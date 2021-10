“Espere candidato, ya tendrá tiempo para la réplica”. “Silencio, por favor”. Esos fueron algunas de las advertencias que tuvieron que hacer los tres conductores del segundo debate televisivo entre los candidatos a La Moneda. Y es que, a ratos, Matías del Río, Mónica Pérez y Juan Manuel Astorga tuvieron que lidiar con un formato algo desordenado y que hizo que varias veces se interpusieran las alocuciones de cada uno de los presidenciables.

A eso de las 21 horas de ayer, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Acción Patriótica) llegaron a los estudios de TVN para participar del segundo televisivo, organizado esta vez por el canal estatal, Mega y Canal 13. Por su parte, Franco Parisi (Ind.) no asistió ya que no se encuentra en Chile.

La primera hora del debate estuvo centrada en tres temas: la situación de La Araucanía, la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y los Derechos Humanos. El primer tema fue “gobernabilidad”, sin embargo, se consultó por varios asuntos contingentes para cada candidato. Por ejemplo, las declaraciones de Daniel Jadue sobre Gabriel Boric, el respaldo de Maya Fernández (PS) al diputado por Magallanes, la baja en las encuestas de Sichel y la situación que se vive en La Araucanía.

Sin embargo, se pudo ver varios momentos tensos entre los candidatos y también cuando los periodistas los emplazaron a responder por algunos puntos de sus programas.

Boric, ME-O y Provoste evitan atacarse

Uno de los factores que varios expertos habían advertido antes del debate, era ver cómo los candidatos que representan a izquierda y la centroizquierda disputarían a esos electores. Sin embargo, ya en el primer bloque de la contienda evitaron atacarse directamente.

En sus primeras intervenciones, tanto Boric como Provoste tuvieron que hacerse cargo tanto de las últimas declaraciones del alcalde Jadue como del apoyo de figuras socialistas al diputado por Magallanes.

Sin embargo, cuando tuvieron que hacerse preguntas cruzadas, Boric, ME-O y Provoste no se atacaron directamente. Primero, Enríquez-Ominami tuvo que consultarle a Boric y el líder del PRO eligió darle espacio para abordar su plan de empleo para los próximos seis meses. Aquello permitió que el diputado pudiera dar cuenta de algunas de sus propuestas económicas como, por ejemplo, la creación de 500 mil empleos y un sueldo mínimo por sobre la línea de la pobreza.

Cuando fue el turno de Boric, y le tocó preguntar a Provoste, ocurrió lo mismo. El parlamentario comenzó su pregunta, dando cuenta del “fair play” que marcaron todos sus intercambios: “En estos temas creo que tenemos coincidencias”, dijo. Luego de eso, Boric le consultó por sus propuestas en cultura, ciencia e infancia. “Tres temas muy importantes, Gabriel”, contestó Provoste.

En definitiva, los candidatos de oposición -a excepción de Artés- dedicaron varias de sus intervenciones para o marcar puntos de sus programas o para criticar a Kast o Sichel.

El round Provoste-Sichel

Mientras el debate avanzaba sin sobresaltos, pasadas las 23.30, en el marco de los diálogos bilaterales por sorteo, la candidata Provoste tuvo la suerte de enfrentarse a Sebastián Sichel, quien había definido en la previa como uno de sus principales objetivos.

Con un sonrisa, la senadora decé comenzaría un intercambio que tensionaría por primera vez el debate, al enrostrarle al abanderado de Chile Podemos Más, las contradicciones en las que incurrió respecto de su rol cuando fue director de Asuntos Públicos en Burson Marsteller y, asimismo, sobre el retiro de fondos de pensiones que reconoció haber realizado pese a haber pedido a los parlamentarios oficialistas rechazar un cuarto desembolso.

La tensión entre Provoste y Sichel se esperaba para este debate ya que, en el anterior, ya habían tenido un impasse por el mismo tema.

“En el debate pasado, y lo digo porque te costó harto reconocerlo, te pregunté si habías sido lobista. Me dijiste ‘no fui lobista’. Y después los días dieron cuenta de que sí te habías dedicado a ser lobbista de empresas como Dicom, las autopistas (…). Después te pregunté varios días si es que habías hecho retiros de los fondos de AFP. Te demoraste harto en decirnos que sí, mientras presionabas a los parlamentarios de tu sector para que rechazaran el cuarto retiro en la Cámara y tú lo pasabas al APV para disminuir la carga tributaria”, acusó Provoste.

