Donde van los humanos, sigue la ley. Durante los primeros 200 mil años de la vida humana moderna, el espacio fue intocable pero irresistible. Los terrícolas imaginativos inventaron supuestos derechos sobre la luna, los planetas y casi todas las partes imaginables del espacio. Pero los habitantes de nuestro planeta necesitaban leyes reales relacionadas con el espacio como los peces necesitaban bicicletas. Eso cambió hace aproximadamente medio siglo.

Naturalmente, el objetivo principal de las hazañas épicas de la Guerra Fría fuera del planeta era lanzar una nueva área de la ley. Bueno no exactamente. Pero en 1957, cuando el Sputnik 1 del tamaño de una pelota de playa de la Unión Soviética, el primer satélite artificial del mundo, todo cambio. A medida que despegaba la carrera espacial, las naciones se reunieron en la ONU para negociar reglas internacionales que rijan las actividades en el espacio. La era de la ley espacial nació cuando más de la mitad de las naciones con capacidad espacial firmaron una serie de leyes consagradas en un documento ilustre llamado el Carta Magna o constitución del espacio: el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967. Pero parece ser que alguien se le ha olvidad ese tratado, y ese hombre es nada más ni nada menos que Elon Musk.

El nuevo emperador de Marte

El magante de la tecnología Elon Musk ha cambiado una vez más su biografía de Twitter. El cofundador de la empresa aeroespacial privada, SpaceX, ha añadido ‘Emperador de Marte’ a su biografía. También ha añadido un emoji guiñando un ojo. Musk no dio más detalles, pero muestra el interés prolongado por el planeta rojo.

“Technoking de Tesla, Imperator de Marte”, dice la biografía completa de Twitter de Elon Musk.

La palabra «imperator» significa un emperador o comandante en la historia romana antigua. El multimillonario tecnológico nunca deja de llamar la atención de las redes sociales con sus tuits y publicaciones. Recientemente, compartió su deseo de una futura expedición a la luna con un tuit que decía lo siguiente: “iré a la luna muy pronto”.

El multimillonario de 49 años siempre ha mostrado su pasión por las misiones a Marte, e incluso la Luna. La empresa de Musk, SpaceX, está desarrollando una nave espacial, Starship. Todavía está en desarrollo. Según la afirmación de SpaceX, Starship es un sistema totalmente reutilizable. Es un vehículo de lanzamiento de carga súper pesada. Según SpaceX, puede transportar tanto tripulación como carga a la órbita de la Tierra. Startship también es capaz de llevar tripulación y carga a la Luna, Marte y más allá.

Musk ya ha dicho que quiere construir una ciudad en el planeta rojo y desarrollar una ambiciosa nave espacial. La empresa está desarrollando prototipos para encontrar el diseño adecuado para el vehículo. SpaceX dijo que los vuelos de prueba ayudarán a los ingenieros a resolver los problemas y establecer un sistema robusto para transportar humanos a Marte y al espacio profundo. Pero entiende que el proceso para tener humanos en el planeta rojo es una tarea compleja. La compañía planea lanzar un vuelo sin tripulación a Marte en Starship en los próximos dos años.

¿Musk puede ser emperador de Marte?

Lo siento, Elon Musk, no puedo hacer eso. Como hemos comentado anteriormente, el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 establece claramente que todos los bienes raíces extraterrestres “pertenecen a toda la humanidad” y no pueden ser reclamados como territorio soberano por ningún estado-nación. Ese tipo de propiedad soberana solía ser fundamental para cualquier reclamo de propiedad privada posterior: la “corona” (o cualquier gobierno) tenía que transferírselo a ti de alguna manera. Hoy en día, la propiedad de la tierra puede derivar de un régimen legal, ya sea de la constitución de una nación (que heredó la “soberanía” de las antiguas monarquías) o de un tratado internacional que establezca tal régimen, que en este caso es exactamente lo que hace el Tratado sobre el espacio ultraterrestre.

Por otro lado, el TEU-1967 no declara ilegal la propiedad privada en el espacio o en otros planetas. Como cualquier buen régimen legal, el tratado sentó las bases, y las leyes posteriores aprobadas en las naciones signatarias de ese tratado se han basado en él. Por ejemplo, tanto Luxemburgo como los Estados Unidos han aprobado leyes que aclaran la propiedad de los “recursos espaciales”, ya sean adquiridos en caída libre (como asteroides, cometas o incluso el flujo solar que los paneles fotovoltaicos convierten en electricidad) o en una superficie planetaria, o debajo de ella (como cualquier recurso que recolectes en Marte.

Entonces, puedes aterrizar en Marte y establecer tu asentamiento: eres dueño de todas las cosas que trajiste contigo, pero no de la tierra en la que lo dejaste. Pero a medida que tus robots de construcción preparan tu habitáculo con minerales extraídos de la tierra marciana para protegerte de la radiación, esos materiales ahora son un “recurso” que has recolectado y estás utilizando. Por lo que tú también eres dueño de eso. Ahora bien, hay que decir que a medida que los países establezcan colonias de humanos en Marte, las leyes también evolucionarán.

Pero aquí la cuestión no es si Musk se confunde al autoproclamarse emperador de Marte. Más bien la cuestión es que el magante de la tecnología se está volviendo muy poderoso y peligros. Parece que para él no haya límites y lo ha demostrado recientemente al publicar la primera demostración sobre la interfaz cerebro ordenador en la que trabaja su empresa Neuralink. En un vídeo de tres minutos publicado en las redes sociales, el Ceo de Tesla demuestra cómo un mono juega de manera telepática una partida de Pong gracias a un chip cerebral. No es necesario decir que es incomprensible como en pleno siglo XXI se permitan estás aberraciones con animales, aunque lo pero de todo es que alardea de sus logros. Por no mencionar que la misma empresa, Neuralink, ha confirmado tener el interés y la tecnología para crear una Parque Jurásico real. Lo que puede parecer una simpe broma o gracia de las redes sociales, podría ocultar toda una declaración de intenciones.

