque habían pasado más de 10 años desde que el protagonista de “Intriga Internacional” se había retirado, demandó a Chase por difamación, por 10 millones de dólares.

Los cinco matrimonios de Cary Grant venían a desmentir que era gay. Su pareja más duradera fue el actor Randolph Scott, con quien vivió durante 12 años. Ambos posaban juntos en las revistas, con complicidad y los rumores comenzaron a circular.

Para poner fin a las especulaciones, ambos se casaron con mujeres. Grant contrajo matrimonio por primera vez en 1934 con Virginia Cherrill y por última vez en 1981, con Barbara Harris. En 1966 tuvo una hija, Jennifer, fruto de su relación con Dyan Cannon. Todos sus matrimonios duraron poco, salvo con Betsy Drake, con quien estuvo 13 años.

La hija de Grant ha desmentido los rumores, afirmando que su padre era, en realidad, asexual. Esto se contradice con declaraciones de ​Betsy Drake, quien aseguró que mientras estuvieron casados, tuvieron una vida sexual muy activa. La periodista Hedda Hopper​ y el guionista Arthur Laurents, por su parte, afirmaron que Cary Grant era bisexual.

Rock Hudson

Rock Hudson logró convertirse en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood gracias a películas románticas en las que su atractivo no pasaba desapercibido. Había llegado a lo más alto gracias a Henry Wilson, su representante, quien tenía un especial talento para reclutar hombres bellos y de buena figura pero no siempre buenos para la actuación.

De todos, Rock Hudson fue su máxima estrella. Se dice que Wilson hizo que Hudson, como el resto de sus representados, entrenara, se hiciera la dentadura a nuevo y hasta dañara sus cuerdas vocales para hablar más grave. Para mediados de los años ’50 vivía su gran momento de fama y se preparaba para estrenar “Gigante”, junto a Elizabeth Taylor y James Dean.

Quien también tenía material para el público era el tabloide “Confidential”, que amenazó con publicar un artículo revelando que Rock Hudson era gay. Para impedirlo, Wilson “sacrificó” a otros actores.

A cambio de que la historia no saliera, el agente reveló al tabloide secretos de Rory Calhoun y Tab Hunter. Del primero, difundió que tenía antecedentes penales. Del segundo, que había sido arrestado en medio de una orgía gay.

Pero por si no era suficiente, Wilson forzó a Rock Hudson a casarse con su secretaria, la forma infalible de enterrar rumores. Estuvieron juntos cuatro años, sonriendo para las cámaras. De ella también se dijo de todo: desde que era lesbiana hasta que estaba profundamente enamorada de Hudson.

A mediados de los ’80, una información sorprendió a todos: Rock Hudson tenía SIDA. Fue la primera estrella de Hollywood en morir a causa de esta enfermedad.

Anthony Perkins

El recordado protagonista de “Psicosis” también pasó por dramáticas experiencias a causa de su bisexualidad. En su caso, fue él mismo quien se sometió a diversos tratamientos para intentar “curarse”: desde consultas psiquiátricas hasta electroshocks.

Se le adjudican romances con los citados Tab Hunter y Rock Hudson. También estuvo en pareja con el coreógrafo Grover Dale durante seis años. Luego, en 1973, se casó con la modelo Berry Berenson.

Según declaró años más tarde, hasta los 30 años mantuvo solo relaciones homosexuales, pero una relación fugaz con la actriz Victoria Principal hizo que estuviera también con mujeres. Al igual que Hudson, Perkins murió a causa del SIDA, en 1992.

Actrices que enfrentaron rumores

Katharine Hepburn fue una de las actrices más nominadas al Óscar, solo superada por Meryl Streep, pero no tuvo ningún récord de matrimonios, como dictaba la época. Se casó una sola vez, en 1928 y se divorció en 1934, cuando ya comenzaba a ser una estrella del cine.

El proxeneta de Hollywood, Scotty Bowers, aseguró que llegó a conseguir 150 mujeres para Hepburn. Al mismo tiempo, ella mantuvo una relación de más de 25 años con el actor Spencer Tracy. Se dijo que era una pantalla para ocultar la preferencia de ambos por personas del mismo sexo, que él creía que ella era lesbiana, que ella estaba muy enamorada. Rumores con una sola certeza: Tracy nunca se divorció de su esposa, pero permaneció junto a Hepburn hasta la muerte de él, en 1967.

Las especulaciones en torno a Marlene Dietrich parecen más certeras. La actriz alemana construyó un halo de misterio en torno a su figura. Estuvo casada una única vez y se le adjudican romances con John Wayne y John F. Kennedy.

Pero también se sabe que la actriz perteneció al denominado “Círculo de la costura”, un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales de Hollywood que debían mantener ocultas sus preferencias sexuales.

Se dice que aquel grupo tuvo entre sus integrantes, además de Dietrich, a estrellas como Greta Garbo, Joan Crawford y Barbara Stanwyck.

De ellas, Crawford y Stanwyck se casaron con hombres, mientras que Garbo permaneció soltera toda su vida, siempre enfrentando rumores en cuanto a su sexualidad.

Actores que hicieron pública su sexualidad (y las consecuencias)

Mientras que la mayoría de los actores y las actrices hacían lo imposible para que su moral no fuera cuestionada por el público ni los estudios, algunos pocos se atrevieron a hablar del tema.

Marlon Brando fue uno de ellos. En una entrevista de 1976, declaró: “La homosexualidad está de moda. Ya no es una novedad. Yo, como muchos hombres, he tenido experiencias homosexuales. Y no me arrepiento de ello”.

Según reveló el compositor Quincy Jones, uno de los famosos que estuvo con Brando fue el comediante Richard Pryor. La viuda de Pryor no lo desmintió: “Eran los setentas. Si tomabas suficiente cocaína te acostabas con un radiador y a la mañana siguiente le mandabas flores”.

Pero no fue igual para todos, aunque a Brando el tiempo le jugó a favor. Varias décadas antes, William Haines, galán y taquillero actor de los años ’30, fue detenido por la “Brigada Antivicio” cuando fue encontrado junto a un marinero.

El estudio le ofreció la solución habitual para tapar los hechos: casarse con una joven actriz. Haines se negó. Estaba en pareja con el diseñador Jimmy Shields y no estaba dispuesto a sacrificar su vida amorosa.

Unos meses después, su contrato venció y no se lo renovaron. Haines se retiró de la actuación y junto a su pareja creó una exitosa empresa de decoración. Con este trabajo logró lo que el cine nunca le hubiera permitido: caminar por la alfombra roja de la mano de su pareja.

