Escuchas la palabra “cambio” y crees que de la noche a la mañana todo va a desaparecer y será diferente. Lo cierto es que estás equivocado y no tiene por qué. En lo que se refiere a la salud, tenemos claro que si queremos mejorarla y nuestros hábitos no son buenos debemos hacer click y comenzar a trazar un plan para estar lo más saludable posible que podamos.

¿Y qué podemos variar para conseguirlo? No hay recetas mágicas, pero tenemos claro que la alimentación, el ejercicio, el sueño y la relajación son los cuatro pilares básicos que debemos modificar para gozar de una vida sana. Está bien que pongas tus metas muy alto, pero no solo las grandes expectativas pueden ser beneficiosas, son las pequeñas cosas las que terminar provocando el mayor cambio.

“A camino largo, paso corto”, dice el refrán. En medio de nuestras alocadas vidas es fácil olvidarnos o desorientarnos antes los numerosos (a veces contradictorios) consejos para tener una vida saludable. Pon atención a estos cuatro que te harán la vida mucho más fácil y mejorarán tu salud sustancialmente.

Come y haz ejercicio

Hay cientos de dietas diferentes para llevar a cabo una buena alimentación, aunque algunas son más esctrictas que otras. Pero si modificar tus comidas es demasiado chocante y crees que podrías no cumplir, lo mejor que puedes hacer es tomar todos los alimentos de un día en un periodo de 12 horas, lo que sería algo parecido al ayuno intermitente. Quizá no obtengas los mismos beneficios que un régimen más duro, pero si lo consigues, a largo plazo será mejor. Es muy simple, pero puede ser transformador para muchos.

Descansar bien es la clave para que el organismo funcione correctamente. Debes tener en cuenta cuántas horas pasas a la luz natural

Para muchos es difícil encontrar tiempo para ir al gimnasio o para ir a correr varias veces a la semana, pero practicar 5 minutos de entrenamiento de fuerza dos veces a la semana puede ser realmente bueno. “La sociedad subestima este tipo de ejercicios”, asegura Druny Williams, entrenador personal. “Se habla mucho del cardio, pero nos olvidamos de que nuestra masa muscular es uno de los mejores indicadores de cómo vamos a ser cuando envejezcamos”, añade

“Es muy importante porque acelera el metabolismo incluso después de haber hecho deporte. Cuando llegamos a los 30 años podemos empezar a perder entre un 3 y un 5% de nuestra masa cada 10 años, y ese ritmo se acelera pasados los 50”, explica.

Más luz y tiempo para uno mismo

Vas al trabajo y estrés; vas andando por la calle y estrés; quedas con amigos y estrés. Todos los días la misma historia a la que debemos añadir a un gran enemigo: la tecnología. Notificaciones, mensajes, alarmas, filtros, fotos. Nos hemos acostumbrado a no tener casi descanso, incluso cuando estamos en la cama nos llevamos el teléfono. Dedícate 15 minutos a ti mismo: “Ese tiempo debería ser para hacer algo por y para ti que no te haga sentir mal y que no tenga que ver con tu movil.

No hace falta que vayas al gimnasio 2 horas: practicar 5 minutos de entrenamiento de fuerza dos veces a la semana puede ser realmente bueno

Muchos creen que dormir está sobrevalorado y lo cierto es que es al revés. Descansar bien es la clave para que el organismo funcione correctamente. Uno de los factores que no tienes en cuenta es cuántas horas pasas a la luz natural. Tu cuerpo necesita ver la diferencia entre la del día y la de la noche para que el reloj biológico funcione bien. Con 20 minutos a su exposición es suficiente y aunque no lo creas, al día siguiente no estarás tan cansado.

/psg