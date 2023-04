Este jueves el presidente Gabriel Boric lanzó la estrategia nacional del litio y encargó a Codelco negociar su ingreso al Salar de Atacama. El ministro de Hacienda Mario Marcel, abordó el anuncio y afirmó que lo relevante era ampliar las faenas de este mineral.

“Lo que se plantea es que más allá de los contratos que tendrán que seguirse haciendo haya una asociación entre públicos y privados para desarrollar cada uno de los proyectos. Eso significa que los privados van a estar aportando capital, conocimiento tecnológico y experiencia, y el Estado va a estar aportando también su parte en términos de financiamiento, y en términos de resguardo de los salares. Cada uno va a aportar su parte y la renta se va a distribuir entre el sector público y privado”, dijo el secretario de Estado en Radio Infinita.

Y agregó que “lo más importante es que se abre la posibilidad de ampliar los proyectos de litio, de ampliar la producción de litio. Hemos estado varios meses viendo que nuevas inversiones se van a desarrollar. Ahora se abre esa puerta. Se abre desde el Salar de Atacama, pero también se extiende a otros salares que sean factibles de explotación sostenible del litio. Los precios de los minerales puede ser volátiles, pero lo importante era cómo ampliar las faenas y mantener a Chile en la vanguardia de la producción de este mineral”.

Codelco deberá buscar un acuerdo con los actuales operadores del Salar de Atacama, el mayor yacimiento chileno. Sobre todo con SQM, cuyo contrato vence en 2030.

“Hay que tener claro que por lo menos en una primera etapa mientras no exista una Empresa Nacional del Litio ese rol va a ser jugado por Codelco. Creo que podemos tener bastante tranquilidad. Hemos visto a Codelco funcionar con distintos gobiernos y se ha mantenido como una empresa seria, responsable. Tiene un grado suficiente de autonomía y gobernanza como para dar esas garantías. No se está construyendo sobre algo inexistente”, explicó Marcel. E indicó que “Aquí hay contratos que hay que respetar”.

Y reiteró que Codelco negociará con los privados para ingresar al Salar de Atacama.

“Tengamos claro que en este momento existen estos contratos en el Salar de Atacama, que el presidente fue muy claro en el sentido de que el Estado los respetaría plenamente. La vía a través de la cual Codelco se va a incorporar como socio será a través de una negociación, que requiere la voluntad de ambas partes para materializarse”, sostuvo.

Royalty minero

Por otro lado, el secretario de Estado, se refirió al llamado que hizo en Enade a cerrar el tema del royalty a la minería, que ya lleva 4 años en tramitación. El proyecto se discute en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Era fundamentalmente al Parlamento porque ahí es donde está ese proyecto de ley, que lleva 4 años en discusión. Yo contaba que me ha tocado conversar con muchos inversionistas extranjeros y dicen que tienen proyectos, pero que van a los accionistas y preguntan por el royalty. Entonces hay que entender que no solo importa el contenido de una norma sino que la oportunidad. No podemos extender indefinidamente esta discusión”, dijo Marcel.

Sostuvo además que las diferencias en torno al porcentaje de carga tributaria máxima son mínimos.

“A estas alturas la verdad es que las diferencias en torno a los porcentajes son ínfimas. En el tema del royalty se ha incorporado algo que no lo tiene ningún otro sector, que es establecer un límite a la carga tributaria total. Eso da una seguridad en torno a la predictibilidad en torno a la carga tributaria. La última discusión se ha centrado en torno a ese porcentaje, a la carga total. 47% es el número que ha puesto el gobierno, después de la discusión con los parlamentarios… La próxima semana se van a presentar las últimas indicaciones, de ahí podrá empezarse a votar, y dado a que viene una semana distrital después, vamos a concretar eso en la semana del 8 de mayo”, señaló.