Y agregó: “Te quiero preguntar porque, además, yo sé que tú lo niegas pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no?.”

Sichel, respondió sin vacilaciones: “Yasna, una pregunta, ¿cuántos años has trabajado en el sector público? (…). Yo te lo respondo: 30 años, los únicos años que no trabajaste en el servicio público fue cuando te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo”, afirmó.

“Sabes que eso no es así”, respondió Provoste.

La interpelación de la democratacristiana solo escaló la tensión entre ambos. “Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado, cómo trabajamos los abogados”, agregó Sichel, mientras Provoste insistía en la misma pregunta”: ¿Hiciste lobby por las empresas del gas también?”.

“Fui abogado orgullosamente. Y me he desempeñado más de la mitad de mi vida como abogado. Y la verdad me impresiona, cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe 2 millones de pesos por estar acá, perdón 200 millones acumulados, no entiende la carga de trabajo…”, terminó respondiendo el candidato a la vez que le pidió renunciar a su dieta.

“Es mi trabajo, soy senadora de la República”, afirmaba la abanderada de Nuevo Pacto Social, insistiendo en su interrogante inicial y acusando a Sichel de haber actuado en defensa y de recibir aportes de los “grandes empresarios”.

El tenso intercambio terminó con Sichel acusando a Provoste de querer expropiar los fondos de las AFP. “Eso es una mentira. No mienta. (…) Seguramente usted también ha hecho lobby por las AFP. Pero en nuestro gobierno vamos a terminar con las AFP. Y no le daremos espacio a lobbistas como usted”, remató la militante decé.

La disputa, incluso, siguió por Twitter ya que durante la transmisión del debate, desde las cuentas de ambos sus equipos interactuaron sobre el mismo tema.

Migración y Economía

El bloque era para hablar de migración y agenda social pero en varios momentos el debate giró sobre Venezuela. De hecho, Sichel retrucó y emplazó a Boric a responder por un tuit de 2013 donde saludaba al presidente de ese país, Nicolás Maduro. El diputado replicó diciendo que fue de los primeros en la izquierda en condenar las violaciones a los DD.HH. ocurridos bajo ese régimen.

Fue en este bloque donde también se vivió un duro cruce entre Boric y Kast. El parlamentario mostró un documento sobre las sociedades creadas por el exUDI en Panamá. Luego de eso, Kast emplazó a Boric a debatir y hacerse un test de drogas al terminar el programa. El emplazamiento hizo que Provoste calificara el choque como algo de “machos”.

Kast en tanto le cuestionó a Boric el apoyo del PC a Maduro y lo llamó a explicar el cómo va a gobernar con ellos. Lo mismo acusó Sichel, quien también concentró varias de sus intervenciones en atacar a Boric por su alianza con el PC.

El abanderado, en todo caso, defendió a sus aliados. “El PC fue parte de la Nueva Mayoría y tuvo una actitud sumamente leal, cumpliendo y defendiendo los objetivos que se había puesto colectivamente”, sostuvo durante el debate.

En materia migratoria, en todo caso, la mayoría de los candidatos cuestionaron la propuesta de Kast de realizar una “zanja” para evitar la migración irregular.

Destitución de Piñera

Otro tema que marcó el debate televisivo fue la acusación constitucional que prepara la oposición en contra del Presidente Sebastián Piñera. El libelo acusatorio, que sería presentado este miércoles, busca destituir al Mandatario, tras conocerse los denominados “Pandora Papers”.

Dicha investigación periodística terminó con la decisión de la Fiscalía de abrir una indagatoria de oficio que involucra al Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de la minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas.

Al ser consultados, solo tres de los candidatos levantaron la mano para manifestarse de acuerdo con destituir al jefe de Estado: ME-O, Artés y Boric.

“Si ama a Chile debe renunciar”, dijo el fundador del PRO, mientras que el diputado por Magallanes aseguró que está por “seguir todos los caminos institucionales que permitan un juicio político a Sebastián Piñera”.

Por su parte, Provoste se resguardó en el rol de jueza que tendrá que jugar si es que la acusación llega al Senado, sin embargo, sostuvo que “como chilena siento una profunda vergüenza de ver cómo la prensa internacional recoge la situación que ocurre en nuestro país, donde una vez más nuestro presidente está vinculado a negocios oscuros. Basta ya, Presidente”.

