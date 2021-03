Hace un año una seguidilla de atentados ocurridos en Tirúa y reivindicados por la Resistencia Mapuche Lavkenche conmocionó a la opinión pública, ya que fue la primera vez que se fotografiaron cortando una ruta portando armas de guerra y vestidos con camuflaje militar. Pero para la interna de las organizaciones radicales que actúan en la Provincia de Arauco, en Biobío, y en la Región de la Araucanía significó algo más: el quiebre de relaciones entre la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y la Weichan Auka Mapu (WAM), su versión más radical.

La WAM está articulada principalmente en Cautín. No obstante, actúa a través de células, algunas de las cuales operan al sur del Lago Lanalhue. El brazo armado más fuerte que tienen al momento son los Huellanos -que obedecen a la Resistencia Mapuche Lavkenche- ubicados en el sector de San Ramón y que actúan en la ruta P-72S, donde fue emboscado el equipo periodístico de TVN.

Precisamente este atentado develó la debilidad del liderazgo del principal vocero de la CAM, Héctor Llaitul, quien durante dos décadas ha sido una de los principales rostros del conflicto que se vive en la Macrozona Sur y a quien iban a entrevistar los periodistas.

De acuerdo con fuentes que conocen el funcionamiento de los grupos violentos en el sur, Llaitul perdió el control del conflicto, dejó de ser el hombre fuerte y su liderazgo se ha ido diluyendo en medio de la profusión de células más radicales. Un cuadro que se agrava porque actualmente existe una “fobia tremenda” entre la WAM y la CAM.

Desde la IX Región explican que en algún minuto ambos grupos se comunicaban, se ponían de acuerdo, y no se atacaban por una especie de “pacto de no agresión” entre radicales. No obstante, en marzo de 2020 se escindieron definitivamente de la CAM y empezaron a actuar de forma completamente independiente y, ahora, “no se hablan desde hace rato”.

La WAM da sus primeros pasos en 2013, luego de que varios de sus integrantes se descolgaron de la Coordinadora Arauco-Malleco, precisamente aquellos que eran “demasiado violentos”, para ser parte de la CAM, una organización, según aseguran, que mantiene su palabra y sus integrantes no disparan ni atacan a “civiles” ya que su foco siempre ha sido ir contra las forestales.

Existen evidencias, sostienen, que respaldan esta pérdida de dominio por parte de Llaitul: la primera es que en un suceso que hasta ahora no se había hecho público a mediados del año pasado le fueron a quemar la casa a uno de sus hijos en Arauco; y la segunda es que Llaitul ahora está prácticamente viviendo en Traiguén, comuna en la que pasaría la mayor parte del tiempo, y ya no en la provincia de la Región del Biobío.

“Perdieron todo el control territorial en Arauco, sí tienen distintas ORT -órganos de resistencia territorial- más hacia el lado de Malleco y Los Ríos, unas nueve ORT, de Malleco al sur, pero ya en Arauco hace rato que perdieron toda territorialidad”, aseguran.

Explican también que estos quiebres comienzan a gestarse en los Trawun, pues es en esos encuentros de toma de decisión donde surgen las diferencias, enojos y a partir de allí empiezan a aparecer nuevos grupos, como el caso los Huellanos, de los que actúa en Peleco o de la Resistencia Mapuche Lavkenche. Todos ellos participaron de la CAM en alguna oportunidad. “Hoy día la CAM cada vez pesa menos”, subrayan.

Las circunstancias del ataque sufrido por el periodista Iván Nuñez y el camarógrafo Esteban Sánchez asimismo son un ejemplo de la debilidad del líder de la CAM en la Provincia de Arauco. Trascendió que el 27 de marzo el equipo periodístico, con la escolta de Bastián, uno de los hijos de Llaitul, durante una parte del recorrido atravesó el sector rural de San Ramón y allí se toparon con un grupo de desconocidos que los increpó por su incursión en esa zona. Mencionar el nombre de Héctor Llaitul no les sirvió de nada, pues los comuneros en el lugar alegaron que el peñi era de Osorno -la ciudad natal de Llaitul- y por lo tanto no los representaba. Pese a la tensión de ese momento Núñez y Sánchez lograron continuar, pero fueron atacados a tiros minutos después.

“Acá hay dos hechos que son objetivos. El primero es que se intentó matar al camarógrafo y al periodista. Hay más de 17 disparos y pueden ser perdigones pero también de balas 9 milímetros, eso es parte de la investigación”, subrayó ayer el delegado presidencial para la macrozona sur, Pablo Urquízar.

Datos obtenidos por El Líbero también aluden a que el pasado viernes Llaitul organizó un guillatún -ceremonia mapuche- al mismo tiempo que el líder WAM José Huenchunao también había planificado su propio guillatún. Entre ambos existen diferencias profundas acerca de cómo financiar la causa. La WAM así como no teme disparar a mansalva también está en la postura de aprovechar delitos como el tráfico de droga para estos fines. “Hay serias rencillas internas por mayor poder y posicionamiento en la zona”, insiste otra fuente consultada. “Queda de manifiesto que Llaitul no manda y efectivamente La Araucanía es tierra de nadie”

La fachada mediática y la profusión de cabecillas

Llaitul jamás va a reconocer que no tiene dominio de su territorio, señalan a El Líbero. Es por ello que al darse a conocer los hechos lo que le queda es “revolver el árbol y ver qué cae”, es decir que había sido por esto que el domingo se entrevista con Radio Kvrruf y ofrece la “hipótesis” de la influencia de las policías en el atentado. “Sabe que la policía no fue y tampoco APRA, pero no puede reconocer que fueron otros mapuche así que apunta al comodín de siempre”, dice una persona de origen mapuche que conoce el conflicto.

