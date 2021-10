El presidente de la UDI, Javier Macaya, admitió que la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera tiene su “suerte echada” y sería aprobada por la Cámara de Diputados, para luego ser rechazada por el Senado debido al alto quórum que requiere.

Durante un debate en CNN Chile, el diputado y actual candidato al senado por la región de O’Higgins mostró su rechazo al libelo anunciado por la oposición, el que se generó luego que una investigación periodística publicara los Pandora Papers, detallando una operación que vincula al mandatario con el proyecto minero Dominga.

“Para nadie es un misterio que hemos estado viviendo de las peores crisis política de la historia en estos últimos dos años, que se intentó canalizar a través de la Convención Constituyente, y eso no ha ocurrido. Y destituir a un presidente no es un chiste en la democracia (…) es posible que sea el acto más potente, y cuando uno mira los antecedentes que están sobre la mesa al menos no veo nada que no haya sido investigado“, expresó.

El líder gremialista agregó que “acá no planteo defensas corporativas, todo lo que se tenga que poner sobre la mesa se tendrá que poner, pero digan qué no se ha visto. Algunos podrían tener ganas de darse un gustito político que no es cualquiera, porque cuando un presidente es destituido al país de va mal“.

Sobre el futuro de la acusación contra Piñera, Macaya expresó que “creo que la suerte está un poco echada y anticipo: yo sé como funcionan las lógicas políticas en la Cámara de Diputados, con muy poca conversación”.

Al ser consultado por una eventual aprobación del libelo por parte de la Cámara Baja, el legislador afirmó que “es probable que eso ocurra”, aunque agregó que “en el Senado (eso) no se da, y es importante que la gente lo sepa, porque hay un quórum que se necesita para destituir al presidente que es de dos tercios”.

