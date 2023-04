Durante la mañana de este miércoles se conocieron nuevos antecedentes respecto a la violenta noche que vivieron los habitantes de Calama, luego que desde un vehículo se protagonizaran dos balaceras en diferentes puntos, dejando a dos personas fallecidas y al menos cinco heridos.

El primer hecho ocurrió a eso de las 21.55 horas, luego que sujetos que se movilizaban en un automóvil sedán color blanco llegaran hasta el frontis de la 1° Comisaría de Calama y comenzaran a disparar al interior, para luego darse a la fuga.

Producto de este hecho, dos personas adultas, quienes se encontraban en la sala de guardia, resultaron lesionadas. La primera corresponde a un hombre de nacionalidad chilena quien se encontraba a la espera de efectuar una denuncia por robo de vehículo, mientras que la segunda persona corresponde a una mujer, de nacionalidad boliviana -con residencia regular-, quien iba a dejar alimentos a su hijo, que se encontraba detenido.

Ambas personas fueron trasladadas por personal del SAMU al Hospital Carlos Cisternas, donde se constató que el hombre resultó con herida de impacto balístico en la parte parte posterior de su cabeza, y la mujer con dos impactos balísticos en el muslo izquierdo. Ambos se encuentran con diagnóstico reservado, pero sin riesgo vital.

En tanto, no se registró personal de Carabineros lesionado, y tampoco utilizaron sus armas de cargo en el momento en que ocurrieron los hechos. Carabineros no hizo uso de sus armas de cargo. Por otro lado el cuartel policial -que no cuenta con cámaras en el frontis-, quedó con daños por impactos balísticos. Al lugar concurrió Labocar y O.S.9.

Balacera en el terminal de buses

La noche de violencia no terminó con el primer hecho. A eso de las 22.23 horas, los mismos sujetos que se movilizaban en el vehículo blanco llegaron hasta el terminal de buses «Turbus» de Avenida Granaderos, que está ubicado a cuatro cuadras del cuartel policial antes atacado.

En el lugar, nuevamente efectuaron disparos, esta vez, en contra de un hombre adulto de nacionalidad venezolana y con residencia irregular, quien falleció en el lugar. En tanto, los sujetos se dieron a la fuga.

Los primeros antecedentes arrojaron que el fallecido era conductor de la aplicación «Indrive», y mantenía estacionado el vehículo a 50 metros del sitio donde ocurrieron los disparos.

Más tarde, ingresaron tres hombres adultos (todos venezolanos, con residencia irregular) al hospital Carlos Cisternas, quienes producto de los mismos disparos efectuados en el terminal, resultaron lesionados. El primero, presenta tres heridas -en su pierna derecha, cadera y abdomen-; el segundo, con una herida en el abdomen; y el tercero, con dos heridas -en el brazo derecho y abdomen-. De ellos, los dos primeros permanecen con riesgo vital. Al lugar concurrió Labocar y el O.S.9.

Fuga y muerte del pistolero

A las 00.31 horas, personal del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros (Sipolcar), ubicó en calle Cobija con Las Vegas, el vehículo color blanco, el que sólo mantenía placa patente en la parte delantera.

El conductor huyó al ver la presencia del vehículo fiscal, por lo que se inició una persecución. En su intento de darse a la fuga, intentó atropellar a un Carabinero, por lo que el jefe del dispositivo Sipolcar hizo uso de su arma de cargo en contra del móvil.

No obstante, el sujeto continuó en su huida, la que culminó en calle Inés de Suárez con Vicuña Mackenna, luego que su conductor colisionara con el vehículo policial.

En el lugar, ocho carabineros de la 1ª Comisaría de Calama y dos de Sipolcar hicieron uso de sus armas de cargo (tres de ellos con subametralladora UZI) en contra del móvil, lo que terminó con la muerte del conductor del vehículo.

El auto policial resultó con daños en su parte delantera costado izquierdo y el vehículo del antisocial -sin encargo por robo- quedó con daños en su parte delantera y en su estructura por impactos balísticos. El fallecido mantenía antecedentes penales y policiales, pero nada vigente.

Al revisar el vehículo, los funcionarios policiales encontraron dos vainillas en su interior, pero no habían armas de fuego. No hubo personal lesionado y tampoco existe registro de cámaras corporales. En tanto, el personal de servicio que hizo uso del armamento permanecen en calidad de testigos.

A raíz de los disparos efectuados por Carabineros, resultó lesionado en el pulgar de su mano derecha, un hombre adulto chileno, que pasaba por el lugar. Hasta el lugar concurrió la PDI para realizar las pericias correspondientes.

