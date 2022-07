Tras los acuerdos de la Convención Constitucional existe una dispersión de intereses grupales dónde se confunden los legítimos con los abusivos.

También, un explicable enojo de los electores con los partidos tradicionales, especialmente con el mío, la DC.

Pero existe algo más peligroso: Un basamento ideológico, que el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, José Rodríguez Elizondo ha sintetizado así: “En una primera aproximación, estaríamos ante una teoría que conserva a Marx como referente ancestral, tiene a Bolivia como referente nacional e instala la población indígena como base social de vanguardia.

(José Rodríguez Elizondo: Chile: Una revolución desde el pasado – El Líbero (ellibero.cl)

Uno de los principales teóricos de esa nueva ideología es una persona con la que el Presidente Boric declara coincidir ideológicamente. (BBC, citada por la Tercera, marzo 2022).

Se trata del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, autor de varios libros y artículos sobre el tema. Él se considera “un marxista seducido por la insurgencia indígena”.

(https://www.redalyc.org/journal/279/27950106001/)

Sugiero leer a nuestro Premio Nacional, dado que la lucha ideológica, por flojera o ignorancia, ha perdido su importancia. Lamentablemente estas teorías totalitarias , una vez más, encuentran seguidores en la DC y otras fuerzas, de modo que espero poder volver a ella en otra ocasión.

Incorporar el concepto de Pluranacionalidad con todos los refuerzos que se agregan, le hace daño a Chile y va en contra de lo que la Concertación le prometió a Chile.

Patricio Aylwin prometió y cumplió con reconocer el carácter Pluriétnico y pluricultural de Chile. En el mensaje que acompañó el texto de la ley indígena dijo; “Los pueblos indígenas de Chile, que constituyen una de nuestras raíces, tienen derecho a un espacio de respeto y participación en la vida nacional. Trabajando todos juntos vamos a ir avanzando en el anhelo de construir lo que he llamado y sigo llamando, una Patria buena y justa para todos los chilenos.”

Más tarde en la ciudad de Nueva Imperial al promulgar la ley expresó: “esta ley es un paso trascendental, aunque todavía esté pendiente la reforma constitucional de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena- un reconocimiento legislativo a la realidad de estos pueblos que forman parte de la Nación chilena, y la decisión de políticas especiales para afrontar y solucionar sus problemas especiales.” “un nuevo espíritu, rige las relaciones de los pueblos indígenas de Chile con la Patria toda. Ustedes son indígenas y son chilenos; un sector de chilenos que, como otros sectores, estuvieron en el pasado postergados o abandonados, que sufrieron y que tienen legítimos derechos a una vida mejor.”

Este domingo 10 de julio, los políticos Carolina Tohá y Camilo Escalona defendieron en TV el Apruebo.

Un gran contraste, no sólo en la imagen, también en los argumentos. Reconozco y aprecio en Carolina, la franqueza y capacidad para defender lo que apoya y reconocer la validez de ciertas críticas.

En cambio, Escalona, descalifica con rudeza y realiza falsedades.

Ya sea a los Presidentes Frei o Lagos, que lo apoyaron en diversas circunstancias o a su compañero de partido diputado Leonardo Soto. Traslada la discusión a los setenta, eufórico, tal vez porque el Presidente Boric es admirador de Salvador Allende y coincide ideológicamente con Álvaro García Linera de Bolivia.

Escalona utiliza argumentos falsos para engañar a la gente. Escoge desprestigiar a Bernardo Leighton, Andrés Aylwin, Claudio Huepe y a todos los diputados DC que votamos en agosto del 73 un Proyecto de Acuerdo, pidiéndole al Presidente Allende que rectificara, que para sus cambios democráticos contara con los DC.

Esperando que fuera por falta de información, le envié ese mismo día una carta con los antecedentes que quizás él no conocía, para que rectificara, no por mí, sino por mis camaradas que están muertos, ya que NUNCA votamos para declarar inconstitucional al Gobierno de Allende, como si lo quería la Derecha. No respondió.

