La Encuesta Criteria difundió este viernes su primera edición del 2022, que también es la primera desde que el triunfo de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) en la segunda vuelta presidencial.

El estudio -que contiene datos entre el 30 de diciembre y el 3 de enero- revela un aumento en la percepción positiva hacia el futuro Mandatario, que llegó al 43% este mes, nueve puntos más que en el sondeo anterior y la cifra más alta desde que se tiene registro.

Junto con esto, la encuesta revela que las emociones que más se repitieron tras la victoria de Boric fueron alegría y sorpresa, con un 23%, seguida por un 21% que sintió sólo alegría.

Luego vienen los que sintieron tristeza y miedo, con 14%, y los que percibieron “otras combinaciones de emociones”, con 13%.

Sobre las razones para abstenerse de participar de los comicios, un 46% expresó no sentirse representado por ningún candidato, seguido por los que no están habilitados para sufragar (14%), quienes estaban en otra ciudad y no pudieron viajar (12%), y los que consideraron que había muy poca frecuencia o locomoción el día de las elecciones (6%).

Asimismo, un 52% se declaró insatisfecho con el resultado del balotaje, versus un 48% que dijo estar satisfecho.

Respecto a las proyecciones económicas para los próximos 12 meses, un 30% cree que mejorarán, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales en relación al sondeo anterior. En tanto, un 48% considera que seguirá igual, cuatro puntos menos que antes; y 22% estima que será peor, un punto más que en el estudio previo.

Mientras que en la percepción país, 14% piensa que se avanza; 36% que se retrocede; y 50% que se mantiene igual.

Piñera logra mejor aprobación del 2021

En cuanto a la evaluación del actual Mandatario, el sondeo revela que el Presidente Sebastián Piñera llegó a un 22% de aprobación, la cifra más alta de todo el 2021.

Además, su desaprobación cayó al 64%, su rechazo más bajo desde el estallido social de octubre del 2019.

Por otra parte, el Gobierno alcanzó en esta edición su mayor aprobación en dos años, al llegar al 26% de respaldo. Mientras que su desaprobación disminuyó al 63%, lo que también representa la mejor cifra desde el estallido social.

