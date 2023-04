El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, realizó un llamado a la unidad para abordar los desafíos que enfrenta el país tanto respecto de las reformas estructurales, la seguridad ciudadanaa y la necesidad de fomentar el crecimiento económico.

“Frente a todo ello, siempre hay más de un camino; hay más de una manera para llegar a donde todos queremos ir. Y eso es el pluralismo que nos caracteriza como sociedad, que en sí mismo contiene las diferencias y que debe desafiarnos a buscar puntos de encuentro, lo que nos exige escucharnos, dialogar, ceder y entender que la verdad la construimos entre todos”, dijo Mewes al exponer en el encuentro empresarial Enade 2023.

En el evento, que también contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, Mewes solicitó directamente al Mandatario impulsar este proceso.

“Presidente, la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, las reformas tributaria, de pensiones y de salud requieren imperiosamente de un pacto nacional transversal, que usted lidere y en el que participen todos los actores políticos y sociales. Cuente con nosotros; estamos disponibles para avanzar en los acuerdos que nos permitan abordar de manera armónica estos desafíos y llegar a los resultados que sean los mejores para nuestra sociedad”, afirmó.

Agregó que en este proceso, es indispensable fortalecer la confianza en las personas, las instituciones y los líderes.

“Para no defraudar la confianza, requerimos actuar con responsabilidad. Me disculpan el chilenismo, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o de nuestras decisiones. Por eso, con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores. Y tampoco, que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos”, enfatizó.

Por ello indicó que el desafío como empresarios es seguir haciéndose cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación.

Dentro de las reformas estructurales Mewes mencionó la urgencia de abordar los temas de salud.

“Quisiera referirme brevemente a la pendiente reforma al sistema de salud, que también requiere de un pronto y amplio acuerdo. La solución estructural de largo plazo no será posible si no se resuelve ahora lo urgente. Queda poco para que venza el plazo que otorgó la Corte Suprema tras su fallo y lo que corresponde es comprometerse con la salud de los chilenos y la realidad de los pacientes, encauzando el debate hacia soluciones viables. Presidente, si esto no ocurre a la brevedad, corremos el riesgo de que compatriotas mueran por falta de atención”, señaló.

Política nacional del litio

El presidente de la CPC resaltó la importancia de tomar acciones para reimpulsar el crecimiento económico, en un contexto en el que, según señaló, probablemente Chile será el único país en Latinoamérica que decrecerá este año y la actividad productiva enfrenta los eventuales impactos de la propuesta tributaria, la reforma de pensiones y la rebaja en la jornada laboral, lo que exige avanzar con cuidado en lo que se proponga.

Añadió que el país enfrenta una pausa de proyectos de inversión de gran envergadura, señalando que en el último quinquenio la tasa de inversión fue de 23,4% del PIB, por debajo del 28% que registraba hacia mediados de los años 90.

“Paradójicamente, las tendencias en el plano internacional son favorables para Chile en materia de inversión. En el caso del litio, por ejemplo, su precio tuvo una fuerte escalada, multiplicándose por 10 entre fines de 2020 y 2022. Pero hemos ido perdiendo el liderazgo en la producción de este mineral. Por ello, cuesta entender por qué el gobierno ha postergado el anuncio de la política nacional del litio, que esperamos permita concretar muchas oportunidades de negocio de la mano del sector privado”, enfatizó .

Dijo que se deben detectar los cuellos de botella para volver a encantar a inversionistas lccales y extranjeros.

En este escenario indicó que “valoramos la decisión del Comité de Ministros de aprobar el proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American, lo que da cuenta de que el proyecto contempla altos estándares de sustentabilidad, además del compromiso voluntario de la empresa de ayudar a la descontaminación del aire de la Región Metropolitana. Sin duda, es una señal potente y oportuna”.

Mewes afirmó que para que las inversiones se concreten, además de la seguridad física se necesita seguridad jurídica, reglas del juego claras, total respeto a las instituciones y que se vayan despejando las incertidumbres.

/psg