Es verdad que ese documento fue utilizado en la campaña para el Golpe, pero la principal responsabilidad estaba en la UP, dónde una mayoría estaba por la Dictadura del Proletariado, incluido Escalona.

En el programa, se atrevió a citar a Tomic, olvidando que si fuimos con la derecha en pacto electoral el 73, fue porqué la UP y la derecha conspiraron para destruirnos electoralmente.

Firmó el pacto Renán Fuentealba y encabezaron las listas Eduardo Frei Montalva, asesinado por defender su vida y la de miles, y Bernardo Leighton, cuyo intento de asesinato en Roma por sicarios de la dictadura, se debió a su lucha por el reencuentro en democracia.

Radomiro Tomic, que advirtió a Allende de los efectos negativos de su posición, nos apoyó con su talento y pasión.

Escalona no tiene estatura para criticarlos. Ha renacido el totalitario de los 70, el que agredía físicamente y no sabía perder elecciones.

El mismo que pateaba por debajo, en democracia, frente a las cámaras, a José Antonio Gómez, gran dirigente radical, que no le respondió por madurez política, por seguir las enseñanzas del bushido que ha estudiado y por ser experto en Artes Marciales. Escalona no sabía la chichita con que se estaba curando.

Camilo Escalona todavía muestra molestia, porque me pidió el año 2001 como Presidente de la DC y el del PS, que aceptará pactar con el PC. Él quería asegurar votos PC para así asegurar su elección como Senador. Me negué, no por él, lo rechacé porque hay pactos que restan y no suman. Como ha sido el caso.

Este domingo crucifica al diputado de su partido Leonardo Soto por subir un video previo a una reunión con el Presidente Boric para ver la estrategia de refuerzo a la campaña del Apruebo. Obligan a Soto a desmentirse a si mismo y Escalona cree que porque exhibe un papelito con sus notas hay que tragarse esa ballena. No es creíble. Ojalá siga siendo uno de los voceros del Apruebo.

Carolina Tohá y Escalona afirmaron que Rechazar, significa dejar vigente la Constitución de 1980, la de Pinochet. Lo mismo que aducen 49 exMinistros y exsubsecretarios de la Concertación y Nueva Mayoría que llaman a votar Apruebo,. Olvidan que asumieron sus cargos prometiendo o jurando respetar la Constitución, ya desprovista de los enclaves autoritarios, pero sirviendo el modelo neo liberal.

Entre ellos, Enrique Correa, el principal lobista chileno. Lo mismo vale para los PC que fueron Ministros y parlamentarios.

Los comunistas, protagonistas en la creación de la propuesta de la CC, incluso pactaron con la UDI, para establecer “ un presidencialismo atenuado” debilitando el poder del Presidente.

Esa afirmación es falsa, queda vigente la Constitución Política Estado (CPE), firmada por Lagos y algunos de esos 49, sin los enclaves autoritarios, pero subsistiendo el núcleo del modelo económico neo liberal, que ni la Concertación ni el PC en la Nueva Mayoría cambiaron y del cual he sido muy crítico.

Queda un 43% de artículos vigentes de la CPE del 80, señala un estudio. Yo creo porque algunos son válidos y otros porque protegen el modelo económico que la Concertación, la Nueva Mayoría, con el PC incluido, NO quisieron cambiar.

Radio Cooperativa publicó el sábado 17.09.2005, ” “En medio de varias ovaciones, el Primer Mandatario ( Ricardo Lagos) encabezó la ceremonia de Estado que marcó el fin de los amarres que instauró la dictadura en el texto de 1980.

10:45 Expresidente Patricio Aylwin fue ampliamente ovacionado al ingresar al Patio de los Naranjos. 10:37 Los ministros de Estado estampan sus firmas en los tres ejemplares originales de la Constitución; 11:35 El Presidente afirmó que tenemos razones para celebrar, pues tenemos una Constitución democrática, lo que significa el mejor homenaje a las glorias patrias.