Advierten que cada vez que estos grupos se equivocan tratan de justificar acusando al otro lado y hablando de “montajes”. Algo que ya había ocurrido este año con la fallida incursión de la PDI a Temucuicui que terminó con la muerte del inspector Luis Morales Balcázar.

Para las fuentes consultadas no resulta extraña la presencia de Llaitul en los medios, ya que “busca pantalla”, bien sea en canales de televisión, en radios o en periódicos clandestinos de extrema izquierda, como una forma de validarse.

“Todos tratan de reivindicarse como dueños de la verdad, pero es mentira, son varias las cabezas hoy día y entre ellos la verdad es que conversan muy poco”, manifiestan a El Líbero. “Son muchas las cabezas que existen dentro del territorio mapuche, no son una o dos, hay varias. Y todas estas cabezas tienen discursos propios. Muy pocas son mancomunadas. Cuando tienen un discurso tratan de hablar fuerte como si manejaran un territorio. Muchas veces utilizan los medios de prensa para validarse, independiente de que no manden a nadie. En definitiva, es poco lo que pueden administrar o hacer, pero recurren a la prensa para generar por lo menos ante algunos grupos mapuche alguna representación”.

En esta línea, explican, a Llaitul le conviene que los líderes de la WAM no puedan dar la cara al estar involucrados en hechos más graves, por los cuales sería más sencillo justificar su detención; así que él se aprovecha de la posibilidad mediática que eso implica.

Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico y candidato a concejal por Tirúa, fue víctima de un atentado en la misma ruta P-72 la semana pasada, y coincide con que “hay grupos descolgados de la CAM que no les obedecen 100% y eso es lo que pasó con los periodistas. Esa información la tienen todos los organismos públicos. Las fiscalías, las policías, todo el mundo sabe quiénes son los grupos”.

Por ejemplo, en la sesión de la Cámara de Diputados del 6 de enero de 2021, el diputado Miguel Mellado aludió a los Huellanos. El parlamentario estaba hablando de los ataques sufridos por la la familia Carrasco -también de Quidico-, quienes fueron víctima de un robo de ganado en su fundo el pasado 5 de enero que terminó con 30 vacunos muertos por disparos y junto a esos había otra nota con la inscripción: “Fuego y bala a los sapos”. Misma familia que ya había sido víctima de ataques, pero no contaban con protección. “Un mes después que el fiscal negara la protección policial por no encontrar culpables, entra un grupo indeterminado de encapuchados al predio y sustraen los vacunos que hemos logrado, de a poco, ir teniendo. En estos momentos los arrean hacia el sector de Las Huellas, sector controlado por el cartel de Los Huellanos”, afirmó Mellado en el Congreso.

Agrega Fuentealba que existen enfrentamientos de poder para capturar ciertas zonas. “Como se usa en el narcotráfico. Son guerras de bandas, por el control territorial de ciertos territorios. El problema es que se está viendo afectada la población común y corriente”, y recuerda que el mismo día que fue atacado el equipo de TVN, se fueron contra carabineros que venían saliendo de sus funciones y también les dispararon y a otro lo encañonaron, lo bajaron de se vehículo particular, lo golpearon y después le quemaron su auto.

“Allí no existe el Estado de Derecho. En este caso el Poder Ejecutivo está faltando a su labor, hay un abandono de deberes. Son ellos los que pueden declarar el Estado de Sitio, pero no lo quieren hacer para evitarse posteriores juicios políticos”, reclama el dirigente de Quidico. Para Fuentealba, el número entregado por Carabineros que indica que en la Ruta Cañete-Tirúa ha habido más de 150 heridos desde 2015 se queda corto. “Solamente en la zona del Lago Lanalhue son más de 450 ataques solo en un año y medio. Desde la visita del ministro Delgado hubo un aumento notable, los militares no están patrullando la zona. Ni Cañete-Contulmo. Ni Cañete-Tirúa. Ni siquiera Peleco. Las únicas labores que están haciendo es resguardar la subestación eléctrica y la otra es en apoyo de los controles sanitarios dentro de Cañete, pero ellos no se acercan a la zona de conflicto, porque es obvio, nadie quiere meterse”.

La atomización de estos grupos radicales es vista como otro de los grandes problemas al momento de avanzar hacia una solución política; ya que el Gobierno no tiene un interlocutor sino cientos o incluso miles -existen alrededor de 4.000 comunidades mapuche registradas-. “Sentarse a conversar con Llaitul no va a terminar el conflicto, en lo absoluto, porque él no es líder hoy día, aunque le duela”.

Con respecto a los nombres de la WAM, a los Huellanos pertenece el ex sacerdote jesuita Luis García-Huidobro. Pero hay otros que despuntan: entre sus integrantes también figura Patricia Troncoso, conocida como Chepa; Emilio Berkhoff -actualmente en prisión por ser capturado como parte de una banda que trasladaba más de 800 kilos de pasta base-; o los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel condenados por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. En el listado aparece Luis Tranamil, imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín Caniumil; y su hermano, el machi Fidel Tranamil Nahuel, del Lof Rofúe en Padre las Casas, quien es identificado como uno de los principales líderes de esta agrupación.

Concluye Fuentealba que pese a esa pérdida de peso en la zona en conflicto, Llaitul “no tiene ningún piso moral para dar una declaración de ese tipo porque ellos son los que comenzaron con el adoctrinamiento y sembraron el odio entre mapuche y no mapuche. Aquí las comunidades mapuche no tienen nada que ver, ellos están tan afectados como cualquiera de nosotros. Estos son grupos paramilitares, donde hay extranjeros involucrados. Por todos es sabido que Llaitul andaba con un jefe de un cartel colombiano, y ha ido donde Maduro. Por eso digo que aquí son grupos descolgados a los que nadie controla, se auto-controlan”.

