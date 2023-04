Ya se conocen a los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA después de que se definieran las llaves a través de los respectivos duelos de cuartos de final. Estos son Milan, Inter, Real Madrid y Manchester City.

En los últimos años, estos equipos han dominado sus ligas locales. Mientras el cuadro merengue ganó dos de sus últimas tres ligas disputadas y los citizens cuatro de las últimas cinco ediciones de la Premier League, los dos elencos lombardos pueden presumir de ser los dos últimos campeones de Italia.

No obstante, los cuatro semifinalistas de la Champions League comparten un dato particular: actualmente, ninguno de ellos es líder en su respectiva liga local, cosa que no había sucedido antes en la historia de la competición.

Tanto ingleses como españoles son escoltas de los líderes de LaLiga Santander y la Premier League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se encuentran a once puntos del FC Barcelona, al mismo tiempo que los pupilos de Pep Guardiola están a cuatro unidades del Arsenal, con un partido menos.

Inter y Milan, por su parte, se encuentran en la lucha por la clasificación a Champions League, pues los rossoneri se ubican cuartos en Serie A con 53 puntos, mientras los nerazzurri están quintos con 51. Ambos equipos podrían bajar en la tabla de posiciones en caso de que se le devuelvan los quince puntos a la Juventus.

Como dato no menor, Inter, Milan y Manchester City eliminaron a un equipo que dominaba su campeonato doméstico. Il Diavolo venció al Napoli (líder en Serie A), Il Biscione lo hizo con Benfica (líder de la Primeira Liga de Portugal) y los Sky Blues lo hicieron ante el Bayern Múnich (líder de Bundesliga)

EMG