Hoy despunta la primavera, concluyó, tras ser interrumpido en 10 oportunidades por amplios aplausos de la concurrencia.

11:34 El Mandatario señaló que algunos aspectos que escapan del ordenamiento constitucional, como el sistema electoral, y en su opinión, debe ser modificado. (Lo hizo la Presidenta Bachelet posteriormente) 11:31 Según el Mandatario, esta nueva Constitución ya no nos divide y tiene que ver con los reales problemas de la gente”

Con cuánta razón Luisa Durán dice este martes 12.07 en Revista Ya, “Ha faltado nobleza” y agrega” Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado”. Es verdad, construyeron una democracia semi soberana que mantuvo marginada a los ciudadanos y contentos a los grupos económicos y ahora son progresistas?

He sido crítico público de la Concertación, de la NM y la derecha, porque he visto la realidad y seguido a un gran economista: Ricardo French Davis, que en un artículo del 2012, publicado en “Asuntos Públicos. cl ” afirmaba: “A partir de 1998, los elementos continuistas del modelo heredado de 1975 se impusieron por diversas razones políticas, económicas, sociales e ideológicas.”

En su reciente libro, La Pandemia Neoliberal, RFD confirma con datos duros su diagnóstico anterior y aporta ideas para salir de la crisis” . Hay que leerlo.

Se puede discrepar del Presidente Lagos, por supuesto. Yo he sido muy crítico con él, incluso me pidió en enero del 2001, que renunciara a mi cargo de Presidente del PDC, después de haber sido elegido por más del 66% de los votos el año 2000.

Teníamos diferencias muy grandes, él defendía el modelo económico que la mayoría de la DC entonces quería cambiar. Grave error, la Junta Nacional rechazó por unanimidad mi renuncia, la dignidad del partido estaba en juego. Me fui meses más tarde, asumiendo un error de otros, solucionando el problema y de cara al país.

Un medio de derecha, años después citó este acto como “un ejemplo de ética política”.

La propuesta de la CC es un cambio radical en la historia de Chile. El 12% de la población pasa a tener más derechos que el 88% restante. Un ejemplo, en el artículo 34 de la propuesta se reconoce a las autonomías indígenas, el derecho a la autodeterminación, autonomía, autogobierno y textualmente indica: “al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o tradicionales; y a participar plenamente, si así́ lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Si este artículo se aplicara en el plebiscito del 04.09, ese 12% tendría derecho a no participar y el 88% , los demás estamos obligados a ir a votar, y si no lo hacemos, debemos pagar una multa. Es eso justo. ¿Lo piden los pueblos originarios?

No, yo no soy vocero de ellos, pero examino datos. En el Registro Especial de Pueblos indígenas que elegían 17 convencionales, sólo votó el 22%.

El tan pregonado 80% por el cambio de Constitución sólo representó el 32% del total del electorado. Con mi trabajo y mi voto.

En el Registro Nacional, sólo votó el 42% de los que tenían derecho a hacerlo. ¿No se dan cuenta estos líderes de todos los sectores, lo peligroso que es tener un país dónde más de la mitad de sus ciudadanos mestizos y cerca del 80% de los descendientes de pueblos originarios repudian a todos los sectores?

Carolina Toha dijo que comparte algunas críticas que se esgrimen por los del Rechazo. ¿Dónde estarían las diferencias, además del tema de la CPE?

Considera apropiado lo asimétrico del Sistema Político, discrepamos. Una Cámara de Diputados con más facultades políticas y una Cámara de las Regiones disminuido no es una “asimetría” cualquiera. Rompe el equilibrio de poderes.

Además reduce el peso de las Regiones, ya que hoy los Senadores, elegidos por Regiones, tienen facultades políticas más relevantes que la propuesta de la CC. También debilita a las actuales Regiones al crear Autonomías indígenas, que ella defiende, aunque cree que deberían ser aclaradas.

