A través de su cuenta personal de Twitter, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indicó que dio positivo por Covid-19.

Tal como lo señala la máxima autoridad comunal, el pasado viernes 7 de enero sintió malestares en su garganta y dolor de cabeza. Esto la condujo a realizarse al día siguiente una prueba de PCR a la cual dio positivo.

“No tengo idea cómo me contagié, espero no contagiar a mucha otra gente, en general soy súper cuidadosa. Estaré aislada, pero eso no significa que no me preocuparé de los temas de la municipalidad”, indicó la alcaldesa.

De esta forma, Matthei señaló que “los síntomas son leves porque tengo las tres vacunas” y recordó que esté lunes 10 de enero comenzará la vacunación de la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas.

Pase dos años invicta de #COVID, pero hoy el panorama es otro… En el video les cuento sobre mi estado de salud y como vivo la cuarentena. Estaré informándoles sobre nuestro proceso de vacunación en @Muni_provi. Recuerden seguir el calendario y centros en https://t.co/MoK8fuCBtC pic.twitter.com/0FP9gvDWYO — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 9, 2022

Durante la semana la alcaldesa asistió a varios eventos en donde pudo contagiarse o contagiar el Covid-19. El pasado martes 4 de enero, en el marco del programa Revive Providencia, junto a vecinos del sector asistió a la inauguración de un mural en la comuna. Tres días más tarde visitó el Parquemet Metropolitano de Santiago en donde se reunió con su director, Martín Andrade Ruiz.

/psg