La influencer Kel Calderón se robó las miradas tras publicar este miércoles una destapada fotografía en su cuenta de Instagram, donde actualmente suma más de un millón de seguidores.

La hija de Raquel Argandoña posó con el pantalón abierto, dejando entrever su ropa interior animal print.

«Creen que ella lo hizo, pero no pueden probarlo #NoBodyNoCrime», fue el mensaje con el que Kel acompañó la fotografía.

La postal se llenó de halagos de parte de sus seguidores, quienes una vez destacaron la belleza de Kel. Sin embargo, la joven no siempre recibe positivas reacciones, ya que hace unas semanas expuso una crítica que le llegó a través de una dinámica vía Instagram Stories, donde un usuario la catalogó de «floja».

«Ociosa, por qué no trabajas en lo que estudiaste en vez de esperar preguntas», le escribió esta persona.

La respuesta de Kel no se hizo esperar: «Te deseo infinito amor para que un día puedas sacar todo ese odio y rabia que llevas adentro, que a la única persona que le hace mal es a ti’». Agregando que «por desesperación te lleva a insultar a gente que no conoces asumiendo cosas sobre una vida de la cual tampoco sabes nada y peor, que no es la tuya. Ánimo y mucha fuerza en ese viaje».

Revisa otras de las fotografías recientes de Kel Calderón:

Original de tecache.cl