Estos nuevos “estaditos”, tendrían soberanía, presupuesto, auto determinación y más derechos que el 88 % de la población.

Si se crean territorios indígenas autónomos, con auto determinación, con facultades para dictar leyes, ¿Qué pasará con los que no pertenecen a esas etnias? ¿Serán expulsados de dónde viven algunos por decenas de años?. El extremismo armado ya lo está haciendo sin norma Constitucional, ¿Cómo se incrementaría, apelando ahora a un derecho constitucional, aunque se demore varios años en concretarse?

Con mucha franqueza, Carolina reconoce que aquí hay personas que se dieron gustitos en el texto y que ello, genera incertidumbre, miedo y alejan a la izquierda del pueblo. Pero su alegato se transforma en Aprobar para Corregir.

Independientemente de lo insólito que resulta modificar algo recién aprobado y aunque las normas transitorias nos digan que esto puede concretarse en plazos que van desde de los 6 meses hasta más de 5 años nos es práctico.

Ese eslogan, Aprobar para modificar , suena contrario al sentido común y por ello es un recurso publicitario muy burdo. Pero por respeto a Carolina y a muchas otras personas que piensan lo mismo, ¿ Cómo se podrían corregir fallas como las que enuncia, reelección inmediata del Presidente, iniciativa legislativa en materia de gasto público y otros

aspectos que ella señala? ¿Cómo se hacen cambios si gana el Apruebo?

El Artículo 383 propuesto, dice que para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Este punto se aclara en el 7° transitorio, hasta el año 2026, será el actual Senado. En chileno los 4/7 significan que se necesitan 88,57 Diputados.

Ya que ahora no hay escaños reservados. ¿ Y en el actual Senado, 28, 57 votos. El art. 384 dispone que además de estos quórums de 4/7 debe convocarse a un plebiscito si se altera sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial y otros temas importantes.

Pero hay una salida sin plebiscito. Si la reforma constitucional es aprobada por dos tercios de diputadas y diputados y los actuales miembros del Senado. El Senado actual funciona hasta el año 2026. La Derecha tiene el 50%, RN 12, UDI 9, Evopolis 3, Republicanos 1. El oficialismo tiene 20, 7 el PS, 6 el PPD, 2 el PC, 2 el FRVS, 2 RD y un independiente. La DC, muy dividida, tiene nominalmente 5. Hay 1 independiente.

No quiero hablar de la Cámara de Diputados, dónde la situación es más compleja. Ninguna coalición tiene en el Senado, 28, 5 votos, menos 33, 33

No quiero hacer juegos aritméticos. No sirvo para ellos. Si gana el Apruebo no se podrá modificar en años y, entre tanto, la gobernabilidad se debilitará notablemente.

Los grupos extremistas usarán la prosa constitucional para presionar, salir a la calle y amenazar. Generarán más miedo ¿y quién gana con el MIEDO?

Lo políticamente viable es hacer reformas constitucionales para romper los candados, AHORA.

Para aprobar el Estado Social de Derecho Democrático, AHORA. Para dictar leyes para que las personas elijan dónde quieren depositar sus fondos previsionales, AHORA; Obligar a invertir en Chile los 600 millones de dólares mensuales que manejan las AFP, AHORA.

Para eliminar el artículo 45 bis del DL 3500 que permite, desde 2002, a las AFP expropiarnos 1 millón doscientos

mil dólares diarios, ya aprobado con votos del oficialismo actual y la DC, AHORA.

Los que han pactado otras cosas positivas con la derecha, como el 19 de Noviembre de 2019 ¿ no se dan cuenta que AHORA ES CUANDO?

Para evitar que Chile se desintegre en medio de la violencia y dolor, para poder tomar acuerdos positivos con otros, por amor a Chile, VOTO RECHAZO .

Por Ricardo Hormazabal , Abogado ex presidente de la D.C.ex Senador

