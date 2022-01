La Democracia Cristiana, a través de su bancada de diputados, informó la muerte a los 93 años del ex intendente y otrora presidente de la Cámara, Luis Pareto González.

“Informamos del sensible fallecimiento de nuestro camarada, ex diputado, Luis Pareto, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex intendente de la Región Metropolitana. Nuestras condolencias y afecto a su familia en estos momentos, destacando su valioso aporte al país!”, indicaron en redes sociales.

Luis Pareto ejerció como diputado durante cinco periodos antes del golpe de Estado, para luego ser nombrado intendente de la Región Metropolitana tras el retorno a la democracia, entre 1990 y 1994.

Tras esto, volvió a postular a la Cámara de Diputados, logrando un escaño para el periodo 1998 y 2002, siendo presidente de la Cámara entre 2001 y 2002.

Luego de dejar la Corporación fue parte del Tribunal Calificador de Elecciones entre 2016 y 2019.

Al conocer esta noticia, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), precisó que “lamento el fallecimiento de don Luis Pareto quien fuera diputado en distintos períodos de nuestra historia; cinco periodos diferentes entre 1957-1973 y posteriormente entre 1998 y 2002, lo que sin duda da cuenta de su vocación de servicio y de su aporte a la historia legislativa de nuestro país”.

/psg