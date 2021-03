Como un “cálculo político pequeño”, así calificaron desde el Gobierno una eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, medida que han planteado algunos dirigentes de la oposición.

Esta mañana el diputado del Movimiento Unir y uno de los candidatos presidenciales del Frente Amplio, Marcelo Díaz, llamó a la oposición a reflexionar en torno a la presentación de un libelo contra el Mandatario.

Consultado al respecto, el propio Piñera comentó que “el país sabe, los chilenos saben que la pandemia y la recesión es un fenómeno mundial han golpeado al mundo entero, tiene de rodillas a las economías más desarrolladas del mundo, ha hecho colapsar a los sistemas de salud de países que tenían grandes desarrollos y eso también nos está golpeando a nosotros”.

“Pero los chilenos también saben que desde el primer día hemos hecho todo lo que está al alcance para proteger la salud y la vida de las personas, y también para ayudar, acompañar, llevar alivio a las familias que lo necesitan”, sostuvo.

Y agregó que “estamos llegando a 14 millones de chilenos, al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Cepal, dicen que nuestro programa es uno de los más robustos, más grandes, más intensos en el mundo emergente. Por tanto, yo quiero quedarme con lo importante, mi preocupación como Presidente de todos los chilenos es cuidar su salud, su vida y proteger su familia, sus ingresos, sus empleos, su calidad de vida y nada ni nadie nos va a desviar de ese propósito”.

Más tarde desde el Congreso en Valparaíso, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, comentó que “el contexto de una pandemia inédita, dinámica, que no tiene precedentes a nivel mundial, si alguien quiere sacar conclusiones pequeñas, yo creo que no solamente va a tener por supuesto el repudio del Gobierno, porque cuando se hacen acusaciones tan graves como que el Gobierno está dejando que la gente muera, me parece que eso no es aceptable”.

“No es aceptable por la gente sensata de este país, todos mas allá de las criticas que puedan tener a un Gobierno de turno saben que este Gobierno ha puesto en todo momento en el centro el bienestar emocional, sanitario y económico de la gran mayoría de las familias en Chile. Me parece un cálculo político pequeño, inconexo e irresponsable”, remató.

