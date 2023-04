Descubre las alternativa que se manejan a continuación:

El fallo de contraloría no detiene los deseos de Irací Hassler por tener una clínica en su comuna y ya baraja algunos lugares alternativos.

En el Mapocho

Unas personas que viven bajo el puente le ofrecieron sus terrenos por la módica suma de 40 mil millones de pesos

El Estadio de la U

“No sé nada de fútbol, pero unos emprendedores me dijeron que me podían vender el estadio de la U por 190 millones de dólares. No me supieron explicar muy bien donde queda, pero me mandaron una fotito”, dijo la alcaldesa.

Tiltil

Si bien no está en la comuna, la alcaldesa evalúa arrendar un lugarcito para poner la clínica por un arriendo de 300 millones semanales. “Me dijeron que hay algunos escombros que hay que sacar, pero nada grave”, explica la edil.

Ventanas

Al parecer, se va a desocupar un terreno en algunos años más y ya fue ofrecido a la alcaldesa por 14 mil millones de pesos. “Incluso viene con los enfermos incluídos”, se jactó Irací.