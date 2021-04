Los azules demostraron un opaco juego en Rancagua y apenas pudieron rescatar un empate ante Huachipato, poniendo aún más dudas en el proceso que lidera el venezolano Rafael Dudamel que, por ahora, sigue sin convencer a los hinchas, y lo que es peor, a los propios directivos de Azul Azul.

Hoy un histórico ex jugador de la U salió a repasar al entrenador llanero. José “Pepe” Castro, que defendió al “Romántico Viajero” en 1991, cuando el club comenzaba a rearmarse tras sus descenso a la segunda categoría del fútbol chileno hace un par de años. Proveniente de San Lorenzo, el argentino hizo del “León” su última camiseta en el profesionalismo.

“No me gusta Rafael Dudamel, para nada. No tiene la jerarquía para dirigir a un equipo como la U. Además es de esos técnicos que están gesticulando y gritando a cada rato. Eso al jugador de fútbol no le gusta. Trata de hacer todo automatizado. No me gusta como entrenador”, señaló en diálogo con Las Últimas noticias.

A sus 65 años, Castro, que anotó 11 goles en 27 partidos por la Universidad de Chile, se dio el tiempo de analizar la actualidad del equipo: “No me gusta el juego de la U. Le falta identidad. No tiene trabajo técnico ni táctico, y eso tiene que ver con el entrenador”.

La U tendrá una nueva opción de sacudirse del dubitativo estreno ante los “Acereros”, cuando enfrente a Deportes La Serena en condición de visitante en la siguiente fecha, en lo que será su segundo partido en el actual torneo.

