El diputado y vocero de la campaña de Sebastián Sichel, Francisco Undurraga (Evópoli), se refirió a la carrera presidencial, señalando que el eventual paso de la carta del Partido Republicano a una segunda vuelta, “sería regalar el país” a Gabriel Boric.

Tras el alza de Kast en las encuestas, Undurraga comentó en Radio Pauta que un eventual paso de Kast al balotaje, en vez de Sichel, sería “regalarle el país” a Boric, quien, a su juicio, tendría “un trámite en segunda vuelta” para transformarse en el próximo presidente del país.

Ante una posible definición entre Boric y Sichel, Undurraga anticipó que “esperamos que José Antonio Kast, o la gente de Kast, se sume (…) habrá las conversaciones que se requieran”, aunque advirtió que también apuntarán a conseguir el apoyo de “la centroizquierda democrática”.

“La socialdemocracia, que efectivamente construyó este país durante 30 años, yo supongo que con el marxismo del Partido Comunista no comulga. No es solamente qué va a pasar con José Antonio Kast o el Partido Republicano, sino también qué va a pasar con el centro moderado, con los socialdemócratas, en relación a esta dicotomía del quiebre tan profundo que vamos a vivir en el país si Gabriel Boric llega a ser alternativa real para ser Presidente de Chile”, afirmó.

Respecto a la polémica por los Pandora Papers y la vinculación del Presidente Sebastián Piñera a la venta de la minera Dominga, Undurraga opinó que esto es “una gran oportunidad que están buscando ficticiamente los diputados de oposición para tratar de unirse, pero creo que no tiene asidero”.

A su juicio, “las acusaciones constitucionales tienen que realizarse, hacia el Presidente de la República, durante el periodo que rige como tal (en el caso), no con tanta distancia de tiempo”.

“Segundo, es importante que se aclaren, tal como lo hizo el Presidente, todos los hechos. Siempre va a ser bienvenida la transparencia (…) No me cabe ninguna duda que este negocio de la familia del Presidente tiene que ser re-esclarecido. Tengo que creer en la Justicia y en la honorabilidad y rectitud de los fiscales que en ese minuto estuvieron a cargo de la investigación, que efectivamente no representa ningún daño jurídico ni afecta patrimonialmente al país”, sostuvo.

