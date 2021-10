Suman y siguen los estudios, datos y cálculos sobre la recuperación de la economía chilena. A sólo tres días de conocer el Imacec correspondiente a agosto, que superó todas las expectativas, Ipsos reveló una nueva alza de la confianza de los consumidores.

Es el quinto aumento consecutivo de este indicador, que septiembre trepó hasta los 46,6 puntos. Y no es una cifra cualquiera ya que es la más alta desde la medición entregada en octubre del 2019, cuando el sondeo realizado el mes anterior (septiembre del 2019, antes del estallido social) también llegó a 46,6 puntos.

“Desde esa fecha el país experimentó una caída constante que llegó a su puesto más bajo en julio del 2020 (24,5 puntos), tras lo cual comenzó nuevamente a subir”, dijo la consultora internacional.

Pero hay más ya que Chile se posiciona como el país latinoamericano donde los consumidores se muestran más optimistas, superando en este punto a México, Brasil, Argentina y Perú. El informe indagó la realidad de 28 economías a nivel mundial, quedando nuestro país posicionado en el puesto 15, igualado con España (46,6 puntos), y superando a potencias como Corea del Sur (41,8 puntos).

La mejora se da un momento muy particular de la economía chilena, el cual ha estado marcado por niveles inéditos de liquidez explicados por los retiros de fondos desde las AFP (US$ 50.000 millones) y las ayudas estatales (unos US$ 30.000 millones). Todo esto ha repercutido en una reducción a mínimos históricos en los niveles de morosidad, pero también en una fiebre de consumo pocas veces antes vista, con un impacto directo en los niveles de inflación.

Bloomberg, sin ir más lejos, la calificó como la economía más caliente del mundo.

Pese al evidente progreso mostrado por el comercio en Chile, advierte Ipsos, el país todavía se encuentra en una zona de pesimismo (bajo los 50 puntos) y por debajo del promedio global (48,6 puntos).

El ranking aparece liderado por China (71,8 puntos), Arabia Saudita (64,5 puntos), Suecia (60,6 puntos) y Estados Unidos (59,0 puntos). El promedio global es de 48,6 puntos.

“En un contexto nacional marcado por los bajos niveles de contagio, aumento de libertades de movilidad y apertura, y creciente preocupación en torno a la inflación, el aumento de la confianza de los consumidores chilenos se explica principalmente por la mejora en la estabilidad laboral personal y familiar, lo que se manifiesta en el subíndice Trabajo (+2,3)”, explica Jorge López (gerente de Ipsos Chile). También hubo mejoras en los subindicadores Situación Actual (+2,2), Inversiones (+2,1) y Expectativas Económicas (+1,3).

/psg