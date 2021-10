Los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Sichel y Yasna Provoste, participaron este jueves en el Encuentro Regional de la Empresa 2021 (Erede) realizado en la Región del Bío Bío, foro que estuvo marcado por algunos enfrentamientos entre los abanderados, críticas a la ausencia de Gabriel Boric y alusiones al Presidente Sebastián Piñera.

El primero en abordar en el encuentro la ausencia del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue la carta del PRO, Marco Enríque-Ominami, quien sentado entre los abanderados del Partido Republicano, José Antonio Kast, y de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, planteó: “Estoy de hombre moderado soy el centro de este debate, voy a ser más ecuánime que estas dos extremas derechas. Lamentable que el diputado Boric no esté, quiere gobernar con todos, pero no se junta con nadie, lamento porque la senadora (Provoste) ha hecho un esfuerzo de estar al menos por Zoom y la felicito”.

Según explicó el moderador del debate, Juan Manuel Astorga, se invitó a todos los candidatos e incluso se les dieron “todas las facilidades” para estar, incluido participar de forma telemática del evento como lo hizo la senadora.

“Con algo coincidimos con Marco Enríquez-Ominami que hoy está al centro, y me alegro que se vaya acercando al centro, los extremos de izquierda nunca son buenos, así que bienvenido a nuestro sector. Coincido con él en que es lamentable que uno de los candidatos, el que va mejor en las encuestas, no quiera debatir. Yo a Marco Enríquez lo que le reconozco es que siempre quiero debatir, y yo también siempre quiero debatir, lo que sí es que no solamente hay que hablar de paz, hay que defenderla y protegerla cosa que el sector que representa usted no lo ha hecho nunca”, complementó Kast.

En la misma línea, Sichel expresó que “comparto lo de Gabriel Boric, tercer debate que vengo a hablar de temas de regiones o productivos o que no asiste, y me entero que no asiste cuando me vengo a sentar. Hay un problema grande cuando uno quiere debatir los temas de fondo en el país”. Misma idea que minutos antes había planteado por Twitter.

Alusiones al Presidente

Tras esto, ME-O tomó la palabra e hizo su primera crítica a Kast y también alusión al Mandatario: “Yo creo que tú eres un tipo valiente, eso sí votaste nuevamente por Piñera después de un desastre en materia de seguridad”.

En medio del debate sobre la violencia en La Araucanía, la carta del PRO lanzó que “aquí hay un Presidente por el cual votaron ustedes que apenas puede venir porque tiene que responder por un acto de corrupción. Ninguno de lo cuatro es Presidente, somos candidatos, candidata, y por tanto, ¿ayuda Sebastián Piñera algo en este conflicto?, en nada, él es parte del problema, otra razón más para su renuncia para que nos dejen en el debate discutir de esto y no tener que cada dos horas referirnos al acto de corrupción más grande que yo recuerde de un Presidente de la República como es el caso de las Islas Vírgenes”. Esto en alusión a la venta de la Minera Dominga.

Pero Kast también le respondió a las alusiones respecto a haber votado por Piñera, afirmando que “sí, voté por Piñera y estoy arrepentido, muy arrepentido. Una de las causas por las cuales estoy arrepentido es porque dejó abandonada a las víctimas, se comprometió con ellos y no cumplió su palabra. Por eso hoy levanto la voz y no soy del oficialismo, yo no participé en el gobierno de Sebastián Piñera, le dije lo voy a ayudar en lo que pueda, no quiso aceptar la ayuda y mira cómo está”.

A su juicio, “claramente hay hechos que lo afectan hoy, pero que ustedes cambian el foco de la atención, porque esto se investigó, se revisó. El candidato Boric participa en una comisión investigadora a la cual no asistió nunca, investigando lo que hoy se dice de nuevo, sigan investigando, pero no evadan los temas. Investiguen por un lado lo que tengan que investigar del Presidente de la República, pero pónganse las pilas”.

Choque de ME-O con Kast y Sichel

Ante los emplazamientos de ME-O, Kast manifestó que “hay algunos que más allá de lo que ven de la evidencia no cambian de opinión y en eso Marco Enríquez-Ominami es coherente y consecuente en el tiempo. En el año 2017 decía el diario La Tercera: ‘ME-O descarta que haya terrorismo en La Araucanía, sino más bien ‘hechos de violencia inaceptables que deben ser condenados”. Le dije lo mismo hace cuatro años en Temuco; ‘tú duermes tranquilo y vives tranquilo en Vitacura, mientras a las personas las queman y las matan de noche, eso es inaceptable’ y no has cambiado de opinión y me parece mal, porque creo que eres una persona inteligente y sabes que acá hay terrorismo”.

