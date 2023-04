La abogada ecuatoriana residente en Chile, Cristina Villagómez, solicitó al Presidente Gabriel Boric una actitud “un poquito más dura” ante el vecindario, respecto a la inmigración irregular.

En el programa de debate político Sin Filtros, la jurista, que se define como liberal, advirtió que en Chile existe riesgo de presenciar crímenes aún más violentos. Esto, a su juicio, por el ingreso irregular de extranjeros.

Villagómez aseguró que en Ecuador hay “una delincuencia para la que ustedes no están preparados. Mi país era súper seguro, más seguro que Chile. Hace 10 años yo podía salir tranquila a la calle a caminar. Hoy yo no puedo hacer eso”.

