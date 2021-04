El senador del PS, José Miguel Insulza, manifestó este jueves su rechazo hacia la posibilidad de que su partido pueda llegar a un acuerdo que implique respaldar la opción presidencial de la diputada humanista, Pamela Jiles, a quien apuntó como parte de un mundo “populista y sin principios”.

En entrevista con EmolTV, el parlamentario advirtió que “Pamela Jiles no es un fenómeno aislado, este es un país que a mi juicio lo que necesita es tranquilidad, calma, sobriedad. Pero hay una cantidad de gente que cree que requiere de otras cosas, hay gente a la cual le encanta que la sociedad esté crispada”.

“Pamela Jiles representa a esa gente, pero no es un mundo pequeño. Es el mundo que protesta todos los días y se pelea con los Carabineros todos los viernes. Entonces, yo creo que ella es un personaje y es un mundo que hay que considerar, pero yo no me aliaria con él, pero no es cosa de decir no podemos seguir con este juego”, indicó.

En esa línea, Insulza afirmó que “hay un fenómeno de violencia y de desentendimiento que está en el país hoy día. Una cosa es decidir cómo lidiamos con ello y otra es jugar con él (…) No, yo no voy a tener relación con una lista que esté encabezada por Pamela Jiles, que quede claro eso”.

“El día que seamos claros en eso, es el día en el que vamos a avanzar. Respecto de los otros, yo tendría disposición a discutir un programa, por ejemplo, nosotros tuvimos un gobierno con el PC, entonces no me voy a hacer el tonto ahora (…) pero con un mundo populista y sin principios es parte del problema y no de la solución”, subrayó.

Reacción por llegada de Melero

Durante la entrevista, el legislador socialista también se refirió a la llegada de Patricio Melero al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, marcando una distancia con aquellos miembros de la oposición que manifestaron su rechazo hacia la designación del ex diputado UDI en ese cargo.

Sobre este tema, indicó que “yo no soy partidario de prejuzgar, a Patricio Melero lo conozco desde hace mucho tiempo y tenemos una buena relación, le tengo respeto y yo quiero saber qué es lo que quiere proponer antes de decir que con este gallo no vamos a negociar, que le encanta a la gente hoy día, está de moda eso”.

En cuanto a si ese rechazo hará fracasar la reforma de pensiones del Gobierno, indicó que “es un hombre práctico y con propósito, si él quiere, puede avanzar, pero si efectivamente viene para salvar el negocio y a decir que el Senado no quiso aceptar lo que acordamos en la Cámara, entonces no va a haber reforma de pensiones”.

“Hay mucha gente, de Gobierno y oposición, que no quiere que este acuerdo salga porque cree que le va a ir mejor y no quiere hacer negocio durante este gobierno, pero en la medida en que Patricio Melero no esté entre ellos, nosotros siempre estamos dispuestos a conversar con el Gobierno”, concluyó.