Según ME-O, “lo hecho por su contendor es demagogia pura (…) lo que hay son hechos de violencia gravísimos, y como creo que pecas de ignorante, el código penal tiene todas las herramientas”, pidiendo levantar el secreto bancario a los narcotraficantes. Ante una réplica de Kast, ME-O le pidió silencio y no interrumpirlo: “Si tu partido se llama Republicanos, sé Republicano, sino es otra de tus mentiras”.

“Yo al igual que tú no soy hijo de obrero, no soy hijo de empresario a diferencia tuya, soy hijo de”, dijo ME-O, ante lo cual Kast respondió “eres hijo de un terrorista (…) que murió en combate y tú mismo me lo dijiste en un debate ‘mi padre murió en su ley’, lo tengo grabado”.

Con ello, ME-O retrucó: “Yo veo que estás completamente enamorado de esta candidatura, hablemos de ideas y no de mi propia biografía… jamás dije eso”, añadiendo más adelante ambos (Kast y Sichel) votaron por Piñera y ahora se están desmarcando de su gobierno. “Y te estás desmarcando de Piñera lo que es de un oportunismo infinito, porque votarías por tercera vez por Piñera, si pudieras”, recalcó ME-O.

Sobre su padre precisó que “Miguel Enríquez luchó por una dictadura en la lucha armada y estoy lleno de orgullo de que haya enfrentado de pie una dictadura asesina a lo que tú defiendes”.

Y aunque Kast se disculpó respecto a si “usé algún término inapropiado”, recordó además otra entrevista de ME-O en que se negaba a levantar el secreto bancario de sus cuentas en medio de una investigación al Ministerio Público, esperando que lo haya hecho y agregando no tener problema en que todos los candidatos se comprometan a ello.

“Vas a tener tener que pedirme disculpas en tu siguiente intervención, porque sí abrí mis cuentas bancarias, estás equivocado”, añadió, iniciándose un breve diálogo entre ambos, donde ME-O incluso aludió a Piñera debería hacer lo mismo, mientras Kast le recordaba que el Mandatario “no es candidato”.

La abanderada de Nuevo Pacto Social intervino, aseverando “los últimos 20 años abramos las cuentas, yo feliz”, idea en que aseguraron todos estar de acuerdo.

“Esto se trata de dar a conocer propuestas y lo que vemos es el ánimo de algunos de a través de la polémica, de este discurso totalitario, de una derecha extrema, que no es lo que le hace bien a nuestro país, yo creo que hay una idea errada de que la paz social es sinónimo de represión y de orden público, es una forma de simplificar los temas”, complementó Provoste.

Y si bien Sichel pidió “disculpas por no hablar del problema sino del conflicto entre los candidatos”, más adelante tuvo que enfrentar un emplazamiento de ME-O. Aunque antes expresó que en materia de seguridad “este gobierno lo ha hecho mal” y se trata de cómo se hace hacia adelante.

“Candidato Sichel usted fue alto funcionario de cuatro gobiernos, ya tuvo su oportunidad para hacer cambios”, lanzó ME-O.

Sichel replicó: “Sé que llevas cuatro veces de candidato, pero sé que he trabajado solo en dos gobiernos (…) Marco, estamos acostumbrados en cuatro años a que hagas este oficio de candidato, hacer parafernalia, he sido sido funcionario de dos gobierno y muy orgulloso. Uno como abogado asesor del Ministerio de Economía y dos como vicepresidente de la Corfo, como presidente del Banco Estado y ministro de Desarrollo Social, no tengo el hábito de ser oficio candidato, sino que soy un profesional que durante años ha defendido lo que creo”. A la vez que le pidió no “mentir”.

“Última pregunta señor Sichel; usted no trabajó en Bachelet 1”, consultó ME-O, obteniendo una respuesta afirmativa de Sichel, tras lo cual apuntó que “vamos en tres gobiernos ya no son dos”, añadiendo que también estuvo en Bachelet 2 y consultado si también participó en el de Ricardo Lagos.

“Marco, yo sé en qué has trabajado tú en los últimos 16 años, porque te he visto de candidato, pero yo soy abogado y he trabajado”, sostuvo Sichel, reclamando que no fueron cuatro.

Después de la discusión entre sus contendores, Provoste cerró que aquello “es parte de una mala imagen, creo que los candidatos tenemos que utilizar este tiempo para dar a conocer cuáles son las ideas que nos mueven, qué es lo que les ofrecemos a Chile. Y lo que hemos visto en este espacio es una confrontación permanente entre unos y otros”.

